¿Por qué choca que haga una canción con un dembow lento?: La Mala Rodríguez

Para hablar de rap en español es condición obligada tocar base en la Mala Rodríguez. Ya ni siquiera decir “mujeres” en el hip hop de Hispanoamérica. La obra de La Mala trasciende géneros o cualquier otra categoría. Es de las artistas más importantes para la música que se hace en el tercer idioma más hablado del planeta. Hoy no estuviésemos hablando de Rosalía y cómo está fusionando el flamenco con el pop y cualquier otra cosa que les pase por la cabeza. La Mala lo hizo hace más de una década con sus raíces gitanas y el rap.

Han pasado 18 años desde que Lujo Ibérico fuera disco de oro. En 2018 la música ya no se consume igual. Esta es la época de los sencillos y una vida útil de semanas para canciones en las que se invierten meses de trabajo. Quizás volviendo a cómo empezó todo, con el cuarteto de Liverpool y sus singles. Hay que reinventarse. Quedarse parado en el mismo lugar puede hacer que todo deje de ser divertido y carezca de sentido alguno. Incluso artístico.

Hace semanas, la Mala estrenó “Contigo”; una rola que bebe del agua de la fuente del Dancehall y está llena de vibra caribeña vital. Y odio decir “buena vibra”, pero mi falta de léxico me hace caer en estos lugares comunes. Pero con esa canción, siento que está bien faltarme el respeto y caer ahí.

La Mala Rodríguez regresa a la Ciudad de México a tocar hoy, 12 de octubre, día de la raza (¿?), en una de las apuestas del año para Phono Música. La cita es en WareHouse MX, en la colonia Mixcoac y como actos teloneros la acompañan West Gold con Willie Deville y BrunOG. El día de mañana sábado toca en Guadalajara en el C3 Stage. Me senté a platicar con la Mala en Ciudad de México, y resultó una charla hermosa sobre pop, la industria musical, las letras de sus canciones y el papel de las mujeres en la música en el 2018.

NOISEY: Cuando escuché “Contigo”, sentí una buena vibra terrible. Es de esas canciones que tienen una especie de energía innegable y que apenas la escuchas te sientes de buen humor.

Mala Rodríguez: Siento que es un trabajo sublime, lleno de belleza, me abruma. Cuando lo escucho me hace sentir tremendamente bien. Me hacía falta algo así de elevado y hermoso. No todo el rato puede ser algo vulgar, quería expresar cosas puras.

¿Cómo fue el proceso creativo de la canción?

Quería expresar algo así. Cuando escuché el beat dije “quiero cantar aquí”. Cuando escribo algo es porque responde a un sentimiento. Obecede a un “no sé qué” pero que necesito hablar de eso. Supongo que he tenido años “buenos”, ja ja, en comparación con otros años que quizás no han sido tan buenos. Ojo, no quiere decir que sea mejor o peor. Pero estos años han sido realmente buenos para mí. Me he sentido muy bien. Entonces tenía ganas de hacer una canción así, que hablara de esto. Tenía una melodía que pedía que escribiera una letra que hablara de no tener miedo, de vivir una aventura; de ser completamente tonta y loca. Obedecer al amor y a estar enamorado. Y bueno, la voz de Stylo G me encantó. Se sentía su flow muy bien. Quise construir algo con él y salió algo muy bonito y hermoso.

Me encantó el puente, la mezcla, todo. Estoy muy contenta con el resultado. Y entiendo a la gente que quizás se extrañe, porque es una canción donde no estoy rapeando. Y bueno, cada vez hago cosas mejor producidas.

¿Tuivste algún prejuicio o complejo al hacer la canción?

No. Jamás tuve nada parecido. Ni de cerca. “¿Qué es esto? ¡Es muy comercial! Quizás digan. Pero no entiendo. ¿Por ser comercial es malo o negativo? Y segundo, además de rapear, ¡yo también sé cantar! ¿Por qué es tan chocante que yo haga una canción con un dembow lento y hable de amor? Me sobrecoge que hablar de amor sea algo negativo. Me quedo como flipada. Joder. Si hablo de reventarle el coño a una puta, ahí todo está bien. Pero si hablo de que me he vuelto loca con un tipo, hay algo malo en eso. Me pone un poco triste.

La verdad yo no pensé eso. La canción no la siento así. La siento en un rango de vibración bastante arriba y un color claro. Bien linda. Y también no pienso que porque algo sea comercial sea malo. No son sinónimos.

Y también, hay cosas underground que son malísimas, querido. Es que hay gente que dice “yo hago underground” y piensan que por eso es bueno. Y al final es un puto mojón de mierda lleno de moscas. Yo he hecho underground y comercial buenísimo. Como también he hecho underground que no vale ni pa tomar por culo; y otras canciones comerciales que quizás no están tan bien.

Llevas casi dos décadas de carrera. Has pasado por varios cambios en la manera que consumimos música. Viste cambiar a la industria musical. Vivimos en un presente que importan [pareciera] los likes o plays más que la canción en sí. ¿Cómo te ves a la industria musical en el 2018?

Bueno. Yo vengo a México y la discográfica me organiza cuatro días de medios para hacer entrevistas. Ahí es cuando yo siento que estoy en la industria. Cuando yo siento que no estoy en la industria, es cuando hago una canción como “Egoísta” y no la escucha ni Dios. Esa es la gran diferencia.

¿Por qué sientes que pasó eso con “Egoísta”?

Porque con esa canción yo simplemente estaba haciendo música en el estudio, grabando, la hago en dos días con Steve Lean, publico la canción; la pongo en Soundcloud gratis y no la escucha ni su puta madre. Hago un video con mis amigas, ciegas, perdidas, lo cuelgo y lo ve más gente. Una cosa es hacer las cosas de esa manera y otra estar dentro de la industria y decir “voy a hacer una cosa y lograr que mi discográfica me haga cita con los medios, la gente ahí sí escucha la canción y boom. Esto es la industria, amigo. Esto es la industria.



Siguiendo con la industria. ¿Por qué vas a sacar un disco? Pareciera que ahora es mucho mejor sacar decenas de sencillos. Como si estuviésemos volviendo a la época de los Beatles y sus singles.

¡Ay, qué guay! Me encantan los Beatles. Pues la verdad es que yo no sé. A mi me parece que son unos putos nazis que me aburren. Siempre me han parecido una puta mierda y me encanta que hoy en día la gente comparta canciones y canciones sueltas: o una canción de 20 minutos o cuatro de siete minutos. Como cada artista quiera. Hace poco una colega presentó una película en un festival y no se la escogieron porque “el cortometraje era demasiado largo”. Es como si todo el rato tenemos que tener unos patrones o una caja.

Sí, creo que los humanos somos una especie que de alguna razón busca todo lo cuadradito y ordenadito. Sucede mucho en la música popular.

Sí. Y es como, joder. Qué rico que de repente la vida le haga una hostia a la industria. Que digan: “Oye, es que la gente quiere otra cosa. Que ya no le apetecen más pastelitos de chocolate, les apetece tomar las cosas de otra manera”. Me parece que el disco está bien si realmente quieres hacer una cosa como una colección de canciones: 15, 16, 14, con una duración de tanto. Sería mucho más rico que el artista hiciera lo que quisiera. Que el artista no esté tan oprimido en ese aspecto y exista esa “libertad”.





¿En qué momento están las mujeres en la música urbana?

Tengo dos puntos de vista. Creo que por un lado la música urbana se está popularizando más, y eso fortalece a la mujer. La mujer es “fácil” dentro del pop; por algo histórico. La mujer tiene muchos atractivos, es más fácil de hacer que sean catchy. Y por otro lado veo que sigue habiendo un techo. Uno que impide que muchas sigan adelante o lleguen a algún lado con sus carreras. ¿Por qué? No sé. Quizás es un miedo a ver un camino claro. No hay muchos modelos para decir: “Ay, mira, ella lo ha conseguido”. No hay muchos. Dime alguna mujer super estrella de música que con su discurso haya llegado muy lejos.

Creo que quizás sea Beyoncé.

Sí. Pero ella hace música pop. En el pop han tenido más salida. En otros géneros hay menos. Yo creo que todavía tiene que haber más apoyo de los medios, hay muchas pibas haciendo cosas.



¿Y crees que para que eso suceda tienen que hacer reggaetón o trap?

No. Para nada. No tengo nada en contra de ningún género, solo tengo algo en contra de géneros o artistas que tienen mensajes chungos en contra de las mujeres o cualquier persona que sienta exclusión por ese artista. ¿Sabes? Hay cumbia, rock, indie, reggaetón muy asqueroso. Pero no creo que hacer un tipo de género sea necesario para llegar a algún lado. Creo que lo que llega lejos es tu originalidad. El fondo. Tú puedes decir: “No, pero lo práctico es que copies algo que funciona y lo hagas”. Y sí, pero también está lo otro. No sé. Por ejemplo, yo creo que lo que hace Kali Uchis está buenísimo. Está haciendo algo muy particular y mira, ha seguido y seguido y está llegando muy lejos. Creo que también uno debe creer en sí mismo. O sea: “Ay, estoy perdido, entonces hago lo que todo el mundo hace”. Y ajá, si no tienes nada claro contigo mismo pues hazlo. Pero sí estás claro de quién eres pues cree en eso. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. La vida es larga. Lo lindo es el camino.

