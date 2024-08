Dentro del mágico mundo de una sirena profesional

Una figura mítica con una cola brillante en tonos turquesa y violeta se sumerge en un acuario. Se mueve sin esfuerzo por el agua, de lado a lado, sonríe y saluda a los niños a través de la ventana. Es Syrena, la sirena.

En tierra, Cara Nicole Neo, de 29 años, es considerada la primera sirena profesional de Singapur. En lugar de sumergirse en el mar, ofrece espectáculos en fiestas infantiles, eventos corporativos y hoteles. También tiene su propia escuela de sirenas.

“Para mí, ser una sirena profesional se reduce a crear un personaje”, le dijo Neo a VICE. “Creo que tener una personalidad de sirena es revelar algo que ya existe en ti. Incluso cuando interpreto a Syrena, todo me sale naturalmente, es parte de lo que soy”.

Mientras buscaba su disfraz de Halloween en 2011, se sintió atraída por una vibrante cola de sirena, fascinada con la idea de que realmente se podía nadar con ella.

“La compré porque pensé que sería un pasatiempo divertido, la continuación de un sueño de la infancia. La cola era absolutamente fenomenal. La compré, la probé y me gustó”, dijo.

​Foto: Joshfather Photography​

Después de solo unos meses de nadar con la cola de sirena, se dio cuenta de que quería hacerlo profesionalmente.

“¿Si no es ahora, cuándo?”, Neo recuerda haber pensado.

En ese momento estudiaba literatura en la Universidad Nacional de Singapur. La contrataron para algunos espectáculos, pero las oportunidades eran pocas y espaciadas. Neo dijo que casi se da por vencida, pero después de que su novio la animó, decidió seguir nadando.

Luego llegó su gran oportunidad. En 2013, Neo apareció en un artículo sobre su trabajo como sirena y comenzó a recibir varias solicitudes. Ahora trabaja con los mejores hoteles, centros comerciales y atracciones turísticas de Singapur. Las presentaciones en vivo, que pueden durar de una a tres horas, le dan la oportunidad de mostrar su creatividad a través de la coreografía.

​Foto: Joshfather Photography​

El mermaiding es una subcultura que se encuentra en todo el mundo. Es como el buceo en apnea, pero con las piernas atadas todo el tiempo.

En abril, un resort en Sanya, China, presentó un espectáculo con más de cien sirenas como parte de la celebración de su tercer aniversario. El evento rompió el récord por ser el espectáculo submarino con sirenas más grande del mundo.

Lo que hace que el cosplay de sirenas sea diferente es que, la mayoría de las veces, los artistas crean su propia personalidad en lugar de adoptar un personaje existente.

“Tienes que construir una fantasía para la audiencia que sea lo suficientemente cautivadora como para mantenerlos involucrados durante todo el espectáculo, mientras realizas una intensa coreografía física”.

​Foto: Obselete Photos

Por más mágicas que sean las sirenas, la rutina previa al espectáculo de Neo es como cualquier otro trabajo. Prepara su uniforme (corona, pechera y cola), se asegura de tener las herramientas adecuadas (lubricante para entrar y salir de la cola) y se prepara mental y emocionalmente. En cada evento, intenta mostrarse entusiasta pero tranquila.

“Para hacer mermaiding, cuanto más baja sea tu frecuencia cardíaca, más eficiente será tu cuerpo en términos de oxigenación. Y obviamente, eso es muy importante en mi trabajo”, dijo Neo. “A pesar de que sé que habrá cientos de personas esperando ver mi show… tengo que hacer ejercicios mentales y de respiración para bajar mi frecuencia cardíaca y asegurarme de que mi cuerpo esté listo para el espectáculo”.

Salir del agua después de contener la respiración durante mucho tiempo no es agradable, pero Neo tiene que permanecer en el personaje pase lo que pase, siempre elegante y majestuosa.

Por lo general, hace entre 20 y 40 inmersiones en un espectáculo y aguanta la respiración durante 50 segundos a un minuto antes de volver a tomar aire.

“Tengo que subir con gracia a la superficie en busca de oxígeno durante 20 a 30 segundos antes de sumergirme de nuevo”.

“No he cronometrado cuánto tiempo puedo contener la respiración bajo el agua, me estresa demasiado. Pero cuando me siento libre y disfruto del momento, puedo contener la respiración por mucho más tiempo”, dijo.

​Foto: Joshfather Photography​

Además de dar shows, Neo también fundó la Singapore Mermaid School, donde los estudiantes aprenden trucos prácticos sobre cómo moverse como una sirena.

“Toda mi vida quise traer un toque de fantasía al mundo. Singapur es una ciudad de cromo y vidrio, y quería demostrar que todavía hay magia aquí”.

Para Neo, no es solo una “escuela de natación”, sino un programa holístico que cubre mitología, historia, cultura pop y movimientos de sirenas. Algunos estudiantes tienen la oportunidad de aparecer en shows o, como ella los llama, “prácticas”.

Los participantes van desde estudiantes de 18 años hasta jubilados de 60 años. Son enfermeras, contadores, abogados y amas de casa. Dijo que la mayoría de la gente está allí para encontrar una comunidad, un nuevo pasatiempo o para aliviar el estrés.

“Significa mucho para mí cuando los adultos de la escuela de sirenas se abren y comparten sus lecciones de vida”, dijo Neo. “Singapore Mermaid School les ha ayudado a evolucionar y descubrirse a sí mismos”.

Para Neo, la alegría de ponerse su cola de sirena es una oportunidad para encantar a la audiencia.

“Otra cosa que me gusta de mi trabajo son esos pocos segundos durante el espectáculo cuando miro por la ventana, toco las manos de los niños y puedo ver la magia en sus ojos. En ese momento, los niños creen que todo es posible”.

​Foto: Joshfather Photography​

Neo se sintió como un pez fuera del agua cuando los espectáculos y otras actividades fueron canceladas debido a la pandemia.

“Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto tu trabajo da forma a tu identidad y me sentí perdida”, dijo.

Cuando Singapur relajó las restricciones, Neo volvió a dar clases y actuar en fiestas de cumpleaños, pero los eventos a gran escala todavía siguen en pausa.

También usó su tiempo fuera del agua para comenzar nuevos proyectos. En mayo, Neo lanzó un video de su primera canción “Jolly Sailor Bold” en YouTube. En él, Neo canta en la playa vestida con un disfraz de sirena rosa y con el pelo del mismo tono. La canción también está disponible en Spotify e iTunes.

Su vida como Syrena, parece sacada de un cuento de hadas, pero Neo tiene algunos consejos prácticos para aquellos que quieren seguir sus sueños: hay que trabajar duro.

“Asegúrate de que eres realmente bueno en lo que haces, que eres feliz. Haz un programa para experimentar y probar. Y si no funciona, tal vez aún puedas hacerlo, pero de una manera diferente”, dijo. “Siempre hay espacio para la magia, pero hay que ser realista”.