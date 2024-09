Las denuncias por violación asociadas a citas online se han disparado en el Reino Unido

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Las denuncias por violación asociadas a citas online se han multiplicado en un 450 por ciento en los últimos seis años en Gran Bretaña. Así lo ha anunciado la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, que también ha advertido que el vertiginosa aumento de los delitos es suficiente como para considerar que ha nacido «un nuevo tipo de agresor sexual».

El número de denuncias por violación de personas que acudían a su primera cita cara a cara después de haber quedado online, creció solo en Reino Unido, del 33 por ciento de 2009, al 184 por ciento de 2014, una cifra que sextuplica la primera.

La NCA ha reunido la información que le han suministrado los distintos cuerpos de seguridad británicos y se ha concentrado en investigar las violaciones cometidas durante la primera o las primeras citas, entre 2003 y 2015, con el objetivo de explorar las características de las ofensas denunciadas.

Según los datos recabados, el 85 por ciento de las denunciantes serían mujeres, mientras que el 15 por ciento serían hombres. Además, el informe concluye que alrededor del 40 por ciento de las víctimas habrían pasado tiempo a solas durante la primera cita, mientras que un 71 por ciento de las presuntas violaciones en el primer encuentro cara a cara habrían sido cometidas en la residencia del agresor o de la víctima.

El número de violaciones y de agresiones sexuales registradas en Inglaterra y Gales también aumentó entre 2009 y 2014, aunque solo en un 31 y en un 19 por ciento respectivamente.

El informe redactado por el departamento de Análisis de Delitos Graves atribuye el aumento a la popularidad en aumento de las páginas de citas online, además de «a los comportamientos y las expectativas alimentados por el entorno online». A día de hoy, una de cada tres relaciones que se inician en Gran Bretaña son fruto del contacto online. Una estudio de mercado publicada el año pasado concluía, a su vez, que hay 7 millones de británicos registrados en páginas de contactos.

La NCA ha anunciado que los primeros análisis descubren la presencia «de un nuevo tipo de agresor sexual», engendrado por el imparable fenómeno de las citas online. «Se trata de agresores que no acostumbran a tener antecedentes penales, pero que explotan la facilidad de acceso y la seducción de butacón que les posibilitan las páginas de contactos online», reza. «La situación se complica por el hecho de que las víctimas potenciales no reconocen a sus agresores como extraños, sino como a alguien a quien tienen que conocer».

Las relaciones online tienden a progresar más rápidamente de lo que lo hacen aquellas que se dan offline, concluye el informe. «La gente se siente más libre en el mundo anónimo de los contactos online, donde se comportan de manera más honesta y desinhibida emocionalmente». El elevado nivel de confianza que generan las páginas ha llevado a que muchas personas hayan tomado muchos más riesgos de los que tomarían en otras circunstancias, y se han puesto en situaciones de mayor vulnerabilidad, advierte.

Ello podría convertirse en una práctica peligrosa, habida cuenta de otro de los factores clave que ha descubierto la investigación del NCA — las expectativas de consumar relaciones sexuales del agresor durante el primer encuentro cara a cara después del preámbulo online, se disparan cada vez más. Se trata de un nivel de expectativa que la víctima no registra de la misma manera. El aumento en el nivel de intimidad, el flirteo virtual o el intercambio de mensajes explícitos previos al primer encuentro físico y una invitación al domicilio privado, podrán disparar tales expectativas, detalla el informe.

«El dinero gastado en la comunicación online o el dinero invertido en viajar para conocer a la otra persona también puede alimentar las expectativas de que la relación cobrará todavía más velocidad después del primer encuentro físico. A veces, incluso, puede despertar en el individuo la sensación de que tiene derecho a obtener lo que quiera de su primer encuentro», concluye el informe.

Los presuntos autores de las violaciones no formarían parte del mismo perfil en el que se incluiría al resto de agresores sexuales, relata el informe de la NCA — por ejemplo, normalmente es mucho más improbable que tengan antecedentes por delitos parecidos.

Más del 80 por ciento de las personas sentenciadas por violación a un desconocido acumulan sentencias previas, normalmente relacionadas con algún crimen grave; mientras que la cifra se reduce hasta un 49 por ciento cuando se la refiere a las violaciones a desconocidos o desconocidas entre quienes se han conocido online — y en tales casos, los antecedentes acostumbran a estar relacionados con delitos menos graves.

La investigación muestra que los agresores acuden a menudo a la persuasión, la coerción o la perseverancia para aproximarse a las víctimas (que en un primer momento se habrían mostrado recelosas o indiferentes) y convencerlas de quedar por primera vez antes de lo esperado. A menudo, la coerción consiste en persuadir a las víctimas de que acudan a una determinada localización para celebrar la primera cita.

Otros posibles motivos que explicarían el aumento de la estadística, es que el agresor cada vez acude de manera más deliberada a páginas de citas o a aplicaciones, y que cada vez son más las víctimas que denuncian las agresiones a la policía.

La agencia británica también ha querido subrayar que el aumento de determinados comportamientos fagocitados por las páginas online, no significa que haya que concluir que las víctimas tengan mayor responsabilidad que en otro tipo de agresiones, acaso por el papel activo que juegan online.

«Una víctima de una violación nunca tiene la culpa de lo sucedido, y no queremos que las circunstancias en las que se dan determinados de estos asaltos lleven a nadie a dudar del comportamiento de la víctima», explica Sean Sutton, responsable del departamento de Análisis de Delitos Graves del NCA. «La agresión sexual es un delito. Y punto. Queremos que las víctimas se sientan confiadas para denunciarlo a la policía».

Por su parte, Matin Hewitt, responsable del Consejo Nacional de la Policía ha asegurado que «más allá de cuáles sean las circunstancias, cualquier tipo de actividad sexual no consentida es un delito».

Las cifras publicadas el año pasado por la Agencia Nacional de Inteligencia y Fraude también detectaron un aumento de las estafas inspiradas en páginas de citas online. Se estima que al público británico le fueron defraudados más de 45 millones de euros en fraudes «sentimentales» durante 2014, una cifra que representa un 33 por ciento más de la registrada en 2013.

La NCA ha señalado que la gente que utiliza páginas y aplicaciones de citas, debería de seguir la página de asesoramiento y orientación Get Safe Online, una iniciativa respaldada por el gobierno.

1.Planéalo. Dilo Hazlo.

Es tu cita. Decide lo que ambos queréis hacer antes de encontraros. No te sientas presionado o presionada para quedar antes de lo que consideres oportuno ni extiendas encuentros que no quieres extender, especialmente si no estás a gusto. Está bien que la primera cita sea corta.

2.Queda en público y permanece en lugares públicos.

El plan más seguro es quedar en algún lugar público y permanecer en lugares o espacios públicos. Ve y regresa por tu cuenta hasta allí, y no sientas la obligación de tener que ir a casa con la persona con la que has quedado. Si te sientes capaz de pasar a un ambiente privado, asegúrate de que tus expectativas son las mismas que las de tu cita.

3.Conoce a la persona, no a su perfil

La gente no siempre se comporta de la misma manera cuando está cara a cara. No te sientas ofendido u ofendida si tu cita es más reservada cuando la conoces en persona, o si las cosas no van tan deprisa cuando estéis cara a cara.

4.¿No te está yendo bien? Discúlpate y vete

No te sientas mal por cortar el encuentro antes de lo previsto si no estás a gusto. No le debes nada a la otra persona, sin perjuicio de lo mucho que hayáis hablado online.

5.Si has sido agredido o agredida sexualmente en tu cita, hay ayuda disponible

No importa cuáles sean las circunstancias, participar en cualquier tipo de actividad sexual en la que no hayas prestado tu consentimiento equivale a la existencia de un delito. Ponte en contacto con organizaciones y grupos de apoyo. Visita la página de la policía.

Imagen vía Flickr/JapanExperterna