Deprímete por el futuro con el primer sencillo del nuevo LP de Foals

Trepados en una ola de hype y stunts publicitarios –que incluyó un sobre oculto con la letra de una nueva canción en el Metro de la Ciudad de México–, Foals anunció hace unas semanas el lanzamiento de dos proyectos inéditos de larga duración bajo el nombre de Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 y Part 2.

A la vez, recibimos detalles de la primera parte, como que se estrenará el 8 de marzo y contendrá 10 tracks, entre los que destacan títulos como “White Onions” y la que desde ahora es mi canción favorita aunque ni siquiera la haya escuchado, “I’m Done with the World (& It’s Done With Me)”.

Videos by VICE

Sin embargo, ningún adelanto formal se nos había presentado hasta ahora, en que nos entregan “Exits”, el primer sencillo de la era post-apocalíptica de Foals. Y la llamamos así porque se han separado de su bajista Walter Gervers –lo cual francamente no nos importaría sino fuera porque gran parte del sonido de los británicos recae en él–, y porque el track –y en cierta medida también el título del disco– habla de un futuro distópico donde las brechas sociales son todavía más grandes y la Tierra es un búnker gris, al cual llegaremos a través de nuestro laberíntico presente sin salidas de emergencia. De miedo, we.

El videoclip que acompaña el lanzamiento aborda la misma temática a través de una pareja formada por Christa Théret y Bran Stark –o Isaac Hempstead Wright, que al parecer es como se llama en la vida real– mientras se buscan entre sí en la pesadilla anaglífica del futuro sin que el poder del Cuervo de los Tres Ojos pueda ayudarlos.

Además del track y el video, dieron a conocer el arte del disco, y más fechas del tour que comenzarán el próximo 16 de marzo en el Vive Latino de la Ciudad de México, y en el cual visitarán también Chile, Brasil y Argentina para Lollapalooza.

Conéctate con Noisey en Instagram.