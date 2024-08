¿Qué pasa con nuestros derechos cuando navegamos en Internet?

Contratar un plan de telefonía celular es una de las decisiones más difíciles para un ser humano. Encontrar el balance entre costo y beneficio parece una tarea imposible cuando hay tantos planes por escoger, y tantas opciones para equivocarse. Pero lo que la mayoría tenemos claros es que nuestro Facebook y Whatsapp deben ser ilimitados: son los servicios que más utilizamos, y la mayoría de servicios de Internet nos lo ofrecen gratis, sin que consuman datos de nuestro celular, ¡La maravilla!

Pero la emoción por poder ver videos de perritos gratis no nos deja hacernos preguntas al respecto: ¿Es acaso Facebook la única red social que existe? ¿Acaso Whatsapp revisa mis conversaciones sin que yo lo sepa? ¿Es justo que Facebook sea gratuito para otras redes sociales como Instagram o Twitter, por ejemplo?

Videos by VICE

La prioridad de redes como Facebook en nuestro plan de datos tiene un nombre: Zero Rating, el enemigo más importante que en este momento tiene la neutralidad de la red, algo que desde 2011 la ONU define como «un principio que busca la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet», algo básico para mantener la esencia de la web, que siempre potencia nuestros derechos relacionados con la libertad de expresión.

«El principio de la neutralidad de la red impone a proveedores de acceso a Internet como Claro, Movistar, ETB, Tigo o UNE, ya sea fijo o móvil, el deber de tratar todo el tráfico de Internet de manera igual» explica Karisma, una organización colombiana que vela por el buen uso de las tecnologías y la defensa de nuestros derechos en los entornos digitales. Karisma se opone entonces al Zero Rating, que beneficia a redes como Facebook antes que otras, proponiendo un juego injusto para varias compañías, y a la larga para nosotros los consumidores, que le estamos confiando a empresas como Facebook la labor de informarnos día a día, algo que no suena muy confiable si se tienen en cuenta los intereses económicos de esta red y la actual cultura de «fake news» en la que vivimos.

VIDEO: Werner Herzog nos explica el Internet

Y con la llegada de Trump, el derecho a la neutralidad a nivel global se ha visto más amenazado que nunca. Hace unos días, el nuevo director (escogido por Trump) de la Comisión Federal de Comunicaciones FCC, Ajit Pai, manifestó su deseo de deshacer la protección que Obama había logrado para la neutralidad de la red en ese país, algo que generó una reacción de rechazo en varias compañías que ofrecen servicios a través de Internet.



Karisma afirma que este es un tema de debate pendiente en Colombia, a pesar de estar regulado desde hace seis años. Para reavivar el debate, y presentar un diagnóstico sobre la situación de neutralidad de la red en nuestro país, la organización hará una reunión. Por eso, y para presentar un informe sobre esta situación en nuestro país, esta organización va a llevar a cabo hoy el conversatorio «Neutralidad de la Red y Economía Digital en Colombia», para el que invitaron a Chris Marsden, profesor de la universidad de Sussex, en Inglaterra, y especialista en neutralidad y regulación de Internet, algo que lo ha convertido en una autoridad mundial al hablar de estos temas.

Hablamos con él justo antes del conversatorio, que será hoy en el Externado a las 3:30 pm, sobre qué tan beneficioso es en verdad tener Facebook gratis en nuestros celulares, cómo regular las verborreas de Uribe a través de redes sociales, y sobre cómo la neutralidad de la red se vería amenazada con la era Trump.

VICE: Quiero que me expliques un poco, ¿Qué está pasando con la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) y la neutralidad de la red en Estados Unidos? ¿Por qué su nuevo director quiere cambiar las políticas de neutralidad que Obama había dejado?

Chris Marsden: Se debe a dos cosas. La primera es que la única política que Obama dejó para el Internet era la neutralidad de la red. La segunda es que la única política que tiene Trump es deshacer todo lo que Obama hizo en su gobierno.

Trump no quiere reforzar la neutralidad de la red, así que está haciendo todo lo contrario. Escribí un artículo hace poco donde decía que Trump está construyendo un muro alrededor de Internet, tal como con México. Está deshaciendo lo que logró Obama en la materia.

¿Pero existe algún interés adicional aparte de llevarle la contraria a Obama? ¿Qué gana el gobierno al cambiar estas políticas?

Deshacer esta política de neutralidad de la red significaría que las compañías de telefonía ganarían más dinero. Solo hay tres compañías de telefonía en Estados Unidos: AT&T, Comcast y Verizon. Todas ellas le dan un montón de dinero al congreso, algunas son pro demócratas y supongo que también es una manera de castigar a empresas como Facebook y Google, que se han opuesto a varias políticas de Trump, como la de inmigración. La política en Estados Unidos funciona un poco con la regla de que si no eres mi amigo, eres mi enemigo. Eso es lo que está pasando un poco con esta situación.

¿Y estos cambios nos podrían afectar a nivel mundial?

De cierta manera todos los países dependen de compañías estadounidenses. Así que lo que decida Facebook o Google es la manera en la que estas compañías van a operar en todas partes, incluyéndonos: si cortan relaciones con las compañías de celular en Estados Unidos, probablemente harían lo mismo en el resto de países.

Lo otro que podría pasar es que los gobiernos alrededor del mundo estén tan locos como para copiar todo lo que hace Trump en su gobierno, incluido esto. Y eso es muy posible, hoy en día todo puede pasar. No sé cómo sea en Colombia, pero hay muchos gobiernos que son muy cercanos a las compañías de telefonía celular, y a los que no les importa mucho la neutralidad.

Facebook utiliza la palabra «noticias» como utiliza la palabra «amigos».

La cultura de las «fake news» es fomentada, en su mayoría, a través de Facebook y Whatsapp, los servicios que tienen prioridad y son gratuitos en los servicios de telefonía celular. ¿Piensa que entonces el zero rating es en parte responsable del rumbo que está tomando el periodismo y nuestro consumo de información?

Es acertado indagar eso que dices, debido a varios motivos. En el mercado de los medios tradicionales, los periódicos más confiables y serios tienen una posición privilegiada, tanto en la tienda donde los compras como en el imaginario de las personas. Con la televisión pasa, pero en menor medida.

Con Internet esto no pasa en absoluto, y no solo eso, sino que Facebook ahora es el que decide la información que vemos, que generalmente es la que le da más clicks a ellos, no necesariamente la que es más oportuna o profunda. Esto hace que nos movamos a una dinámica donde dejamos que Facebook nos indique qué es lo que debemos leer y ver. El Zero Rating nos movería inevitablemente a las fake news, como lo está haciendo.

Facebook utiliza la palabra «noticias» como utiliza la palabra «amigos». Lo que ellos definen como noticias es lo que a la final les va a traer más dinero, así como hace con los amigos. Y la gente no entiende que este no es un problema sobre cuánto te cobran por tus datos de Internet, esto es algo mucho más grande, un problema sobre en quién podemos confiar, sobre democracia a fin de cuentas. La gente ya no confía en nada, y ese nihilismo es lo que sube a personas como Trump al poder. Es muy difícil construir democracia si la gente no confía en nada.

Lea también:

¿Cuál es el impacto de una red que no es neutral para la economía de un país? ¿Quién está ganando plata con esto?

En este momento la gente que está haciendo dinero es la gente que está vendiendo el spyware para parar la encriptación. Entramos a un ridículo mundo donde las compañías de telefonía celular no pueden interrumpir la neutralidad de la red, porque cada vez que lo hacen la gente se emputa. Facebook quizá gané algo de dinero con su zero rating, pero aparte de eso, ¿A dónde va todo el dinero? No lo sé…me pregunto quién gana dinero de todo esto, creo que nadie lo sabe.

Entonces no son muchos los que están ganando billete de esto, ¿no?

No, no muchos. Pero si no paramos a las compañías de telefonía celular de hacer esto, es como si tuviéramos una política que ayuda a las empresas perdedoras mientras las ganadoras llegan, es decir las que van a llegar a ofrecer datos de Internet baratos, porque eso es lo que va a pasar. Digamos, eso ya sucede en Finlandia, nadie piensa en el zero rating ni le importa, porque todos tienen 10 gigas de datos.

El zero rating sucede entonces en países donde no hay mucho consumo de datos. En países donde sí lo hay, la pelea es por el precio de los datos.

La mayoría de la plata de internet va para Facebook y Google, pero no creo que Facebook esté pagando por su zero rating, no lo sé, porque nadie nunca ha publicado algo al respecto: ¿Facebook paga? ¿Las empresas le pagan a Facebook? Nadie sabe. Sería bueno que el gobierno intentara averiguar, pero nadie sabe y no están obligando a Facebook a decirnos. Esa es la gran pregunta del Internet: ¿Dónde está el dinero, a dónde va el dinero? Nadie está preguntando, nadie lo sabe y no creo que la respuesta nos guste mucho.

Los países con poco consumo de datos generalmente son países en vía de desarrollo o subdesarrollados. ¿Podemos entonces asociar los problemas de la neutralidad de la red a estos países?

Sí. Este tema se reduce a cuántas compañías de telefonía celular hay en tu país. Si tienes dos o tres, los datos van a ser muy caros. Si tienes más de cinco, los datos se van a volver muy baratos. En India por ejemplo, prohibieron el zero rating el año pasado. Luego llegó la sexta compañía al país, a darles datos a un precio muy barato, y todos los habitantes se pasaron a ese servicio. Coincidió perfectamente.

Si lo vemos así, tiene más sentido entonces la visita hace unos años de Zuckerberg a Colombia, cuando vino a presentar su modelo de internet.org para que varias poblaciones de nuestro país tuvieran un modelo de Internet gratuito, que solo iba a tener Facebook y Whatsapp. Es como si se estuviera aprovechando de nuestro subdesarrollo para beneficiar a su compañía.

Yo a eso lo llamo «Zero Washing». Así como las empresas explotadoras de recursos naturales inician campañas por el medio ambiente, que todos sabemos que en realidad no les importa, Zuckerberg va a países a ayudar con el desarrollo de naciones como esta, diciendo que va a haber Internet para toda la población, pero que solo va a haber en este modelo una red social y un sistema de mensajería instantánea: Facebook y Whatsapp, sus productos. Y cualquier presidente se emociona con la propuesta, pero un conocedor de las telecomunicaciones le haría más preguntas a Zuckerberg.

Al principio veían que la neutralidad de la red estaba siendo afectada por convenios entre compañías grandes, como lo hizo Comcast con Netflix en Estados Unidos. Ahora lo que está afectando esta neutralidad es el zero rating. ¿Qué va a seguir después? ¿Cuál va a ser el siguiente enemigo de la neutralidad de la red?

Lo siguiente va a ser cuando las compañías quieran crear canales de alta velocidad. ¿Los harán sobre redes ya existentes o lo harán separadamente? Europa ya fue claro al respecto y obligaría a las empresas a armar un canal aparte, porque si se hace encima de una red creada, esto afectaría a todas las demás redes.

Las compañías tendrían dos opciones, hacer una nueva red y hacer que la gente quiera pagar por ella genuinamente, o empeorar la red existente para hacer que la gente quiera un servicio Premium de alta velocidad. Hasta ahora no hemos tenido ese problema, las redes mejoran cada vez más. Pero creo que eso es lo siguiente que va a pasar.

Esa es la gran pregunta del Internet: ¿Dónde está el dinero, a dónde va el dinero? Nadie está preguntando, nadie lo sabe y no creo que la respuesta nos guste mucho.

Hace menos de dos semanas nuestro expresidente y un reconocido periodista se enfrentaron por Twitter, porque el expresidente lo acusaba de ser un violador de niños, algo que no es cierto. El enfrentamiento prendió el debate sobre cómo puede la ley regular lo que decimos en redes sociales, algo que ya están haciendo países como Nueva Zelanda. ¿Cuál es la mejor manera de regular esto?

La difamación es una ofensa civil en Inglaterra, hasta donde sé. Si difamas a alguien eres responsable de eso, lo estás publicando, así seas un particular porque estás publicando ante un público que te lee, por pequeño que sea. Ahora, respecto al discurso de odio… Ofender a la gente es algo que viene de hace miles de años. Lo que debemos hacer es educar a las personas sobre las configuraciones de privacidad de sus cuentas, para que al menos regulen la gente que los lee.

Ahora, el discurso de odio es algo que se debería remover de las redes cuando se publica, pero las compañías se demoran mucho o no lo hacen. Muchas se defienden con la primera enmienda, el derecho a la libertad de expresión, pero la segunda razón, la verdadera, es que hacer esto les cuesta mucha plata. Facebook dice que puede remover estos discursos de odio con inteligencia artificial, o que no pueden hacerlo, pero en verdad no quieren gastar plata contratando a alguien que haga este trabajo.

¿Cuál es el panorama en Latinoamérica con la neutralidad de la red?

No tengo mucho conocimiento de la situación acá, pero estoy seguro que está pasando lo mismo que en todos los países: los entes reguladores afirman que hay problemas con la neutralidad, algo debe hacerse, pero están esperando que otros lo hagan.

¿Qué temas tocarás hoy?

Hablaré del Zero Washing, del tratamiento que Europa ha hecho de la situación, que están casi por hacer algo al respecto. Hablaré también del peligro que corremos si esto no cambia, que sería terrible.