Derek Novah regresa al juego con “Fugitiva”

No es secreto decir que Puerto Rico es uno de los pulmones importantes del género urbano en español. Si revisamos el reggaetón, ahí están Don Omar, Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Arcángel, Ozuna, etc. Si cambiamos al R&B y el trap, encontramos a Álvaro Díaz, Anuel AA, Joyce Santana, Brray, Young Martino, Bryant Myers, entre otros. Y en el hip hop, bueno, Vico C, Tego y Tempo. Ni siquiera es necesario soltar más nombres.

La isla tiene algo que tal vez ningún otro lugar de la geografía iberoamericana posee. La esencia del dancehall, el dub y el reggae caribeño mezclada con las raíces ghetto del hip hop y el R&B gabacho, todo dentro de un cuidado control de calidad a nivel producción.

Videos by VICE

Derek Novah siempre lo tuvo claro. Nació en NY pero quiso hacer algo más apegado a sus orígenes. Llegado el momento se movió con su abuela –quien por cierto es hermana de Ismael Rivera, el «Sonero Mayor» de la salsa– a Puerto Rico y comenzó a labrar un camino que lo ha llevado a colaborar con importantes sellos como La Civdad y Homegrown en México. Y la neta no es para menos, su sonido tiene el aroma de la isla, pero con una vibra soul propia del entorno multicultural en el que creció.

Después de haber estado alejado de la actividad musical por un par de años, Derek ha lanzado «Fugitiva», un track que se apega más a las tendencias boricuas, con un cambio sonoro que va de algo visceral a algo más introspectivo, sin dejar de pensar siempre en prender la pista.

«Fugitiva» está producida por Mr. NaisGai y la puedes escuchar acá abajo.