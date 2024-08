‘Hola, ¿qué tal? ¿Quieres bailar conmigo?’: La (buena) vida en Desalia

Desalia es un festival de una marca con mucha fuerza en España, el Ron Barceló. Aunque conozco muchas cosas, confieso que nunca había oído hablar de esta marca, ni de la bebida… ni de la fiesta que ya cumple su tercera edición. La del año pasado fue en un crucero que iba de Palma de Mallorca a Ibiza. La primera fue en Punta Cana y la de este año ha sido en Zmar Eco Experience, en Zambujeira do Mar, Portugal. De una cosa estoy seguro: jamás la olvidaré.



En total eran cinco días de fiesta. Yo tuve la oportunidad de vivir los últimos y grandiosos dos. Asistí a dos actuaciones de concursantes de Operación Triunfo, el concurso del que salieron los representantes del país vecino para «nuestra» edición de Eurovisión, asistí a conciertos de artistas que desconocía, como los Viva Suecia, una banda indie española en ascenso y, cómo no, hablé un portuñol olímpico durante dos días. Tanto que cuando me fui, mi cabeza ya solo funcionaba en esta fusión de idiomas.

Hice algunos amigos, me enteré de que los españoles son mucho más parecidos a los portugueses de lo que pensamos y, sobre todo, bebí. Bebí mucho (pero a vosotros, queridos lectores, os recomiendo que bebáis con moderación, ¿vale?). Tanto que, justo el primero día, me equivoqué en el camino de regreso a mi alojamiento, me caí en unos zarzales y… bueno… las consecuencias son que no haya una galería de fotos al final de este articulo y tener una visita concertada con el oculista esta semana. Ese ha sido el nivel de los estragos.

Pero no pasa nada, amigos, es la vida pasando delante de tus ojos. Una cosa es cierta: además de las charlascon estrellas de la cultura pop española, entendí, sobre todo, lo por qué todo el mundo considera Delalia una experiencia inolvidable. ¡Además, todo ha sido gratis! Abajo podéis leer algunas de las breves charlas que tuve con algunos de estos hermanos festivaleros que han venido a nuestro país a vivir el ahora.

Irene, 22 años

VICE: ¡Hola, Irene! Cuéntame, ¿qué es Desalia para ti?

Irene: Es un festival que Ron Barceló organiza todos los años. Ya es mi tercer año. El primero fue en Punta Cana y el segundo en Ibiza y Mallorca y ahora aquí estamos.

¿Has ido invitada?

Sí. En la primera edición gané unas entradas, y desde entonces siempre he ido invitada.

Bueno, vayamos a lo que importa de verdad: ¿qué tal es Desalia?

Es no parar un segundo en todo el día todos los días. Salir con la voz ronca, como estoy ahora. Y no parar de beber [Risas]. Es, básicamente, no descansar. Si venís, espero que seáis capaces de aguantar tres días de fiesta, durmiendo muy poco y saliendo mucho de fiesta.

Santi, 32 años, e Ignacio, 24 años

VICE: Chicos, ¿cómo está siendo vuestra experiencia en Desalia?

Ignacio: Yo no lo conocía y os garantizo que os encantaría a todos.

Santi: Diversión, libertad… Es una maravilla.

Os voy a proponer un dilema. ¿Qué preferiríais, no volver a beber nunca y poder practicar sexo todos los días con una persona distinta que no podríais elegir, o beber todos los días y nada de sexo?

Ignacio: ¡El sexo antes que la bebida, siempre!

Pero podría tocarte acostarte con la peor persona del mundo, alguien que odias.

Ignacio: No importa con quién fuera, siempre vas a aprender algo en la cama. Pregúntaselo a Drake.

Juan, 23 años

VICE: Juan, ¿qué tal? ¿Te mola esto?

Juan: Claro, Desalia es una experiencia que se vive una sola vez en la vida. Fiesta, diversión, amistad… es una locura.

¿Dirías que esto te ha cambiado la vida?

Sí. Hay un antes y un después.

Pero, ¿qué es exactamente lo que te ha cambiado la vida? ¿Las chicas? ¿Las copas?

[Risas] ¡Todo! La experiencia en sí, salir de fiesta no volverá a ser lo mismo. Ha sido todo increíble, desde la gente hasta el ambiente.

¿Cuánto has bebido para llegar a esa conclusión?

¡Mucho! Mogollón. Pero siempre con moderación [Risas].

Delfina y Raquel (edades desconocidas)

VICE: ¡Hola! En una sola palabra, como definiríais estos días en Desalia?

Delfina: Fiesta.

¿Y copas?

Raquel: Joder, muchas. Mucha bebida. Pero también mucha música, baile y… chicos [Risas].

Me huele a que aquí ha pasado algo memorable.

Delfina: Sí, pero no me parece que pueda hablar de ello en público.

Os tengo preparado un pequeño dilema. ¿Qué preferiríais, no beber nunca más en la vida y poder acostaros todos los días con una persona distinta, pero que no podrías elegir…?

Raquel: ¡SEXO!

¡Pero si aún no he terminado! …O beber todos los días pero solo practicar sexo una vez al año?

Delfina y Raquel: ¡SEXO! ¡El sexo siempre gana!

Miguel Ángel, 21 años

VICE: Miguel, cuéntanos: ¿qué es todo esto de Desalia?

Miguel Angel: Es algo perfecto. También fui al del año pasado y me parece la fiesta perfecta, superbien organizada.

¿Has bebido mucho para convertirte en un pirata?

No, yo bebo poco. Tengo control. Si hubiera bebido mucho no estaría hablando contigo [Risas].

Te propongo un dilema. ¿Qué preferirías, no beber nunca más en la vida y poder acostarte todos los días con una persona distinta a la que no podrías elegir, o beber todos los días y practicar sexo solo una vez al año? [Mientras hablamos, aparecen dos amigas de Miguel Ángel y él les cuenta el dilema].

Miguel Ángel: Prefiero hacer el amor con mi mujer, con solamente una mujer para el resto de mi vida.

Amiga 1 (y probablemente su mujer): ¡Yo también!

Amiga 2: Yo no, que le den a eso. Quiero la otra, la del sexo todos los días con una persona distinta.

Pero no la puedes elegir.

Amiga 2: ¿Cómo?

No la eliges tú. Podría ser una persona cualquiera, que no te gustara o que te diera asco.

Amiga 2: ¿Aleatoria?

Sí.

Amiga 2: Pues entonces prefiero emborracharme todas las noches. ¡Será una pasada! [Risas].

Julie, 24 años

VICE: Tienes cara de sueño. ¿Cuántos días seguidos vas a dormir después de esto?

Julie: No, he dormido bien.

¿Siempre solo?

Siempre, todos los días. Y solo he dormido bastante bien [Risas].

¿Te queda tiempo para dormir?

Sí, aunque sean cinco días, desde la mañana hasta la noche. Hay muchas actividades y ocio.

¡Uy!, ¿qué tipo de ocio?

Eh, ¡ocio nocturno, sobre todo! [Risas].

Francisco (edad desconocida)

VICE: ¿Qué tal, Francisco? ¿Te ha tratado bien Desalia?

Francisco: Sí, no tengo ninguna queja.

¿Cuántos días vas a dormir después de esto?

¡La semana entera! [Risas]. Estoy un poco acabado, es el último día y ha sido duro.

De 0 a 10, ¿qué nota le pones a esta experiencia?

Bueno, no le doy un 10 porque es para cosas más especiales, pero un 9, tranquilamente.

Muy buena nota. ¿Qué ha pasado para que le des esa nota?

La música ha sido genial, menos los de ayer, que no me gustan nada. Esos de Operación Triunfo.

Carlos y Carlos (edades desconocidas)

VICE: Chicos, ¿qué os ha pasado?

Carlos 1: Desalia. Tienes que vivir la experiencia, pintarte el pelo y acabar destrozado a estas alturas. Joder, hasta casi me he quedado sin voz.

Es que hace un poco de frío.

Carlos 1: Sí, ha sido lo único malo, pero la gente es maravillosa.

Carlos 2: Hasta nos hemos rapado el pelo.

Carlos 1: Los dos teníamos pelo antes de llegar aquí. ¡Y mucho! Al segundo día, ya estábamos más tirando a calvos.

¿Echáis de menos vuestra cama?

Carlos 1: Buf, voy a dormir una semana.

¿Vais a hacer un detox?

Carlos 1: No, nada de eso. Voy a fumarme un porro gigante y dormir una semana. Es eso lo que voy hacer.

Maria (edad desconocida)

VICE: Hola, Maria. ¿Qué tal? ¿Muy movidos, estos días?

Maria: Sí, de viernes a lunes. Ahora falta la última noche.

¿Esta es la mejor fiesta de tu vida?

¡Sí! He conocido a mucha gente y no he pagado por nada.

También hay muchos famosos de España. Yo no conozco a nadie…

Yo solo conozco a algunos. Actores, influencers… hay de todo. Y hay alcohol, también [Risas].



¿Cuántos litros te has bebido ya?

Muchos. Espero que mi madre no lea esto.

[Aparecen dos amigos, Manole y Manola]

Maria: Estoy haciendo una entrevista.

Manola: ¡Pues grábala!

Sí, sí. Ya estamos grabando.

Manole: ¿Qué te ha pasado en la cara?

Mmm… no encontraba el camino de vuelta a casa ayer.

Maria: ¡Ay, madre mía! ¿Qué ha pasado?

No conocía a esta marca de ron, pero ahora la conozco muy bien.

Maria: Veo que has tenido una gran noche.

Soy el único portugués en la fiesta y creo que todos los portugueses estarán orgullosos de mí. Ahora pensáis que son todos como yo. Y a vosotros, ¿cómo os va?

Manola: ¡Uy, muy bien! ¡Lo recomiendo!

Aquí todo el mundo está con la misma voz ronca.

Maria: Es de cantar, bailar… y de todo lo demás.

Este artículo se publicó originalmente en VICE Portugal. Vivimos la experiencia Desalia, invitados por la organización.