Desayunar dos veces es más saludable que no desayunar nada

Tu mamá (y los comerciales que venden cereal) puede ser que te haya dicho que el desayuno es la comida más importante, pero ¿eres uno de los millones de chicos malos que se lo salta todos los días? Si es así, puede que quieras reconsiderar y regresar a la comida número uno del día. Un estudio de investigadores de Yale y de la Universidad de Connecticut descubrieron que comer dos desayunos es mejor que no comer ninguno. ¡Regocíjense glotones!

El estudio en Pediatric Obesity siguió a 600 estudiantes de secundaria (en Estados Unidos) de quinto a séptimo grado, registrando si comían un desayuno, dos o ningún desayuno en absoluto, y si tenían la comida matutina en casa, en la escuela o ambos. Resulta que los chicos que desayunaban en raras ocasiones eran más propensos a tener sobrepeso u obesidad –el doble que los chicos que se engullían dos comidas antes del almuerzo–.

La investigación observó a adolescentes durante un periodo de vida en el que crecen como semillas, así que los investigadores no han hecho afirmaciones acerca de la relación entre el desayuno y la obesidad en adultos. Pero su hipótesis de por qué los chicos que no desayunan ganan peso tendría sentido también para los adultos que no desayunan: Sospechan que los niños que se saltan el desayuno podrían comer en exceso luego durante el día. También señalan que la gente con sobrepeso podría saltarse el desayuno para reducir el consumo de calorías.

Aunque más y más chicos están comiendo desayunos gratis en la escuela, algunos nutricionistas están preocupados de que pueda producir un aumento de peso si los niños comen en casa y en la escuela. El estudio parece desechar las preocupaciones, aunque sólo uno de diez niños se zampa dos desayunos regularmente.

Si eres un fanático del desayuno, éstas son excelentes noticias, pero no es una invitación a comer dos veces hot cakes y huevos revueltos.

«Tampoco es que estos niños coman dos desayunos de donas», dijo la autora del estudio Marlene Schwartz a The Washington Post, alejando al espíritu de celebración. «Los desayunos escolares son muy sanos. Es fruta y lácteos bajos en grasas y granos integrales. Así que uno podría imaginárselos como un snack saludable.»

Eso suena mucho más sano que todo lo que comimos durante el recreo en la preparatoria: papas fritas con chile y limón. Y hablando de la mejor comida para desayunar, no está de más decir que las conchitas no son lo más sano, además tienes opciones: puedes pasar por un puesto de jugos, fruta cortada o comprar barritas energéticas.

Este artículo se publicó originalmente en marzo del 2016.