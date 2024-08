Descansa en paz, Chuck Mosley

El pasado 9 de noviembre falleció Chuck Mosley, el cantante de Faith No More (FNM) en sus dos primeros discos. A menudo da la sensación de que la figura de Chuck quedó relegada ante la espectacularidad artística de su reemplazante, Mike Patton. Pero siempre es bueno ir a las raíces y entender un poco más. No hay dudas: Patton es un cantante infinitamente «mejor» que Mosley. Pero sin Mosley, Faith No More no sería lo que es ni hubiese tenido ese peso en la historia, esa influencia monumental para muchas bandas posteriores.

Apenas conocí la música de FNM compré The Real Thing en cassette y fiel a la costumbre de la época, busqué quien tuviese «otro disco de FNM» para intercambiar en cassettes grabados. Me cayó en las manos Introduce Yourself. Guau. ¿Qué onda? ¿Quien es el marciano que canta? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué dice «Errucecel! Raián!» en el temazo que da nombre al disco? Una lección inmediata y apertura de ojos bestial para un tierno adolescente de 15 años. De algún modo, estos interrogantes persisten en mí y no hicieron más que sumar un inciso más de admiración por el concepto artístico de FNM. Sólo ellos pudieron pasar de una voz a otra y seguir el camino «exitosamente». De esa expresión oscura, desgarradora, sentida hasta el infinito, rompedora, frágil e impredecible de Chuck, a la potencia, el brillo, el gancho, y los destellos de «súper poderes» que ya insinuaba la voz del joven Patton en 1989, que cuando le tocaba interpretar los temas de Mosley en vivo, lo hacía con personalidad, pero demostrando un intachable y extraño respeto por las versiones originales.

Foto cortesía de Billy Gould

Mi alma periodística seguía maquinando ¿cómo se atrevieron a ese cambio?

Definitivamente Faith No More no estaban por la labor de contentar a nadie e incluso, creo yo, tampoco tenían del todo claro qué querían. Pero iban, iban a algún lugar intentando acomodar sus ideas y en ese trayecto se encontraban a menudo con momentos de espontáneo brillo. Fueron así durante toda su carrera de hecho.

No conocí a Chuck personalmente, sólo tuve la chance de obtener una respuesta suya por email respecto a sus influencias en el momento de lanzar We Care a Lot, disco que la banda volvió a editar en 2016 y presentó junto a Chuck en dos fechas californianas. Lo que sé de él, lo sé a través de amigos en común y fundamentalmente de su música.

Chuck fue quizá el primer tipo en rapear sobre una base de rock, en 1985.

Pero su mérito no reside sólo en eso. Con su poética profunda, su filoso sentido del humor (su primer disco solista que tuvo de invitados a Jon Davis de Korn y Roddy Bottum de FNM se llamó Will Rap Over Hard Rock for Food -Rapearé encima de hard rock a cambio de comida»-) y su particular encare melódico dio identidad al sonido de Faith No More y le regaló a su repertorio un buen puñado de canciones que son (¿fueron?) protagonistas en todos los shows de la banda. «As the Worm Turns», «The Crab Song», «Mark Bowen», «Why Do Bother», «Death March», «Chinese Arithmetic», «We Care a Lot», «Anne’s Song» y varias más… Joder, un universo en sólo dos discos.

Foto cortesía de Billy Gould

Patton siempre lo respetó, le cedió su lugar en el escenario en 2010 y en 2015; el genial Trey Spruance de Secret Chiefs 3, ex Mr Bungle y FNM, es un gran fan de FNM «pero del FNM pre Patton». Sus compañeros de banda y otros músicos (Korn, Vision Heat, Year of The Dragon) lo adoraban. Matt Wallace, productor de FNM y del último disco solista de Chuck sigue enumerando sus virtudes en las redes sociales. Hay una necesidad de quien experimentó su música, de reivindicarlo, quizá porque él nunca tuvo ese ímpetu de hacerlo por sus propios medios, traducción de grandeza y humildad, también demostrada en su cover en vivo de «Take This Bottle», canción del Faith No More de Mike Patton.

Este texto no pretende solemnidad ni bajón. Sólo intenta ayudar a que las cosas estén en su lugar. Chuck Mosley fue el tipo que en un comienzo ayudó con creces al desarrollo del sonido que hizo a Faith No More ser lo que es. Sin él, nada hubiese sido igual. La típica historia de un incomprendido y problemático artista que dejará la conversación abierta por mucho tiempo, alguien que no pasó por este terruño gigante y global en vano. Uno que dejó su marca y por eso merece este y muchos más tributos.

A descansar en la fluorescencia, Sr. Mosley. Será extrañado por todos sus seres queridos y también por los que buscamos en la música nuevos paradigmas que nos lleven a sensaciones y puntos de vista jamás experimentados con antelación.

Te dejamos una playlist esencial de Chuck Mosley. Descansa en paz, Chuck, tu legado es inmortal.

