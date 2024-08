Descontextualizar y jugar con la memoria: aquí está el mix canábico de Lao

En este mix exploto la idea de sacar canciones de su contexto para incluirlas en un set de electrónica. Incluí algunos tracks de mis productores mexicanos favoritos actuales, como Rizoma, Undrwght y Conejx. Entre las cosas que más disfruto están escuchar y descubrir música loca, ritmos extraños y de repente malviajarme con todo esto cuando ando fumado. Todavía hoy cuando fumo, recuerdo en ocasiones esas primeras veces que me acerqué a la marihuana; cuando me asustaba e incluso me sentía paranoico, y justo de esa época o por ahí son las canciones originales de Korn, Linkin Park y Deftones cuyas versiones incluyo aquí, pero además, están también en la mezcla porque creo que cada vez más el público de la música club juega y utiliza la memoria como un elemento clave para identificarse con ésta, según lo aprendí del artista sonoro mexicano Mario de Vega y su proyecto Memo, a quien conocí a los 17 años.

¿Qué es la marihuana para mí? hábito, afición, adicción ¡ya ni sé!, llevo como 15 años fumando casi todos los días y me siento bien. Sin tonterías creo realmente que me ayudó a ser una mejor persona en el sentido de que soy mas honesto y menos pretencioso con mis juicios, y si algo me gusta o me hace sentir identificado, lo trato de incluir en mi propio trabajo como referencia e inspiración. Apreció que cuando ando bien fumado me concentro mucho leyendo e investigando, y para hacer música en colaboración es interesante cómo ayuda a que quienes estamos produciendo agarremos el mismo vibe.

Con NAAFI grabamos un mixtape para Linn Da Quebrada, en el cual tengo dos temas, tengo un par de colaboraciones pendientes por terminar con Siete Catorce y Dj Taso, estoy terminando de armar un EP nuevo en donde hay colaboraciones con NNOA de Majía y Grasps de Sidechains Club. También estoy empezando a producir y grabar un EP con Yoga Fire, ademas de un par de temas con Fntxy. En estos días estoy terminando de trabajar un sample pack de NAAFI con Wasted Fatespara la plataforma Splice, ademas como parte de mi papel de A&R de NAAFI constantemente estoy en la planeación de los lanzamientos próximos.

1 Deftones – Change (In the House of Flies) (Lullaby)

2 Evaa – Arch

3 Fatima Al Qadiri – Oubliette

4 Linkin Park – Pushing Me Away (Acapella)

5 Rizoma – Edén

6 Siete Catorce – 124

7 Lao – Humedad

8 Hyph11E – Escapism (Kid Antoine Remix)

9 Lao & Paul Marmota – Grenoble

10 Undrwght – Lets Mix

11 AFX – 4x Atlantis take1

12 Conejx – glitchinthematrix

13 Sha Sha Kimbo – Freak Me

14 Zurvolt – Purple Haze

15 Apeak – Restrains

16 Korn – Freak On A Leash (Acapella)

17 Korma – Pulse Z

18 Lao – Merged

19 Lao x NNOA – Aerial Rhythm

20 Bungalovv x Korn – Femur Twist

21 Korn – Falling Away from Me (Lullaby)



En el Instagram de Lao el reloj siempre marca 4:20