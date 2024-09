Se descubre el imperio mafioso de su familia y se convierte en la fugitiva más famosa de EEUU

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Mónica Velasco fue declarada prófuga de la justicia hace pocas semanas. Tras su fulminante desaparición, los investigadores se entrevistaron con los padres de sus alumnos en la escuela de primaria Thomas Manor, en El Paso, Texas. Y, para sorpresa de estos, los progenitores les contaron que Velasco, una mujer de cabellera oscura y 42 años de edad, había sido una de las mejores profesoras que habían tenido nunca sus hijos.

Mónica Velasco acostumbraba a regresar a casa por la tarde. Su residencia era un espacioso rancho de 400.000 dólares situado al oeste de El Paso. Sin embargo, el pasado 25 de enero, los agentes de policía declararon que Velasco había huido por la puerta trasera de un sórdido y decrépito piso franco de ladrillo rojo. Apenas unos segundos después, el jefe de la las Fuerzas Especiales de Captura de Fugitivos de Estados Unidos, se personó en el cochambroso edificio.

Videos by VICE

Las autoridades estadounidenses extendieron una orden busca y captura para Velasco, después de que trascendiera que la maestra habría estado gestionando las finanzas y las propiedades del imperio familiar, una empresa de altos vuelos. Según los fiscales, la familia de Velasco habría transportado clandestinamente «enormes cantidades» de marihuana a Estados Unidos, estaría detrás de varios secuestros por los que se exigieron cuantiosos rescates, incluido el de algún que otro niño, y habría desplumado a los traficantes de la competencia, cuyas sustancias habría terminado vendiendo. Y tales son solo la mitad de los cargos que se le imputan.

«Llevaba una doble vida», relata el subinspector de policía Scott Williams a VICE News. Yo me he entrevistado con algunos de los padres de sus alumnos y me dicen cosas como que ‘era mi profesora favorita, era encantadora’».

El hermano menor de Mónica tiene solo 29 años. Se llama Emmanuel «Richie» Velasco Gurrola y sería el líder de la organización criminal familiar. Richie dirigía operaciones que van desde el tráfico de drogas al robo de coches, pasando por el blanqueo de capitales, la extorsión y los secuestros. Su inapelable radio de acción iba de Ciudad Juárez, en México, hasta las dos Carolinas estadounidenses, la del Norte y la del Sur, flamante feudo de Donald Trump.

Si bien el cuartel general de la familia estaba en El Paso, lo cierto es que la organización tenía poderosos tentáculos en Las Vegas y Nuevo México, además de operar una formidable red de distribución de drogas en Dallas. Los detalles sobre las prolijas actividades de la banda fueron desveladas por un acusación de crimen organizado formulada contra Emmanuel, Monica, su hermano Samuel Velasco Gurrola — un hombre de 40 años a quien los investigadores han identificado como al colíder del negocio familiar —, a su hermana, Dalia Valencia, además de otros cómplices. La demanda fue presentada ante un tribunal del distrito de Texas el pasado 28 de octubre. Los hermanos se han declarado no culpables de los cargos que se les imputan.

El escrito de acusación fue abierto el mes pasado, unos meses después de que Monica dejara su trabajo en la escuela de primaria de Thomas Manor y desapareciera silenciosamente, sin dejar rastro.

El imperio criminal de los Velasco

La acusación se refiere a la banda como al «Imperio Criminal de los Velasco» (VCE en sus siglas inglesas). Se la acusa de haber introducido cientos de kilos de marihuana, además de otras sustancias, como cocaína, en suelo estadounidense.

Mónica y Dalia, de 43 años, habrían sido las encargadas de «gestionar y almacenar el dinero de VCE», según detalla el escrito de acusación. Otros miembros de la organización se habrían reunido con Mónica para recoger o facilitarle las ganancias de sus transacciones, y esta alquilaba vehículos para que sus trabajadores desplazaran el dinero o las sustancias.

En 2014 la entonces profesora de primaria recibió un todoterreno de la marca Cadillac como pago por un kilo de cocaína. Según relata el documento, Monica le habría dado el vehículo a su hermano Emmanuel.

Por aquella época todo apuntaba a que Monica llevaba una vida discreta. No tenía marido, ni novio ni se le conocían hijos. Según el inspector Williams, durante aquella época Monica forjó una estrecha relación con sus alumnos.

«Parece que estaba muy involucrada en su trabajo como maestra», señala en relación a los 14 años que se pasó dando clases. «Adoraba a sus estudiantes»

Claro que siempre llevaba consigo varios teléfonos móviles, entre los que se contaban teléfonos desechables, que empleaba para comunicarse con su familia.

«Ella y su madre disponían de teléfonos específicos para hablar la una con la otra. Y, además, Monica tenía otros móviles para comunicarse con sus hermanos», explica Williams. «Digamos que la gente normal no hace ese tipo de cosas».

La acusación advierte que la familia se comportaba de manera violenta frecuentemente. De hecho, a veces las amenazas se proferían contra sus propios miembros para que no se relajaran. Y se sabe, además, que uno de los equipo de secuestradores asociado a la familia, asesinó a dos de los suyos en abril de 2009. El escrito de la acusación solo describe las bajas, aunque no explica los detalles de lo sucedido.

Según relata el escrito, entre 2009 y 2013 Emmanuel, Samuel y Dalia, planearon y ejecutaron una ola de «extorsiones y secuestros», en México y Estados Unidos. Sus objetivos fueron «empresarios locales, médicos, estudiantes y niños».

Las operaciones de secuestro del clan VCE se organizaban en distintos equipos que, a su vez, estaban subdivididos en grupos dedicados a identificar a las víctimas, recabar información sobre sus rutinas, comprar armas, planear la abducción y negociar el rescate. Dalia era la encargada de sugerir «los nombres de las posibles víctimas», relata el escrito, mientras que Emmanuel y Samuel se encargaban de llamar personalmente a la familia de la víctima para llevar a cabo la negociación.

Otra de las presuntas actividades de la organización consistía en «desvalijar o incautarse de cargamentos de drogas de la competencia y luego vender esas sustancias y quedarse con todos los beneficios».

Abusos sexuales y asesinatos

Existe un siniestro caso que no está vinculado a las operaciones de la familia, ni del que parece que Mónica Velasco haya participado, aunque si lo han hecho, de manera execrable, el resto de sus hermanos. Samuel, Emmanuel y Dalia han sido acusados de tramar el asesinato de la ex esposa de Samuel, de quién este estaba separado desde 2005. Ruth Sagredo, que así se llamaba la víctima, fue abatida a tiros mientras formaba parte en su vehículo de la marcha fúnebre por su hermana. Sucedió en Ciudad Juárez en noviembre de 2008. Los agentes federales aseguran que el móvil del asesinato no fue otro que impedir que Sagredo testificara contra Samuel por un caso de presunto abuso sexual. La víctima era una menor de la familia.

Samuel y Ruth, una enfermera que trabajaba en la universidad tecnológica de Texas, se casaron en 2004. Sin embargo, un año después, Ruth decidió separarse.

En su solicitud de divorcio Ruth acusaba a su marido de «comportarse de manera extrema e intolerable», que le provocaba «un permanente sufrimiento emocional». Según la solicitud de divorcio, la pareja habría dejado de vivir en común el 12 de enero de 2005 — el mismo día, según la acusación interpelada ante un gran jurado, en que Samuel fue denunciado por haber abusado de un niño.

Un agente federal testificaría más adelante que Ruth era la único testigo de la acusación que iba a subir al estrado. Según parece, ella fue la persona a la que acudió la víctima después de ser abusada. Así que mientras el caso por abuso seguía su tramitación rumbo al inevitable juicio, Samuel, Emmanuel y Dalia tramaron un plan para asesinar a Ruth, para asegurarse de que no hablara más de la cuenta. Así lo han dicho los agentes federales en sus comunicados.

«Tramaron el asesinato de Ruth Sagredo porque si la mataban ya no podría testificar», explica el agente especial Thomas Salloway, destinado en el departamento de inmigración y aduanas durante la audiencia preliminar celebrada en octubre.

Justo después de que el juicio ante un gran jurado fuese establecido para noviembre de 2008, los hermanos decidieron asesinar también al padre de Ruth, el próspero empresario Francisco María Sagredo Villareal, en Ciudad Juárez. El plan no era otro que tenderle una emboscada a Ruth cuando este asistiera al funeral de su padre, según testificó Salloway.

«Se organizó un equipo de sicarios», cuenta. «Sabían que Ruth Salgado no viajaba a México muy a menudo, de modo que tuvieron que ingeniar la manera de llevarla hasta allí… Y se les ocurrió que matar al padre de Ruth sería la mejor manera de asegurarse de que su hija iba a asistir al entierro en México, momento en que, podrían deshacerse de ella».

Por aquella época Juárez era una ciudad surcada por la violencia, donde la guerra de los narcos y el tráfico de personas estaba a la orden del día. De hecho, en 2008 el índice de asesinatos de Juárez se triplicó hasta alcanzar las 1.607 muertes en solo una ño, muy cerca de convertirse en la ciudad más peligrosa de México.

«Querían que investigara si había sido un crimen perpetrado por algún cartel», cuenta Jason Kaunas, una agente de la DEA estadounidense. Así lo testificó durante la celebración de la audiencia por la detención de Samuel. Según Kaunas, otros cómplices habrían confesado la existencia de una trama de conspiración por asesinato.

Esta mujer hace prótesis de dedos meñique para ex miembros de la mafia japonesa. Leer más aquí.

A Francisco le asesinaron el 3 de octubre de 2008 en su casa de Ciudad Juárez. Los asesinos también sustrajeron de la vivienda 140.000 dólares en metálico. Tres hombres enmascarados irrumpieron en la residencia, encerraron al resto de miembros de la familia en el lavabo, se llevaron a Francisco a otra habitación, y le ejecutaron, según relata Kaunas.

Sin embargo, Ruth decidió no asistir al funeral de su padre, según cuenta Salloway. En vista del inesperado cambio de planes, los hermanos Velasco tuvieron una idea similar. Según cuentan los agentes, su plan B consistía en asesinar a la hermana de Ruth, Cinthia Judith Sagredo Escobedo, de 40 años.

«Así que entonces asesinaron a Cinthia Sagredo con la esperanza de que, esta vez, Ruth asistiera al funeral de su hermana», relata Salloway.

Cinthia fue abatida en frente del hotel donde trabajaba, la Posada San Nicolás, en Ciudad Juárez, el 20 de noviembre de 2008. Dos días después, mientras conducía su vehículo rumbo a la procesión fúnebre que lloraba a su hermana, Ruth fue asaltada y asesinada. Roberto Martínez, uno de los trabajadores de Ruth, y el hombre que la había acompañado al funeral, también fue asesinado a balazos.

Las noticias aparecidas en la prensa local cuentan que sendas furgonetas en las que viajaban varios hombres armados frenaron en seco junto a ella, y le descerrajaron nada menos que 20 cargas de munición de Kalashnikov, hasta perforarle el vehículo y gran parte de su cuerpo.

Sucedió durante la marcha fúnebre, «entonces varios hombres armados que viajaban en dos furgonetas diferentes condujeron hasta su vehículo, la encajonaron y abrieron fuego a discreción hasta matarla», relata Kaunas.

Edward Hernández, el abogado de Ruth durante años, le había aconsejado no arriesgarse, según informa un artículo publicado por el periódico local El Paso Times. Después del asesinato, Hernández proclamó que Ruth, al igual que su padre y su hermana, se había convertido en objetivo de los asesinos debido a los problemas domésticos de la primera. Hernández asegura que solo espera que las autoridades locales y el estado federal investiguen el caso como es debido, y que se haga justicia.

Los cargos de abuso sexual contra Samuel fueron retirados en marzo del año siguiente después de que el testigo de la acusación «exigiera la retirada» de los mismos». Así lo atestigua una copia de una orden judicial del tribunal número 243 del distrito del condado de El Paso.

En fuga

A Monica Velasco no se la relaciona ni se la acusa de haber participado en la muerte de Ruth Sagredo.

Sin embargo, después de que sus hermanos Samuel y Dalia fueran detenidos en septiembre acusados de asesinato, Velasco huyó. Así lo corrobora, al menos, el testimonio de Josefina Gurrola, la madre de Monica. La mujer, de 63 años, fue sometida a custodia policial a principios de este mes. Se la acusaba de haber encubierto la desaparición de su hija.

El pasado mes de septiembre, Emanuel, Samuel y Dalia fueron imputados por un delito de conspiración de asesinato en un país extranjero, y por haber tramado y pagado a sicarios para que ejecutaran un asesinato, un delito del que todos ellos se han declarado no culpables. Se exponen a penas que pueden oscilar entre la pena de muerte y la cadena perpetua.

Por aquel entonces, en septiembre, Emmanuel se encontraba bajo custodia policial. Había sido detenido en San Diego el 13 de abril en posesión de 100 kilos de marihuana con intención de traficar. Samuel y Dalia fueron arrestados unos meses después, el 24 de septiembre de 2015.

Fue entonces cuando Monica abandonó su trabajo como maestra y se dio a la fuga.

Los testimonios de Salloway y de Kaunas han dejado claro que la DEA, el FBI y la policía nacional estadounidense llevaban dos años siguiendo de cerca la actividad criminal de la familia. Según el escrito de acusación formulado en octubre, existen grabaciones que revelan que Emmanuel está «discutiendo actividades de tráfico de drogas y transportando dinero obtenido con el tráfico, con una persona a la que ya conoce el Gran Jurado — una información que sugiere que al menos uno de los cómplices de su organización criminal se habría entregado como testigo del estado.

Según el testimonio de Kaunas, actualmente hay más de 20 testigos colaborando con la investigación sobre el presunto delito de tráfico de drogas y operaciones de blanqueo de dinero que se imputa a la familia. Además, Kaunas dejó entrever ante el tribunal que la investigación por asociación a organización criminal habría servido para destapar un nuevo asesinato que incriminaría a la familia, esta vez en relación a un asesinato que fue cometido a principios de 2015.

«Conseguimos que la cooperación de los acusados arrojara información específica sobre las reuniones que se mantuvieron para orquestar los asesinatos de las víctimas», ha dicho.

Un mes después de que abandonara su trabajo, Monica fue imputada por su participación en el imperio criminal levantado por su familia, y se emitió una orden de arresto para interceptarla.

Su rostro fue publicado en vallas publicitarias de autopistas y por toda la ciudad en las semanas posteriores, mientras que un equipo de 15 policías recibió la misión específica de localizar a la ex maestra de primaria.

En enero las investigaciones concluyeron que la fugitiva podría encontrarse en una pequeña vivienda de ladrillo rojo con barrotes de metal en las ventanas.

«De alguna manera supo que estábamos hablando con el propietario de la casa, que era el marido de su prima», explica Williams. «Cuando nos encontrábamos a punto de entrar en la vivienda, muy probablemente solo algunos minutos antes de que lo hiciéramos, huyó por la puerta trasera».

Hoy su paradero es desconocido y las autoridades ya han advertido que debería de considerársela como armada y peligrosa.

El preso que fabricaba coca y hacía tours para turistas en una cárcel boliviana. Leer más aquí.

El día 5 de febrero, Josefina Gurrola fue arrestada mientras presentaba el papeleo necesario para retirar los fondos bancarios de su hija. Los fondos estaban depositados en la Yselta Independent School District. (La junta directiva de administradores votó unánimemente por la terminación del contrato de Monica en diciembre. «Velasco ya no es empleada del distrito y no pensamos hacer más declaraciones al respecto», leía un comunicado).

Mientras era interrogada por la policía, Gurrola declaró que su hija Monica «se dio cuenta tras observar que habían detenido a sus hermanos de que ella sería la siguiente». Así lo detalla una copia de la denuncia presentada en su contra. Según su madre Monica «se asustó con la idea de que la encarcelaran».

Gurrola declaró en primera instancia a la policía que había planeado extraer los fondos de pensión de Monica porque su hija estaba «sin dinero» y «viviendo en las calles». Sin embargo poco después cambió su declaración, según detalla la demanda policial, y aseguró que, en realidad, planeaba sacar el dinero para contratar a abogados para su hija en Tucson, Arizona. De tal manera, contó la madre, «Monica tendría cierta esperanza después de ser detenida». Después de ello, Gurrola se acogió a su derecho a permanecer en silencio. Más o menos.

«Basta, basta», recoge el informe policial. «No quiero hablar con ustedes porque no me creen una sola palabra que sale de mi boca», habría dicho la madre.

A Gurrola, cuya ciudadanía es mexicana, le fue denegada la fianza por miedo fundado a que intentara escapar del país.

Pese a todo, las autoridades siguen convencidas de que Monica Velasco está todavía en El Paso — y de que le asusta más lo que le puede esperar en México, de lo que le podría esperar en una prisión estadounidense».

Williams, por su parte, ha dicho que los investigadores saben por boca de gente que habría conocido a Velasco, que a este le asustaba la idea de visitar México, incluso antes de que fuese una prófuga de la justicia.

«Lo que se nos cuenta es que le da miedo ir allí», subraya. «Por lo visto, en el pasado, cuando otros miembros de su familia visitaban México, ella se negaba a hacerlo».

Ahora que los miembros de su familia se encuentran a la espera de juicio, añade Williams, es posible que alguien quiera «hacerle daño para evitar que hable».

«Si está tan implicada como lo está la familia», comenta, «entonces saben que se busca a la familia al completo y que ella es la única que queda por ser apresada, la única que sigue a la fuga… Teniendo en cuenta los antecedentes de la familia, se hace difícil vaticinar lo que tienen pensado para ella».

El mito de ‘El Chapo’ crece entre sus devotos en el estado de Sinaloa en México. Leer más aquí.

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs