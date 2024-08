Desde Chile, MAFF actualiza los bríos del sonido shoegaze

Aterrizando desde Santiago de Chile nos llega en Premiere lo nuevo del sonido etéreo shoegazero de MAFF. Formados el 2012 los MAFF se decantan por una mixtura de influencias entre las que destacan gente como Dinosaur Jr., My Bloody Valentine y Bailter Space. Si su álbum debut, Maff (2015), los mostraba coqueteando con el grunge, hoy su sonido ha sido estilizado en favor de un dream pop en clave new waver. Algo así como Ariel meets Adorable. Cuentan además con el respaldo del fundador de Creation Records, Joe Foster: “La música de Maff muestra la difusión mundial de este estilo particular de música de guitarra eléctrica muy no rock. Existe un mundo en el que estos tipos se destacan.”

Artwork de Melaniña.

“Appear” el track que te presentamos como antesala del EP Melaniña –disponible desde este 6 de abril en Bandcamp- descubre la devoción de los chilenos por el clásico new wave de bandas como Power Of Dreams, Then Jerico o Cactus World News matizando estos colores con el brío del shoegaze de siempre. Feeling y ensoñación para los tiempos post-todo que corren.

«Este nuevo álbum consolida el sonido que presentamos hace dos años en nuestro primer lanzamiento. Si bien transmite el mismo espíritu, hemos limpiado nuestro sonido, conectando con los elementos clave que nos caracterizan. A diferencia del primer álbum, que mezcló varios géneros (shoegaze, postrock, grunge, dreampop), en Melaniña hay una línea clara en términos de composición y sonoridad. Ha sido un proceso interesante que nos ha llevado a comprender y aprender más sobre nuestro propio sonido». Ricardo Gómez (MAFF)

