¿Desde cuando el EDM se llenó de emos?

We were sipping whiskey neat (estábamos tomando whiskey)

Highest floor, The Bowery (en el piso más alto, The Bowery)

Nowhere’s high enough (Ningún lugar es tan alto)

Somewhere along the lines (En algún lugar a lo largo de las líneas)

We stopped seeing eye to eye (nos dejamos de ver a los ojos)

You were staying out all night (tu estuviste afuera toda la noche)

And I had enough (Y yo tuve suficiente)

Esta no es una estrofa desenterrada de una libreta recién descubierta de William Carlos Williams. Tampoco es un cúmulo de líneas del último álbum de Sun Kil Moon. Esto, amigo, son lyrics de Kygo. Velo por ti mismo.

Aunque el narrador de esa canción claramente está sufriendo de un tipo de aislamiento existencial, Kygo está lejos de estar solo en estos intentos de introspección.

«Yo soy fuego y gasolina. Ven y viértete sobre mi. Vamos a incendiar este lugar solo una vez más», dice Zedd en su último sencillo «Stay», meditando sobre la destrucción que engloba al impulso.

«¿Dónde está lo real? Indefinido, cayéndo en espiral fuera de tu alcance. Olvidé como se siente», dice Dua Lipa en «Scared to be Lonely» con Martin Garrix.

«Sentados en la sala. Tú me miras, yo te miro. Veo la duda, veo el amor. ¿Un recientemente traducido extracto de Jacque Prevert? No, es MØ en el nuevo álbum de Snakehips. La tendencia está clara. La electrónica mainstream está tratando de ponerse seria. En lugar de distanciarse de hombres que tiran pasteles en el escenario o tipos con máscaras de ratón, el molesto EDM ha empezado a sacar rolas con lyrics que parecen frases inspiracionales acuñadas por the Used. La nueva rama de Emo-DM triste saca a relucir sus emociones sin reparo, contando tortuosas historias de amor, pérdida con absoluta «sinceridad». Apostándole a lo emocional en forma de canciones.

La música pop, por supuesto, se mueve a través de modas, pero normalmente estas se manifiestan a sí mismas en el estilo de producción, la videografía o en la manera de vestir. El fenómeno que actualmente está arrastrando a la música dance es peculiar porque es un fenómeno narrativo. El EDM ha cambiado su lado en el partido y se ha volcado en el elemento de tristes y vacías reflexiones sobre la condición humana.

La historia es casi siempre la misma. Hay una niña y un niño -ambos bronceados y luciendo ese tipo de estructura ósea perfecta. Hay memorias borrosas de la noche anterior y el olor a arrepentimiento te pica en las fosas nasales. Tal vez ellos «tomaron una píldora en Ibiza» y ahora sienten que de alguna manera envejecieron 10 años en el proceso, o tal vez han pasado mucho timepo poniéndose locos porque se sentían tan decaídos, como se encontró Justin Bieber a sí mismo en «Cold Water». El drama es normalmente acompañado de un bajón, ya sea emocional o químico, en el cual el narrador está enredado. Oh y normalmente hay muchos balcones envueltos. Balcones y terrazas.

Pero no te equivoques, estas son historias que te cuentan los problemas de los privilegiados. En un intento del EDM por ser tomado más en serio, el género se obsesionó con documentar los corazones rotos del 1%. Emotional Dance Music se enfrenta con los retos del tipo de personas que se levantan en un penthouse en Manhattan con dolor de cabeza de la noche anterior, solo para aumentar un poco ese dolor al darse cuenta que se están alejando sentimentalmente de la persona con la que se han estado mandando nudes por Snapchat las últimas dos semanas. Esas personas que necesitan tu apoyo emocional así como el financiero.

Lo que nos trae con los Chainsmokers, dos hombres que a pesar de verse como el tipo de gueyes a los que les dan su merecido al final de la película cuando el héroe (a quien bullearon sin piedad durante los primeros 10 minutos) utiliza la ayuda de sus nuevos amigos alienígenas con tal de mandar a volar el carro de los bullys directo a una torre de composta, causándoles salir volando por la ventana gritando «¡Está embrujado! ¡Separémonos!» Pues ellos son actualmente los más frecuentados productores de música electrónica pop.

Ellos han demostrado el mejor ejemplo de Emotional Dance Music en la rola de «Paris». Un hit del top ten en UK que se inclina hacia muchos de los clichés de historias que mencionábamos anteriormente: abandono, ponerse hasta la madre, una vista increíble y una terraza. Los enfuerzos de esta canción para parecer profunda están tan forzados que raya en lo surreal. Por ejemplo, considera el texto que se puede leer al principio del video. Se lee «Paris \ pa-rəs \ n 1: Un anhelo sentimental por una realidad que no es genuina 2: una condición irrecuperable para la fantasía que evoca nostalgia o sueños de día «. El acercamiento de los Chainsmokers a lo «profundo» ni siquiera puede ser llamado copy/paste. Es simplemente un caso de acomodar palabras que suenen inteligentes con la Torre Eiffel y ver que tal funciona.

Es más que un pensamiento. Los Chainsmokers también presentan una contradicción, o al menos vil hipocresía en el centro de todos estos nuevos sentimientos del EDM. Mientras se la pasan cantando «Si nos vamos a caer, al menos lo haremos juntos» no hay que olvidar que se pasan la vida real argumentado que «incluso antes del éxito, conseguir cojer es lo número uno». Obviamente es raro escuchar a quien sea hablar de su insaciable apetito por las mujeres, pero se ha hecho mucho peor cuando las mismas personas producen tantas rolas de amor barato y auto-lástima. Al menos Mick Jagger era consistente.

Lo que saca a relucir exactamente porque la racha existencial del EDM es tan falsa. Las historias de corazones rotos en cada canción no son más que fantasías de hombres blancos. Las mujeres por lo general son ángeles caídos que han agarrado fiesta muy duro y que ahora necesitan el cariño de su amado novio. Los hombres por otra parte, caen en cada uno de estos modelos. Como los personajes millenials de Danielle Steel, están tan desilusionados y listos para descubrir que llegar a la cima es solitario -como Drake, sin tener nada de encanto en ninguna de sus canciones. El contenido lírico del EDM actual, recae en el mito de que sufrir es interesante, de que los productores privilegiados haciendo las canciones son protagonistas de valor y de que la ansiedad o la depresión son atajos a la madurez artística. Después de todo,qué es «I Took a Pill in Ibiza» sino un intento a medias de introspección de alguien que ha escuchado 808s & Heartbreaks y descubierto que «de hecho ¿tal vez fiestear es malo para mi salud mental?».

El EDM solía ser infantil, usando disfraces tontos y lanzándole pastel a la gente. Ahora, que entra en su adolescencia, ha empezado a hundirse en la auto lástima y en dramas triviales que llegan con la pubertad. La siguiente parada: la crisis de los medios 20s.