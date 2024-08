Desert Daze 2018 fue un ritual chamánico para detener el tiempo

California sería un paraíso para los festivales musicales. A pesar del gran impacto cultural de Coachella ––que más que un festival se trata de una intensa hoguera de vanidades en pos del mundo de las celebridades–– no hay otro esfuerzo en esa región que de manera auténtica retome la música como su único estandarte.

Por eso llama la atención Desert Daze, celebrado del pasado 12 al 14 de octubre en Moreno Valley, a las orillas de Lake Perris, un hermoso lago artificial que sirvió como espacio para el libre deambular entre agua, arena, pasto y la amplitud del desierto. Inspirado por Glastonbury, Levitation, Burning Man y Nrmal; según su fundador Phil Pirrone, Desert Daze busca ser un ritual, un propósito y una oportunidad para trascender en tiempo, música y espacio.

Videos by VICE

Más allá de la nueva bohemia angelina, Desert Daze logra su cometido post-hippie, al integrar sesiones de yoga con drone metal, sesiones espiritistas con plantas y la fuerza oculta de portales secretos. Pero es el contenido musical lo que realmente hace brillar a Desert Daze. Fue Ian Svenonius (The Make-Up, Chain and the Gang y Escape-ism) quien presidió la ceremonia de apertura del festival, abogando por los derechos de la audiencia, el derecho a exigir y vivir el verdadero espíritu de la música.

Fue irónico, hasta cierto punto, lo declarado por Svenonius, ya que los derechos de los festivaleros iban a ser golpeteados durante la noche del viernes por una tormenta eléctrica que canceló a Tame Impala al inicio de su set y por el lento ingreso de autos al estacionamiento del festival durante todo el día, que dejó a la organización del festival tambaleando después de un día de excelentes presentaciones por parte de Warpaint, Jarvis Cocker, Idles, Pond, Hinds y L.A. Witch.

Para el amanecer del sábado, la lluvia ya casi había desaparecido y la organización del festival parecía tener las riendas del evento una vez más, garantizando un sábado estelar con King Gizzard and The Lizard Wizard, Slowdive, Wooden Shjips, Beak>, Chelsea Wolfe, Mercury Rev, A Place To Bury Strangers, Malcolm Mooney de CAN, Kid 606, Circular Dimensions y Al Lover. La memoria de la lluvia y la larga espera para entrar al festival ya eran cosa de un distante pasado.

Ya para el domingo, bajo un sol abrasador que encandiló a Julia Holter en el escenario principal, la idea del festival como tal, también había sido reemplazada por espacio y situación, por una vibra y calidez humana que no había sentido desde festivales como el CMKY de Boulder o Decibel de Seattle. Más tarde, con el alto derrumbe sonoro de EARTH, Death Grips. Follakzoid, Shellac, Pinkcourtesyphone y My Bloody Valentine, se opacaron esas instancias de post-verdad americana en un sin fin sonoro que desorientó y dejó la certeza de que esos derechos de los que Svenonius hablaba, pues había que hacerlos valer participando y perdiéndose de lleno en el todo y la nada de Desert Daze.

