Deshuesadero se va de gira por Colombia

Hace unos días salí por carretera junto a Michel (guitarra y voz), Frank (bajo) y Manu (batería), trío de hardcore capitalino llamado Deshuesadero. Abordamos un autobús con destino a Monterrey, Nuevo León donde se presentaron. Lo que duró el viaje, durante nuestra comida en Noveno Elefante, y en el transcurso de las retas que tuvimos de FIFA 2016 en el hogar de Tallo (amigo de éste grupo formado en 2015), aproveché para conocerlos más, saber sobre su proyecto (que se dio entre compañeros que estudiaban en la misma escuela) y enterarme mejor de su próxima gira, que está por iniciar.

Deshuesadero estarán de tour a partir del 17 de agosto por Colombia: Bogotá, Ibagué, Cali, Santa Rosa y Medellín. Antes de irse, tocaron en la Sultana del Norte y también visitaron Reynosa, Toluca e hicieron un show de despedida en la Ciudad de México, que contó con cooperación voluntaria para apoyar su travesía por el país cafetero. Como augurio de buena suerte, y para llevarse discos o casetes de bandas amigas que tienen aquí, sin importar géneros y etiquetas, junto a todo el material que tienen en su propia distro, Nido de ratas.

Videos by VICE

No es la primera experiencia de Deshuesadero llevando su música a otras latitudes. Siempre se han mantenido como una banda activa, organizando conciertos por cualquier rincón del país gracias a los amigos que han hecho al transcurrir los años, el Internet que facilita todo, y la comunidad que se gesta en el punk. No hace mucho, un par de años atrás, estuvieron por Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

«Hay muchas cosas que rodean el gusto por salir a tocar a otros lugares desconocidos, pero creemos que lo importante son las ganas de querer hacerlo», menciona la agrupación, que aunque radica en la capital de México, resalta que ninguno de sus miembros es originario de CDMX. «Hay ocasiones donde te topas con músicos que son buenos y, sin embargom no les gusta estar viajando o salir de su zona de confort».

Acapulco, Guerrero; Morelia, Michoacán y el Puerto de Santa María, España son los tres lugares que se mezclan, dándole forma a la diversión que existe y se respira en Deshuesadero, y de la cual surge ese sonido rápido, técnico y catártico de sus canciones.

«No hemos dejado a un lado las bases que creemos deben ser nuestro sello. Desde el primero material, Odio esta ciudad , hasta La agonía de los sin suerte , el cual terminamos hace un par de meses, hemos crecido de manera individual y colectiva; de ahí que de repente ya hacemos cosas que tal vez antes ni siquiera hubiéramos considerado. Igualmente pasa con las letras de las canciones», explican.

Aparte de esas dos grabaciones también cuentan con un tercer álbum titulado Paranoia subversiva juvenil , junto a su primera canción que hicieron, «Rebelión», y «Ciegos», en la cual contaron con la participación de Pablo, ex vocalista de Picking Up The Pieces, una de las bandas más representativas del hardcore melódico chilango. Así es que el set que llevarán al sur del continente es largo, emotivo y juega con distintos subgéneros del punk, asemejándose al estilo de HC que hace Ghostlimb de Los Angeles, California, o también siendo parecido al denominado neocrust, como el Alpinist de Alemania.

Deshuesadero, mencionan sus integrantes, llegan a Colombia gracias a que Michel estuvo de visita en ese país, donde conoció gente de Disordera Records, Rat Trap, Carne Débil, entre otros proyectos y personas que facilitaron organizar la gira.

También, en algunos shows, compartirán escenario con la banda de Palma de Mallorca, España, Orden Mundial, quienes después de algunas presentaciones por Estados Unidos, decidieron viajar al mismo sitio de Sudamérica y así conocer nuevos lugares, hacer amistades y tener más aventuras para recordar.

Mientras tanto, y para el futuro, éste trío ya comienza a planear su próxima gira que podría llegar a Cuba, Brasil, Argentina o incluso Europa, dejando en claro que la mejor opción es hacer las cosas por si solos, bien organizados y apasionadamente.



Sigue a Noisey en Facebook.