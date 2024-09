Despacio is Happiness: Una conversación sobre la fiesta más increíble del mundo

Sentir la pista de baile se ha vuelto realmente difícil. Tenemos demasiado contenido en el mundo estos días y de forma más continúa, una ves que lidiamos con el constante flujo de mensajes de texto y snapchats, la fila en el bar, encontramos un buen lugar para ver al DJ y aseguramos nuestro Uber de vuelta a casa, el tiempo que nos queda para disfrutar de la música es cada vez menor.

Sentados alrededor de una mesa de mandera en la esquina de una cantina, mezclando en el anochecer, Stephen y David Dewaele discuten este tema. Tras darle vueltas, cada quien con su punto de vista, eventualmente llegan a una conclusión: «hoy en día, la gente difícilmente baila.»

Despacio Is Happiness de Radio Soulwax en Vimeo.

Los hermanos Dewaele probablemente son mejor conocidos como 2ManyDJs, o más aún como Soulwax. El par ha mezclado, remezclado y tocado en fiestas la mayor parte de los últimos 20 años; sin embargo, nos hemos reunido con ellos para discutir sobre un proyecto que debutaron recientemente, en el 2013. Junto a su amigo James Murphy, el ilustre y alguna vez líder de LCD Soundsystem, los hermanos han diseñado y formado Despacio: El mejor sistema de sonido del mundo y la mejor fiesta a la que alguna vez hayas ido.

La idea para Despacio surgió tras años de mezclar en clubes donde «lo último en lo que invertían era en sonido». De esta frustración, casados con el deseo de tirar «la clase de fiestas a las que ellos amaban ir», una idea masiva nació. «Llegó cuando James acababa de terminar con LCD,» David me cuenta, «fuimos por comida con nuestros agentes y generalmente cuando los tres nos reunimos de lo único que hablamos es sobre las obsesiones que tenemos en ese momento. Mencionamos esta idea, construir un sistema de sonido, y nuestro agente dijo ‘yo puedo hacer que funcione’.»

Aunque la tecnología para facilitar este plan llego después, la semilla inicial tiene sus raíces en Ibiza. «Cuando fuimos por primera vez, hace muchos años, lo odiamos. Entramos y salimos. Era todo lo que odio sobre cualquier cosa. Mala música, terribles clubes,» continúa David. «Entonces comenzamos a conocer gente muy loca que había estado ahí por 20 o 30 años, que contaban increíbles historias sobre la isla.» Stephen agrega. «Hay una historia muy rica ahí que generalmente es olvidada. Todo el énfasis se le da a los VIP.

Descubrir la herencia balear de la isla jugó un papel importante para definir en que se convertiría el proyecto, como detalla Stephen, «Baldelli en Italia, los chicos del New Beat en Bélgica o Alfredo en Ibiza, antes de 1987 — todos ellos tomaban discos grabados a 45 RPM y los alentaban a 33 RPM. Más o menos de ahí viene el nombre Despacio: lento.»

La conexión balear es fundamental para comprender Despacio, no sólo su traducción al español. Más allá de de usar un elemento limitante como el género para definir la noche, las fiestas se centran alrededor de la energía de la comunidad, presentando un evento donde la música se mueve con y entre los asistentes. Stephen fue claro sobre la importance de la Isla Blanca como influencia, «originalmente pretendíamos dar estas fiestas en Ibiza. Queríamos que fueran al aire libre, tocar música increíble, ahí es donde James sugirió que diseñáramos el sistema de sonido.»

Para hacer esta fantasia ibicenca realidad y combinar la obsesividad de los hermanos Dewaele y lo aparentemente fastidioso de Murphy — «él es muy conocido por su perfeccionismo en los detalles» me comenta Stephen con ironía — la colaboración fue pieza clave. El trio Despacio hizo equipo en el Festival Internacional de Manchester para hacer que todo sucediera y se unieron a los ingenieros en acustica de McIntosh. «Es divertido,» rie David, «cuando nos preguntaron con quién queríamos construir las bocinas, dijimos McIntosh como una broma, porque ellos son muy buenos, pero para nuestra sorpresa ¡dijeron que si!»

Fotos de 2ManyDJs por Rob Walbers.

Con los conocimientos de McIntosh, el sistema Despacio se construyo para ofrecer un rango sin precedentes. «La forma en que está diseñado, en términos simples, para obtener el mayor rango de dinámicas es que no presionamos los amplificadores para nada. Están funcionando a un 30% aproximadamente de su capacidad,» detalla Stephen. Naturalmente, si sólo están funcionando al 30%, la pregunta es ¿Qué pasa cuando llegan al 100%?. «Bueno, tuvimos una carpa con 30 o 40 personas en Glastonbury, pero contábamos con el mismo poder que el Pyramid Stage. No lo usamos por supuesto, pero ahí estaba.»

Con el sistema de sonido diseñado y construido y la decoración acordada (una esfera de espejos, rodeada meticulosamente por luces), el siguiente elemento era la música. «Nosotros construimos este increíble sistema de sonido, así que queríamos que nuestra colección de discos sonara,» David explica animadamente, «mostremos a la gente que puede ser cualquier cosa, desde Paranoid London hasta «I’m Not In Love» de 10CC.»

Stephen también remarca el efecto transformador que el sistema puede tener en la música. «Hay discos que no funcionan cuando los tocas en un sistema de sonido genérico. No son lo suficientemente fuertes o dinámicos. Pero los tocas en Despacio y de pronto funcionan. Dies minutos de percusiones en un sistema normal y la gente pierde la atención, se quedarán esperando el siguiente drop. Pero en el ambiente correcto, con Despacio, toman vida.»

Hablamos por un rato sobre música, el amor que comparten por escuchar «Fly Like An Eagle» de Steve Miller en su sistema, o la ocasión en que quedaron perplejos por lo explosivo de «Another One Bites the Dust». Mientras más intercambian tracks, desde Mim Suleiman hasta Maurice Fulton, Despacio parece menos un evento y más una celebración o algo más grande. Una dedicación para facilitar la música a interactuar con ella de la forma más pura posible. En este proceso, los hermanos Dewaele y James Murphy, quedan completamente descentralizados del proceso. En lugar de ser DJs asegurando venta de boletos para hacer crecer su nombre, ellos apenas si se notan en el cuarto de Despacio, el cual enfoca la pista de baile como punto principal.

Stephen me asegura que esto tiene un efecto positivo en la velada. «Como hay siete columnas, nosotros quedamos fuera de vista. También tratamos de limitar la capacidad, para dar lugar a la gente de bailar. Es raro decir esto, pero la primera vez que lo presentamos, la sorpresa más grande fue lo mucho que la gente bailaba. ¡De verdad se estaban moviendo!»

Este sentimiento de perseguir alegría en medio de la tecnología que alimenta Despacio parece ser el balance en el cual descansa el proyecto. Hay algo de nerd en la forma en que los hermanos hablan sobre Despacio, algo que ellos mismos han aprendido, pero al mismo tiempo se concentran en la fiesta. «Es perfeccionismo al siguiente nivel. Pero al mismo tiempo no lo queremos llevar demasiado lejos porque entonces sólo tocaríamos a Dire Straits,» explica Stephen. «Es como tener un violin Stradivarius y ser capaz de tocar a Velvet Underground en él. Debemos ser capaces de tocar un CD de una mujer italiana gritando sobre un ritmo de música disco.»

La euforia resultante no se puede expresar en video o fotos. De hecho, como alguien que ya experimento Despacio, le he dicho a Stephen y David lo cercano que he estado de entender lo que veía en una foto de mi hermano más joven, donde aparece con un brillante rostro tras visitar el sistema de sonido el año pasado en Glastonbury. «¡Eso es!» responde David repetidamente, «la gente sonríe mucho todo el tiempo» añade Stephen, «odio decir ‘tienes que estar ahí’ pero en este caso es verdad.»

Antes de partir, les pregunte sobre el futuro para Despacio. Ellos se presentarán en Lovebox en el Parque Victoria de Londres este fin de semana, pero más allá de eso, ¿qué ven más adelante? Stephen explica por qué puede ser todo un reto, «es un proyecto increíblemente difícil de trasladar. Cuando hicimos nuestro primer show en Londres visitamos como 30 lugares y nos tomó como cuatro o cinco meses instalarlo. ¡Desde enero hemos estado buscando un lugar en Nueva York!»

Por otro lado, David da una visión un poco más optimista, «ninguno de los tres planeaba hacerlo una vez más después de la primera ocasión, pero en la tercer noche en Manchester nos dimos cuenta que debía seguir adelante.» Stephen sonríe, «Cuando todo este bien y los planetas se alineen, no escuches, sientas. Si leyera esa me quedaría como, ‘vete al carajo’, pero es la verdad.»

