Despedimos el año en VICE con los mejores videos y personajes del 2017

Ya con la pólvora lista, las botellas de vino del D1 compradas y la camisa planchada para el treinta y uno, es hora de sentarse de nuevo a recordar. Ah, el 2017. Convulsionado, sorpresivo y peligroso como hace mucho no era un año. Trescientos sesenta y cinco días de infamia de la mano de Trump, de la incipiente carrera por la presidencia en Colombia, de una paz coja, de activistas cada vez más radicales, de Fujimori indultado, de mentiras en las redes, de odios exacerbados, de papas y fiestas con orgías gay en el Vaticano. Ah, el 2017: qué año para estar vivos y con conexión a internet.

Después de echarle cabeza en las oficinas de VICE, escarbando entre la cantidad de basura que nos deja el pantanoso mundo de Internet (tranquilos, ahórrense el “basura ustedes, VICE, antes eran chéveres”), revisando lo más leído en nuestras páginas y haciendo un balance técnico y objetivo, les dejamos la crema del 2017. Personajes que nos dieron tela pa’ cortar, videos virales, especiales; en fin, de todito.

Éntrenle a esta fina selección para que intentemos entender juntos por qué este fue un año tan videoso y qué podemos entrever para el 2018.

Nota: amigos, si se nos pasó alguno, dejen en la sección de comentarios cuáles fueron sus videos, memes y personajes del 2017. Feliz año nuevo, ¡celebren en paz y sigan dando lora con nosotros en 2018!

El señor de “péguelo, péguelo”

https://www.youtube.com/watch?v=K7pM-AzcxKY

Este no fue el año más feliz para los hinchas de Santa Fe. Aunque hicieron una gran campaña, Millos logró hacerse con la Liga Águila este segundo semestre. Y este anónimo hincha borracho y revoltoso recibió un fuerte taserazo en una intervención policial que se volvió uno de los videos más vistos y compartidos en internet de este año.

“Péguelo, péguelo” ya es un refrán popular, su sonido casi mortuorio es motivo de chistes de oficina y los memes de la parálisis no han parado. Ni siquiera con la reciente final de la Liga, en la que los azules aprovecharon para hacer su propia versión del triunfo con este pobre hombre:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fordurecolombia%2Fvideos%2F776362055891467%2F&show_text=0&width=560

No se preocupen que, como les informamos en abril acá en VICE, el señor de “péguelo, péguelo” está bien, tranquilito y, ahora, es una celebrity del internet criollo. Y si quieren pegarlo, pegarlo al son del video, pillen acá nuestro instructivo para diseñar porritos navideños.

La anónima enfarrada del “take tarake take”

Nos llegó a todos la misma semana en distintas cadenas de WhatsApp. “Amor, yo quiero una fiestica, pues, así…”. El audio, en el que una mujer (¿pereirana? ¿paisa?) comparte su emoción por pegarse una rumbita con “guaro, perico, popper, 2c, sexo”, al son de un buen “take tarake take”, se ganó nuestro corazón.

Todavía seguimos imitando su pegajosa risita, todavía seguimos añorando un privadito con “take tarake take”, todavía seguimos desentrañando los funestos efectos que haría un coctel de drogas como ese. Hay que agradecerle que hizo que la gente le pusiera bien el ojo al 2CB, el polvito rosado de las fiestas de guaracha cuyos efectos, por su rareza, no se habían estudiado del todo bien en Colombia hasta este año.

Para que rematen el año zapateando, aquí les dejamos uno de los tantos remixes que nos dejó la nota de voz más viral del 2017:

El alcalde Peñalosa

Quique, Quiquín. Qué año. A dos de iniciado tu gobierno en Bogotá has roto récords: eres el alcalde con peores índices de aprobación del país. Te has echado encima a todo el mundo por tu administración y por la mentirita esa que destaparon de que no eres ni magíster ni doctor. No le has pegado a nada: ni a los temas ambientales, ni a las necesidades de poblaciones vulnerables, como los recicladores, ni a tus amigos, los vecinos de la Séptima, ni a los grafiteros. Ni siquiera te dejaron en paz con tu lema, que ahora tendrás que cambiar para que tu ciudad, Dios quiera, sea mejor «para todos y todas».

Por todos esos mierderos, nos has dado tela para cortar todo el año. Muchas gracias, Quique. Como muestra de buena voluntad, te dejamos algunos consejos navideños: más humildad, menos Transmilenio por la Séptima, más escucha a los ciudadanos, menos metro elevado y más estudios. Para el metro y para tu carrera política.

Amaranta Hank

La industria pornográfica criolla era el imperio de una sola reina: Esperanza Gómez. La fama de la actriz de mayor proyección internacional del país no tenía freno. La aclamaban los taxistas —“¡Quesedédedo! ¡Esperanza, métase el dedo”, coreaban hace dos años—, fue invitada especial de Daniel Samper Ospina en su canal de YouTube y luego montó el suyo propio, salía en entrevistas radiales, era portada de revistas. El colombiano no podía pensar en porno sin decir ¡Jueputa, qué rico!

Eso hasta este año, cuando estalló la fama de la periodista cucuteña Alejandra Omaña.

Omaña, rebautizada por ella misma como ‘Amaranta Hank’ (guiños a García Márquez y a Bukowski) en el mundo del porno, labró una estrategia brillante de posicionamiento en la que solo en tres semanas hizo de su hashtag #MiPrimerVideoPorno tendencia nacional. Desde allí y con las redes disparadas, siguió incursionando en los últimos años en el entretenimiento para adultos, donde se afianzó por su presencia sólida, consciente y crítica en el panorama no solo pornográfico sino de la cultura nacional —con, por ejemplo, un libro lanzado en la Feria del Libro de Bogotá—. También por sus retos de follar con un virgen y un exguerrillero, así como con leyendas de la industria como Nacho Vidal.

Bien por Amaranta, que hasta ha abogado contra la explotación sexual y el mal pago en la industria del porno. Y más allá de los escándalos, como el de que se negó a follar con un tuitero, en internet habrá Amaranta pa’ rato.

El satánico fidget spinner

Cuando creíamos que ninguna maricada para el estrés iba a desplazar los libros para colorear mandalas, llegaron los fidget spinners. No solo llegaron; conquistaron el mundo. En apenas un par de semanas, la gente dejó de pensar qué le ven a esta estupidez que solo da vueltas a toda mierda sin sentido a salir corriendo a comprar el suyo.

Con lo gomosos que somos, lo volvimos patrimonio de la humanidad: de repente se grabaron cientos de videos de trucos, aparecieron revendedores en los semáforos promocionándolos al por mayor y cuajaron teorías conspirativas sobre la adicción (recuerden aquí al pastor que dijo que era un invento de Satán para que hiciéramos su gesto).

La rareza del asunto obligó a nuestro colega inglés Oobah Butler a disfrazarse de uno para tratar de comprender mejor qué diablos había ahí. Y quedó en las mismas. Pero, claro, con el nivel de obsolescencia mercantil en el que vivimos, seguro ustedes ya botaron el suyo. Y fijo ni se acuerdan de cómo se gastaron todo su sueldo en uno bien fino.

La señorita María y las luchas trans en Colombia

Este fue un año importantísimo para las reivindicaciones trans en Colombia. Este 2017, más que antes, se habló cada vez más pública y frenteramente de derechos, de aceptación, de luchas contra la discriminación y de formas particulares de habitar el mundo desde las subjetividades trans.

Además de columnas y discusiones académicas, hubo incluso un largo, inteligente y muy nutrido debate a raíz de otra columna de Carolina Sanín acá en VICE sobre un hombre trans embarazado que corroboró que el país cada vez está abonando más y más terreno para una sociedad plural, justa con la diferencia y de debates no violentos sobre diversas formas de ser en el mundo.

Una de esas formas la encarna María Luisa Fuentes, la señorita María, una campesina transgénero de Boavita, Boyacá. A través de un retrato audiovisual delicado, conmovedor y muy poderoso, el cineasta Rubén Mendoza proyectó por fin en el país el documental “Señorita María: la falda de la montaña”, a través del cual puso en boca de todos a María Luisa y la desgarradora existencia de una mujer trans en lo profundo de una sociedad machista, conservadora y campesina. María Luisa salió en radio, televisión nacional, se ganó el corazón de sus compatriotas y abrió un camino clave hacia la aceptación y el respeto por la diversidad en un país tradicionalmente patriarcal, hermético y violento con el que es diferente.

La señora de Crepes y las mentiras que mienten

Recién llegado febrero, aterrizó en nuestros celulares una joya viral, que nos hizo amar el panne cook y los waffles de Nutella más que nunca. Beatriz Fernández, socia fundadora de Crepes & Waffles, grabó un publirreportaje en el que desmentía un viejo rumor en el que, supuestamente, iban a vender la famosa cadena de restaurantes.

La primera mitad es una colorida entrevista llena de lambonería y sonrisas caramelizadas —en la que ya intuimos que algo no está bien con la señora Fernández—, que precede el corte más jugoso: un rap con el que Fernández muestra sus mejores skills con las líricas y nos recuerda que no, que Crepes no se venden, que “la gente habla, la gente dice, la gente miente” y nos regala un estribillo que pronto estará en los libros de Filosofía: “mienten las mentiras”.

Quizá por esos mensajes subliminales siempre pedimos el mismo plato en su restaurante. Si no nos creen, lean aquí por qué.

Todas las chicas que alzaron la voz contra el acoso en sus universidades

Antes de que estallara la ola del #MeToo en Estados Unidos, en la que las mujeres comenzaron a denunciar de forma abierta y directa los episodios de acoso y abuso sexual de la que habían sido víctimas, VICE Colombia publicó una de las investigaciones que volvió a poner el tema en la agenda nacional del país: un reportaje seriado sobre el acoso sexual en las universidades de Colombia.

El camino implicó un recorrido de más de tres meses por cuatro de las universidades donde los casos son más álgidos, un rastreo de las deficiencias de los marcos normativos en torno al tema, las vagas respuestas del Ministerio de Educación y la enrevesada justicia para las mujeres que denuncian. Además de celebrar el tesón de las tres periodistas que le metieron la ficha a esto, el aplauso es para todas las mujeres que ahora han decidido no quedarse calladas, que han labrado la ruta para que desnormalicemos el acoso —esas “tocadas de teta” o “nalga” que para gente como Antonio Caballero y cientos de machitos colombianos es apenas “una vulgaridad” y no una violencia gravísima—.

Si no la han leído, métanle el diente a la investigación. Sigamos hablando de esto, sigamos denunciando cada vez con menos miedo:

La “discusioncilla” del concejal loco de Medallo

Muchos no tienen ni idea qué es ni qué hace el Congreso. ¿Y el Concejo? Peor. Eso hasta este año, cuando un particular concejal nos recordó lo que se habla allí. Santiago Jaramillo, concejal de Medellín por el Centro Democrático, se impulsó a sí mismo al estrellato con una intervención particular, seductoramente teatral, extraña, indescifrable y aleatoria. Un discurso que dejó a todos boquiabiertos (como casi todo lo del Centro Democrático); esta vez, boquiabiertos a carcajadas.

https://www.youtube.com/watch?v=M3FgUIRcA0I

En una sesión en la que se daba la bienvenida a la nueva Secretaria de Cultura de la capital paisa, Jaramillo terminó haciendo este performance hablando de un amasijo de vainas inverosímiles: amenazas a él y a su familia, “oiga, doctor, quiébreme la nalga”, la necesidad de un “bloque de búsqueda comuna por comuna”, las fincas que vendió para su campaña, acusaciones contra sus compañeros concejales… En fin. Rememoremos estos cuarenta minutos de puro derroche de histrionismo y sinsentido:

https://www.youtube.com/watch?v=KWsL-rzJ7VE&t=1953s

La señora puteando raperos en el Virrey

En apenas un minuto de video, esta señora —o actriz— nos recordó lo peor de nosotros. Detrás de sus perlas, de sus enormes gafas y de su marido, revivimos el clasismo, la intolerancia, la incapacidad de habitar el espacio urbano juntos. Unos raperos echando freestyle en el Virrey y ella colgada del señor, imprecándolos con un raye visceral por invadir su mundo.

Para los que no lo vieron, aquí el recorderis. Más freestyle, menos señoronas del Carulla:

El revival de La Tele (ahora, La Tele Letal)

El 2017 empezó con un esa brillante porquería, esa inmunda bazofia, ese genial despropósito. El toque de nostalgia vino de la mano de Martín de Francisco y Santiago Moure, que revivieron lo mejor de ellos mismos en RED+Noticias con La Tele Letal, su talk show de ironía, humor y crítica de actualidad que, en un chasquido, volvió a posicionarse entre las más relevantes tendencias del país.

Con la vuelta de Cerdo, Doña Anciana, este par de arrabaleros, y la inclusión de Pep, Memo tenemos de nuevo una razón para ver televisión los lunes. Y una justificación más para putear con ganas y risas sobre el país que nos tocó en suerte.

El papa Francisco. Mejor: nuestro ácido con el papa Francisco

Bergoglio, el papa Francisco, revolcó el país como no ocurría desde el Mundial de Brasil. Paralizó ciudades, dejó bendiciones, sacó sonrisas en las abuelas, le hizo la navidad adelantada a los revendedores, ilusionó en vano a los presos. Nos recordó también que estamos lejos de ser un país laico y que los conservadores colombianos no han entendido nada del catolicismo.

Pero lo mejor fue que, por fin, pudimos hacer realidad eso que tantas páginas de sátira de titulares de VICE, tuiteros jodones y haters querían que hiciéramos. Eso por lo que clamaban, eso que pedían: ir drogados con ácidos a algo. Y escogimos la misa del papa. El resultado, para los que jodían tanto, fue una crónica juiciosa, intensa y perceptiva, que pueden leer acá.

Y sí, a diferencia de su tía camandulera, nosotros vimos a Dios.

María Fernanda Cabal

Ay, Mafe, Mafe. Cuánto material, cuántas risas este año. Desde tu delirio de ser una guerrera antisoviética en la Guerra Fría, pasando por tu sabroso bailecito con Santiago Moure en La Tele Letal, hasta tu voluntad férrea de historiadora que niega la propia historia de violencia de este país. Mafe, no cambies: sigue impulsándonos a los vagos a estudiar, sigue siendo esa maravillosa cortina de humo del uribismo, sigue con las mentiras que mienten, sigue mandando ídolos al infierno, que allá se pasa más sabrosa.

Haz lo que quieras, Mafe, pero, por favor, no vuelvas al Congreso. Mejor sigue bailando con Óscar Iván, dale material a esos sedientos trolls de internet:

‘Kloe, la Maravilla’

Con su cortísimo paso por Protagonistas, el reality de RCN, esta webcammer bumanguesa nos recordó que los colombianos somos unos mojigatos hipócritas: juzgamos a las modelos webcam en público y en silencio les damos clics, platica y pajas. Nos recordó también que, conscientemente y en medio el más pesado machismo, una mujer puede resignificar su cuerpo y hacer con él lo que le dé la gana, aun en medio de las críticas. Aprovechando su corta fama televisiva, ‘Kloe’ siguió dándole a su canal de YouTube, viviendo una vida sabrosa con lo que le queda de su trabajo sexual en internet y haciendo que les dé un paro a los televidentes que la juzgaban en las redes pero la mantenían con tokens en Chaturbate.

De despedida, los más virales en aviones: Alejandra Azcárate meets el japonés con chucha, y la borracha escandalosa

Internet ama los aviones, tanto como los aviones aman internet. Vean a estas joyitas de nuestra idiosincrasia. A Azcárate, que se grabó en un video burlándose de la ‘chucha’ de un japonés con el que viajaba, ya le dedicamos unas palabras:

A la otra, la borracha del avión que armó un escándalo y forcejeó con las azafatas, no le dedicamos más que su propio video. Y a ustedes, un consejo: no sean la borracha del avión de su familia.