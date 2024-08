Despiden a profesora que enseñó a sus alumnos de tercer grado el «Heil Hitler»

El pasado jueves, una profesora suplente fue retirada de su cargo en Vermont, Estados Unidos, por enseñarle a niños de tercer grado como hacer y decir, con detalles, «Heil Hitler».

Según un reportaje de Seven Days, un diario independiente de ese estado, el supervisor del sindicato de la superintendencia, Ned Kirsch, envió correos a los padres, en los que informaba sobre los extraños acontecimientos.

El colegio en cuestión, el Georgia Elementary and Middle School, en Saint Albans, es relativamente pequeño (unos 650 estudiantes) y es prácticamente blanco en su totalidad. En una reseña del colegio, las diecisiete calificaciones fueron positivas.

En el correo, Kirsch dijo que los estudiantes habían sido instruidos en el saludo mientras extendían sus brazos en la fila a la cafetería.

«Estoy perdido con todo este asunto», dijo Kirsch en una entrevista con Seven Days. «La gente está en shock. Las personas con las que he hablado no encuentran las palabras».

La suplente admitió haber «susurrado las palabras», según Kirsch. De inmediato fue despedida, lo cual no significa una gran pérdida para la institución; la maestra a la que estaba remplazando tenía planeado volver el próximo lunes, en todo caso.

La ahora desempleada profesora había trabajado por años en el colegio sin despertar reclamos. El superintendente Kirsch se disculpó con los padres por todo el asunto, y aseguró consejería en el día de hoy, viernes.

