Cuando te echan del trabajo en verano para volver a contratarte en septiembre

Ayer por la mañana, Samanta Villar, a través de un hilo en Twitter de estos que tanto nos gustan, ha denunciado la situación que viven algunos españoles que son despedidos durante los meses de vacaciones a sabiendas de que volverán a ser contratados en septiembre, algo que según explica la periodista, es un escándalo y es muy común en la mayoría de productoras y televisiones de este país.

Según explica, incluso las productoras más reputadas del país y que tienen como objetivo denunciar los abusos de los más poderosos, a la hora de aplicarse el cuento con sus trabajadores, dice literalmente que prefieren tirar de estos atajos que permite la legislación española en materia laboral y cometer un abuso en los derechos más claros del Estatuto del Trabajador. Incluso asegura que en varias ocasiones ella misma ha tenido que mentir y decir que su equipo no tenía vacaciones en verano porque ella quería seguir currando durante ese tiempo para que así pudieran conservar sus puestos.

Aunque el audiovisual no es el único sector que sufre esta situación. Según nos explica Juan Rubiño, del despacho de abogados Red Jurídica, es algo habitual sobretodo en el ámbito de la educación. Si el trabajador tiene un contrato indefinido, como el caso del contrato fijo-discontinuo, sí sería legal, pero en el caso que no lo tuviera, sería ilegal y totalmente denunciable.

Muchas empresas ofrecen un contrato de obra y servicio cuando no les corresponde. “Para que os hagáis una idea”, explica Juan Rubiño, “un supermercado podría contratar a un informático para hacer un programa de inventario por obra y servicio, pero en ningún caso podría contratar a un reponedor de esta forma”. El fraude es penado con una multa que puede ser superior a seis mil euros, pero Rubiño nos dice que en muchos casos, si el inspector va de buenas, se puede llegar a un acuerdo con la empresa para que regule la situación de todos sus empleados ofreciéndoles un contrato indefinido.

A veces por desconocimiento, o bien porque no hay más remedio y es lo que te ofrecen, son muchas las personas de este país que aceptan trabajar con estas condiciones. Esto es lo que nos han contado.

Patrícia, 30 años

Trabajo en una escuela de música desde hace diez años. Durante el verano casi no hay alumnos y echan a todos los profesores menos a uno, que se queda para atender a los pocos clientes que quedan. Cada septiembre es lo mismo. Nos vuelven a contratar. La verdad es que es una putada, pero yo siempre me lo he tomado como unas vacaciones. Pido el paro durante dos meses y cobro el 70 por ciento de mi sueldo aproximadamente. No son las condiciones de trabajo ideales, pero si te lo puedes planear bien y no hay más remedio…

Este año por suerte he encontrado otro trabajo donde me han fichado con un contrato fijo y este ha sido un elemento clave al tomar la decisión. Se trata de una práctica habitual en este sector pero también juega en contra de la escuela si quiere mantener al trabajador. A mí por ejemplo me pidieron que me quedase… pero las condiciones han hecho que me decidiese.

Irene*, 31 años

He trabajado como redactora en varias productoras y todas funcionan igual. La tele funciona por temporadas y normalmente, en verano, cuando hay menos curro en tele, la mayoría de productoras que no curran en publicidad cierran y todos los trabajadores se van al paro hasta la siguiente temporada (y eso si renuevas).

En el caso que no se renueve el programa te vas directamente a la calle y otra vez a buscar trabajo. Yo he llegado a estar más de 4 meses sin trabajar y luego te vuelven a contratar o para el mismo proyecto o bien para otro nuevo, pero vamos el trabajo es el mismo y el contrato que tenemos es por obra y servicio, cuando realmente estamos trabajando por la misma empresa.

Ana*, 33 años

Soy una pringada más, trabajo como maestra de idiomas y en la mayoría de academias en las que he trabajado la temporada era de octubre a junio. Una vez se realizan los exámenes te echan y te vuelven a contratar. Este año he trabajado en tres sitios distintos y en solo dos con contrato. Muchas veces no merece la pena apuntarte al paro porque pierdes más tiempo yendo a hacer los papeles que el dinero que ganas. En la mayoría de sitios ya sabes que vas a tener un contrato de este tipo. Y eso en el mejor de los casos. Cada vez más contratan a profesores como autónomos cuando realmente no lo deberían ser. Estos son la clase de empleos que prometió Rajoy.

Antonio*, 32 años

Soy realizador audiovisual y la productora en la que trabajo de forma fija durante todo el año cierra en agosto. En septiembre vuelve a abrir y todos nos reencontramos como si nada hubiese pasado. Algunas veces he cogido el paro, otras veces en cambio me ha salido curro en verano y he pagado autónomos para no estar todo el mes sin hacer nada. Esto es algo muy habitual en la tele, y lamentablemente está muy aceptado. Creo que de hecho todos los trabajos que he tenido en mi vida han sido así. Es algo bastante pesado porque luego tengo unos follones con hacienda que no me aclaro y tengo que contratar a un gestor. Sería genial poder cobrar las vacaciones, pero es algo que veo bastante lejos que ocurra.

Leyre, 25 años

Trabajo de auxiliar técnico educativo. Mi trabajo consiste en dar apoyo a las aulas a personas que tienen necesidades especiales, por ejemplo acompañamiento de personas con movilidad reducida, cambio de pañales, acompañamientos… Los niños, claro está, tienen vacaciones durante casi tres meses en verano, y nosotras nos vamos al paro. El año siguiente ocurre lo mismo, y así ocurre una y otra vez. Ha habido gente que lo han denunciado y de hecho sé que ha habido gente que los han llegado a contratar de forma indefinida. Es un sector muy precario y hay mucha gente dispuesta a hacer este trabajo, por lo que si tú renuncias siempre habrá alguien dispuesto. Me gusta que este tema se visibilice pero obviamente la gente tiene mucho miedo a perder su lugar de trabajo.

