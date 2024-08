Después de 18 años, sigue la obsesión por ‘Age of Empires II’

Gracias, no en menor medida, a la perdurable comunidad de la serie, Microsoft acaba de revivir la franquicia de Age of Empires con una nueva secuela del desarrollador Relic —Age of Empires IV— y una serie de ediciones definitivas «remasterizadas» de Age of Empires I, II, y III. Se tenía previsto que la primera de éstas, Age of Empires: Definitive Edition, saliera al mercado esta semana pero Microsoft Studios decidió aplazar el estreno.

Las reediciones en alta definición suelen venir acompañadas de una gran dosis de nostalgia de glorias pasadas, pero para Age of Empires II, dicha época dorada nunca acabó por completo. El juego sigue con vida gracias a una activa escena de competencias y torneos. En septiembre, dos jugadores de élite, supuestamente los mejores de la actualidad —DauT y TheViper— se enfrentaron en 21 partidas de exhibición para ganar un premio acumulado de 2,000 dólares. El premio fue la donación de un solo fanático que deseaba ver a los mejores dos jugadores batirse en un duelo. ¿Cuántos videojuegos pueden presumir una escena activa después de 17 años del estreno de su producto final?

Age of Empires II fue, en su época, más accesible temáticamente que juegos como StarCraft o Command & Conquer. Fue una aproximación histórica, inspirada en la creación de civilizaciones y estrategia que utilizó material gráfico fenomenal y vívido para enmascarar un juego increíblemente complicado de estrategia en tiempo real (RTS). Su estructura característica es que su árbol tecnológico está dividido en tres épocas, correspondientes al período antiguo tardío hasta la primera mitad del siglo XVI. A pesar de su gigantesca y compleja economía, y mapas aleatorios, Age of Empires II perduró por encima de juegos como Command and Conquer: Red Alert.

Este tipo de complicaciones lo diferenciaron de muchos otros juegos que compartían la misma fórmula. Ørjan Larsen, también conocido como TheViper, bien podría ser considerado el mejor jugador en activo de la actualidad. «Hay cuatro recursos qué cuidar, cuatro recursos que balancear dependiendo de tu opción de estrategia», dice. «Si combinas esto con el total actual de 31 civilizaciones, cada una con su peculiar árbol tecnológico y bonos, obtendrás muchas posibilidades».

La interacción entre los elementos militares y económicos es lo que mantiene vivo a AoE2. Diferentes formaciones militares requieren un balance diferente en los cuatro recursos esenciales, y administrarlos es como intentar voltear un avión de carga. A la inversa, tu situación militar dictará qué recursos son exitosos y, por lo tanto, qué tipo de ejército puedes desplegar en el campo de batalla. El juego está diseñado para nunca caer en un fácil equilibrio o en la repetición; sube y baja como una montaña rusa de poder provocada por los avances tecnológicos y unidades especiales asociadas con éstos, como el mangonel, catapulta diseñada para lanzar gran cantidad de proyectiles.

Troy Hetzler, una de las personas que sube constantemente contenido en video de este juego (en su canal de YouTube, Resonance22), lo resume de esta forma: «Un solo mangonel, si se controla perfectamente, puede acabar con un ejército completo de arqueros, y permitirle a los jugadores recuperarse en el juego si se ejecuta apropiadamente».

Actualmente, Age of Empires 2 viene en dos versiones: el juego original de 1999 y su expansión del 2000 Age of Conquerors, y su versión de 2013 dada a conocer por Microsoft, conocida como la Edición HD. Como el nombre lo sugiere, AoE2HD tiene mejores gráficos, y también ha tenido actualizaciones en la experiencia de juego y tres expansiones producidas por Forgotten Empires, compañía que se formó de un equipo de fans de AoE2 y modders. Sin embargo, la versión de este juego ha tenido problemas del lanzamiento. Aunque se juega y se ve increíble en la modalidad de un jugador, se ha visto plagado de problemas con partidas en línea. La gran mayoría de los torneos siguen utilizando la versión original, la cual no ha tenido que corregirse en la última década.

Hetzler empezó a grabar videos de este juego en 2009. Ha organizado torneos, ha consultado a los desarrolladores de las expansiones de Age of Empires II HD Edition y aparecido en varios juegos. Su serie de videos «Break the Meta» es una gran introducción al porqué las competencias de AoE2 son tan fascinantes.

YouTube ha servido como herramienta para popularizar este juego; el canal más popular dedicado a AoE2, SpiritOfTheLaw, acaba de romper la barrera de los 100 mil suscriptores. El contenido digital de Hetzler ayudó en su momento a reanimar el interés por este juego y provocó que se invirtiera tiempo en renovar la franquicia que anunció este año el estreno de Age of Empires IV, junto con las Ediciones Definitivas para el resto de la serie. De todo esto nació una escena moderna de esports, con todo y torneos patrocinados y premios en efectivo.

Parte del secreto es que, a pesar de haberse diseñado mucho tiempo antes de Twitch o YouTube, Age of Empires 2 luce bastante bien. Se trata del último gran juego creado con mapas 2D, antes de que todos utilizaran los gráficos en 3D. Visualmente, el juego envejeció mucho mejor que otros como Warcraft 3 o Age of Mythology.

Su accesibilidad, la cual pudo haber provocado que los fans de hueso colorado de los juegos de estrategia en tiempo real lo hayan subestimado, también ayuda a su atractivo en YouTube. La infinita diversidad y las diferentes estrategias hacen que este juego sea agradable de jugar y observar; las mismas estrategias no suelen aparecer con frecuencia.

Esto permite que sea llamativo para los jugadores casuales que no están obsesionados con las minucias del juego. Pero una vez que te atrapa, el juego revela todo su potencial. SpiritOfTheLaw, el canal que hace poco superó la barrera de los 100 mil seguidores, consiste en su mayoría de videos donde se explica cómo funciona el sistema de juego y demás detalles.

Finalmente, lo fascinante de AoE2 es el detalle, la sutil interacción. En uno de los videos de Hetzler, un jugador de los Franks construye castillos junto a una pila de oro, controlada por su oponente Bizantino, para intentar apoderarse de peligrosas y costosas unidades de los Bizantinos. Los castillos les permiten acumular sus peculiares unidades: los soldados con hachas voladoras. Lo grandioso es que el jugador Bizantino no enfrenta directamente a los soldados con hachas, sino que prefiere enfrentar a sus piqueros; éstos no cuestan oro y no son de mucho uso, y son rápidamente derrotados por sus rivales.

Sin embargo, su presencia previene que los caballeros se apoderen del campo y obtengan ventaja. Finalmente, los Bizantinos usan su poderío de pólvora, y usan a los piqueros como carne de cañón para las demás formaciones. Al parecer, mandar a los piqueros al matadero fue la mejor decisión.

«Comencé a jugar Age of Empires 2 cuando tenía siete años y fue uno de los primeros juegos que probé», dice Hetzler. «Mi papá era fanático de la franquicia y crecí viendo cómo jugaba. Age of Empires 2 es por mucho lo que más juego. Calculo que le he dedicado, mínimo, 8 mil horas, incluyendo las 3 mil que tengo en Steam». Larsen: «He probado otros juegos de estrategia en tiempo real, pero AoE2 es mi favorito».

Muchos reestrenos de juegos «nostálgicos» parecen exhumar algo que habría estado mejor no revivir. Pero Age of Empires 2: Definitive Edition será una versión renovada de la franquicia que sobrevivió el paso del tiempo, una reliquia de RTS heredada de una época de juegos de computadora hacia el futuro.