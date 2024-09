Después de seis años Pantha Du Prince está de regreso con un nuevo álbum

El experimentalista alemán Pantha Du Prince, aka Hendrick Weber, anunció el seguimiento de su LP del 2010, Black Noise, hoy.

The Triad, el cual sale en marzo, es una referencia de la banda que respalda a Weber, la cual incluye miembros del conjunto noruego, The Bell Laboratory y Scott Mao de Queens (anteriormente Queens en dial). En un comunicado de prensa, Weber dijo: «Black Noise hablaba mucho de mí, de estar solo en una pequeña habitación en Berlín y componer.» Añadió: «The Triad abre la estructura a formas de interacción más humanas, no a las formas digitales de interacción. No se trata de Facebook; se trata de reunirse y compartir. Quería romper la barrera digital que nos rodea.»

Además de publicar The Triad también se viene un three-track EP, The Winter Hymn, el cual ya está disponible. El nombre del track, en colaboración con Queens, fue lanzado con un video escalofriante que contiene bailarines que usan máscaras plateadas e interpretan el minimal techno de Weber con diversos gestos. Velo abajo.

El productor alemán no ha estado en silencio los últimos seis años. En 2013, lanzó Elements of Light un álbum de larga duración que hizo en colaboración con el Laboratorio Bell. Weber y el ensamble también se unieron para las presentación en vivo de Terry Riley, In C, con el grupo en el Centro de Artes Barbican en Londres ése mismo año.

Ambos, The Winter Hymn y The Triad (disponibles el 20 de mayo) se publicarán por Rough Trade.

The Winter Hymn

A1. The Winter Hymn (feat. Queens)

A2. Post human palisades (feat. Kassian & Bendik)

B1. Dream Yourself Awake (Long Version)

The Triad

1. The Winter Hymn [ft. Queens]

2. You What? Euphoria!

3. Frau im Mond, Sterne Laufen

4. In An Open Space [ft. Queens]

5. Chasing Vapour Trails [ft. Joachim Schultz & Kassian von Troyer]

6. Lichterschmaus

7. Dream Yourself Awake

8. Lions Love [ft. Joachim]

9. Islands In The Sky

10. Wallflower for Pale Saints