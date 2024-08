Después de todo, Chance The Rapper publica cuatro canciones nuevas

Luego de contarle al Chicago Tribune que tenía un nuevo álbum en camino, del que posteriormente se arrepintió un par de horas después en un comentario de Twitter, Chance The Rapper ha lanzado un nuevo “EP” compuesto por cuatro canciones inéditas. “I Might Need Security”, “Work Out”, “Wala Cam” y “65th & Ingleside” fueron publicadas por separado en la noche del miércoles, y en su mayoría tocan notas familiares.



“I Might Need Security” samplea un poco a Jamie Foxx –”fuck you, fuck you, fuck you” en falsete–, de una manera más conflictiva que cómica. Chance pide la renuncia del alcalde odiado de Chicago, Rahm Emanuel, y le dice a todos que compró el Chicagoist (de lo cual tendremos que discutir en algún momento), pero concluye, extrañamente, en que los verdaderos antagonistas son los niños en Twitter: “My enemy lives in his mother’s basement”.

Videos by VICE

En “Work Out” se activa un poco más, retomando el hilo que tocó en Coloring Book. Es una canción que agradaría a cualquier mamá, lista para ser tocada en la iglesia sin ser limpiada: “But I must confess, I must confess / For every single ex, I want the best / I really wish you nothing but success / I know it’s gonna work out.”

En “Wala Cam” se junta con Supa Bwe, un tema enérgico que funcionaría perfectamente como un hit de verano, haciendo referencia a las proezas de baile en Instagram. Es notable sobre todo por las rimas de Supa Bwe, “I just want some head, want some low-key guillotine”. En este contexto, no importa cuán “low-key” sea, “cabeza” y “guillotina” no deben estar juntas.

“65th & Ingleside” es el mejor de los cuatro. A diferencia de “Work Out”, su insistencia en que “todo va a estar bien” no parece tan cierto, o al menos sabe que tomará algo de trabajo. Es una canción de amor para su nuevo amor, pero es una reafirmación del mito de la creación de Chance. “I didn’t have a glove to pitch in / I didn’t have a pot to piss in”, rapea. “Then one day Donald took me on tour / Young broke Chano ain’t broke no more”. Como siempre, Chance es más convincente cuando mezcla lo dulce con lo agrio, incluso cuando el resultado sabe a pura agua azucarada.

Sigue a Alex Robert Ross en Twitter.

Este artículo fue publicado en Noisey US.