“Destruyó mi pito de tanto morderlo”: Tu peor one-night stand en seis palabras

¿Qué mejor manera de sentirnos seres humanos, vivos y activos, que cogiendo con un desconocido? Está en las antiguas escrituras y está bien el amor y todo eso que existe en las películas de Adam Sandler, pero, ¿saben lo liberador que es poder encontrar alguien que quiera coger con nosotros y luego, nunca jamás, volver a molestarnos? Cada persona que cohabite en el planeta tiene que vivir esto para entender de lo que hablo.

Las relaciones sexuales de una sola noche son liberadoras: no importa nada más que el placer de las personas involucradas en el acto. No vale el “¿pero qué somos?”, todo lo que suceda en ese lugar debe estar hecho para generar placer.

Pero claro, no todo es hermoso en esta terrible e injusta vida y muchas veces estas experiencias son horriblemente culeras. Las dos personas están borrachas y todo es muy torpe, no hay conexión, una de las dos está pensando en el ex o que dejó la llave del gas abierta. Siempre pasan estas cosas y en honor a todas esas terribles experiencias que probablemente queremos olvidar y hacer como si nunca hubiesen existido, le pedimos a varias personas que resumieran en seis palabras sus peores one night stands.

“Cambié mis sábanas por el olor” —Diana, 28

“Disfunción eréctil unida a mucho LSD” —Jorge, 30

“Sus padres nos hicieron el desayuno” —Karina, 28

“¡Subió historias a Instagram mientras cogíamos!” —Miguel, 32

“Disfruté mucho más pedirle el Uber” —Sofía, 27

“Destruyó mi pito de tanto morderlo” —Iván, 33

“Su boca olía a humedad pura” —Laura, 31

“Me vine justo en dos minutos” —Armando, 30

“Ni siquiera me cuchareó el puto” —Daniela, 26

“Se me quedó el condón adentro” —Adriana, 28

“Me hizo fisting y casi vomito” —Jesús, 30

“Andaba bien ajo y me malviajé” —Luis, 30

“Le gustaba que lo escupiera siempre” —Fabiana, 28

“Subió una foto a Instagram juntos” —Israel, 30

“Pedos vaginales, mal olor, terrible sabor” —Daniel, 32

“Se encerró horas en mi baño” —Gabriela, 26

“Dijo que si podíamos ser novios” —Amanda, 28

“Treinta segundos trágicos, dolorosos y olvidables” —Fernando, 25

“Me recordó demasiado a mi madre” —Rodrigo, 30

“Me vine dentro y sin permiso” —Alberto, 29

