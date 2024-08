‘Va a haber violencia’: hablamos con jóvenes sobre la detención de Puigdemont

¿El Procés llega a su fin o solo acaba de comenzar? Esta pregunta resuena en la cabeza de la gran mayoría de españoles que vieron ayer cómo el gran artífice del 1-O, Carles Puigdemont, fue detenido por la policía alemana justo cuando cruzó la frontera por Dinamarca en coche.

Unos lo tildan de estrategia, otros de chapuza, algunos piensan que ya era hora y otros tantos salieron a la calle provocando altercados por lo que consideran un acto contra la libertad política.

A falta de saber la condena del país germano para que lo puedan extraditar, donde se habla que le caerán entre 10 años y cadena perpetua, he salido a la calle para conocer la opinión de la gente sobre la pregunta que proponía al empezar. ¿Fin del Procés o una nueva etapa que dará lugar la independencia?

Joan, 28 años

VICE: ¿Es el final o el principio del Procés?

Joan: No es ni el final ni el principio, sino otro episodio más. Siempre he dicho comentando con los amigos que esto es, haciendo un símil militar quitando los elementos de violencia, una guerra. Lo que sucedió el viernes con la detención de los miembros del antiguo gobierno y con la detención de Puigdemont, es otra batalla judicial dentro de esta guerra política. Lo que sucedió el 1-O era otra batalla.

Lo que no me esperaba es que la reacción popular fuera tan mayoritaria el viernes y el domingo. Esto me demuestra que lo de octubre y noviembre se está repitiendo y estamos en otra batalla del Procés. Yo me pensaba que el Procés se dilataría otros 3, 4 o 5 años, pero no. Los hechos me han demostrado que la guerra está muy viva y que cualquier cosa puede encender al pueblo, que es lo que ha sucedido este domingo.

«La verdad creo que quien sea o deje de ser el presidente de la Generalitat tiene poca importancia porque se ha visto que en los últimos días que los líderes políticos no están a la altura del pueblo»

¿Pero quién va a presidir la Generalitat? Todos los candidatos o están en prisión o los arrestan.

El problema va más allá del juego parlamentario. Esta “guerra” es un conflicto político donde al parlamento se le ha ido de las manos. Al final el pueblo es quien decidirá hasta dónde quiere llevar este conflicto. La demostración es ayer cuando salió Torrent diciendo a la gente que se tranquilice y que actúen pacíficamente, cuando en la calle lo que quieren son respuestas y quiere que el juez Llarena no actúe como actúa, lo mismo del Estado español…

La verdad creo que quien sea o deje de ser el presidente de la Generalitat tiene poca importancia porque se ha visto que en los últimos días que los líderes políticos no están a la altura del pueblo y la gente hace lo que quiere, que es lo bonito de una sociedad articulada.

«Al final lo interesante pasa cuando la política sale a la calle»

¿Entonces por qué no proponen a un presidente que no metido en el meollo del 1-O para que se invista con total normalidad?

Forma parte del juego político. Si propones un personaje político que no está vinculado con los hechos de octubre estás rebajando o asumiendo que lo que sucedió no es legítimo, legal o no fue lo que quería el pueblo.

Los partidos políticos tienen todo el derecho de proponer a quien quieran. Lo que es triste es que el partido político mayoritario que preside el Estado español que tiene 4 diputados en el parlamento de Catalunya vaya diciendo que quien tiene que proponerse sea una persona que no tenga vínculos con lo de octubre, cuando lo que ocurrió es lo que quisieron los partidos políticos mayoritarios de este país [Catalunya] que siguen siendo los mayoritarios actualmente, así que…

Al final lo interesante pasa cuando la política sale a la calle. Es nuestro papel, tanto los independentistas como los unionistas, que es lo divertido.

Marie, 32 años

VICE: ¿Cómo viviste el 1-O y cómo ves “lo de Catalunya” ahora?

Marie: El 1-O lo pasé mal porque no creo en la independencia y me parecía que se forzaba al lado contrario. Decían que los catalanistas se les obligaba a callar y creo que era al contrario. Lo pasé bastante mal, además porque yo no soy de aquí y me hace pensar que no soy bienvenida porque yo vine a España, no a Catalunya.

«Creo que haría falta cambiar toda esa casta, como la llaman, para que se pudiera cambiar algo»

Ayer detuvieron a Puigdemont y parece que se cierra el círculo. ¿Es una nueva etapa o más de lo mismo?

No creo que se vayan a rendir ni un lado ni otro. Como no hay diálogo, los dos están luchando sin escucharse. No va haber solución.

¿Y qué consejo le darías a Rajoy para mediar todo esto?

Si no se sabe dialogar y, simplemente, cada uno está intentando forzar su opinión, es complicado que se pueda hacer algo. Creo que haría falta cambiar toda esa casta, como la llaman, para que se pudiera cambiar algo.

Romulo, 32 años

VICE: ¿Qué opinión tienes sobre la dtención de Puigdemont?

Romulo: Creo que él no debía haber viajado si estaba siendo investigado. Creo que él sabía que lo iban a detener y esto ha sido premeditado. Todo pinta que hay un motivo detrás para que la gente reaccione. No sé, es la sensación que me da.

¿Y cómo actuará la gente si extraditan a Puigdemont?

Por ejemplo el 1-O yo estuve en casa, pero mi suegro, por ejemplo, sí que fue a la escuela a proteger las urnas y a gritar por la libertad y bloquear a la policía si hacía falta.

«Creo que él sabía que lo iban a detener y esto ha sido premeditado. Todo pinta que hay un motivo detrás para que la gente reaccione»

Yo estoy a favor de la independencia porque se demostró que era lo que la mayoría quería (lo de votar). Están en su derecho. Si la mayoría vota a sí, debería ser respetada la opinión del pueblo. No puede ser que sean perseguidos.

Tú naciste en Brasil. ¿Qué diferencias encuentras entre los dos países a nivel político?

Estamos un poco más atrasados en según qué cosas, pero porque también tenemos otro tipo de problemas. Yo, por ejemplo, en Brasil soy de derechas, pero aquí soy de centro porque empatizo con unos y con otros. Por eso me parece bien que la gente pida lo que vota.

Judith, 32 años

VICE: El tema está calentito. ¿Te parece bien o mal la detención de Puigdemont?

Judith: Me parece mal, pero ya veremos cómo acaba. Ahora dicen que le pueden caer de 10 años a cadena perpetua, pero el delito que tienen los alemanes equivalente es con violencia, que es lo que se está intentando evitar.

¿Y qué va a pasar si extraditan a Puigdemont y se enseña esa foto de Carles esposado yendo a prisión?

A nivel político no lo tengo muy claro, pero a nivel de la sociedad catalana creo que se va a liar. Lo de ayer fue solo el principio.

Yo me movilicé con lo del 1-O y me movilizaré porque si le dejaron presentar el 21-D, tienen que dejar que se presente. Seguramente creyeron que no iba a salir y ahora pues claro. Ahora detienen a todos los candidatos a la presidencia o no dejan que salga de prisión. Están agotando todas las opciones para que salga alguien del PSC o Ciutadans. Eliminando la competencia, vaya.

A ver, un ejercicio de reflexión. ¿Qué le dirías a Rajoy si lo tuvieras delante?

Buf, muchísimas cosas y no muy agradables. En primer lugar, le aconsejaría que se culturizara un poco y aprendiera idiomas, que en cualquier trabajo los piden, y quizás, quizás, para ser presidente de un país sería necesario.

Francesc, 31 años

VICE: Han tildado lo que pasó ayer como “la Primavera Catalana”. No sé si crees que es comparable o qué piensas de ello.

Francesc: No creo que sea comparable, pero sí que creo que estamos llegando a un punto en que o acaba todo o comienza algo más bestia de lo que hemos vivido hasta ahora.

No sé si saliste a la calle en octubre por lo del referéndum, y si te ves saliendo estos días por lo de Puigdemont.

Sí que salí, aunque no todas las veces, y creo que seguramente también saldré. Si lo extraditan, por ejemplo. Además, que no creo que sea el fin de todo esto. Tiene pinta que nos queda mucho.

Se comenta que le pueden caer de 10 años a cadena perpetua. Si le juzgan en Alemania y lo extraditan, ¿qué crees que va a ocurrir aquí?

Va a haber violencia. Lo de ayer ya muestra que está pasando algo. Y no puede ser que el líder del gobierno central nunca hable con todo esto. Solo envía a jueces o la policía y no muestra el mínimo interés sobre lo que pensamos aquí.