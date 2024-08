Detrás de la ‘ópera espacial’ de Wet Baes

Cada paso que Andrés Jaime da en su carrera como Wet Baes deja una huella firme de ambición artística que merece admiración. Aunque parece lejano aquel Youth Attraction EP que editó cuando apenas llegaba a la mayoría de edad, han pasado sólo tres años, en los cuales ha hecho la transición de ser un jovencito con una fascinación por los sonidos retrofuturistas del synth-pop ochentero, a ser un jovencito ligeramente mayor con un excelente disco debut de alta factura bajo el ala y una cantidad en ascenso de participaciones en festivales de renombre dentro y fuera de México. Sea el Carnaval de Bahidorá, el Ruido Fest o el SXSW, o incluso teloneando a Mac DeMarco o Breakbot, Jaime ya ha estado ahí.



En el camino ha ido descifrando la importancia y trascendencia de los shows en vivo, y los ha ido puliendo progresivamente. Atrás quedaron los días en los que se cercaba de teclados en el centro del escenario, restringiendo su presencia en tarima. Ahora se apoya de una banda en vivo que lo ayuda a potenciar su sonido, dándole libertad para entregarse a su público cada vez mayor. En noviembre del 2017 dio un paso más allá y presentó en el Foro Normandie de la Ciudad de México un show 360° en un escenario envolvente. Pero su próxima experiencia en vivo nos agarrará a todos desprevenidos.

A solo días de la sexta edición del Festival Ceremonia en el ya tradicional Centro Dinámico Pegaso, Wet Baes nos da detalles del concierto especial que tiene preparado para dar el disparo de partida al Escenario Ceremonia, ese mismo que también pisarán Beck, St. Vincent, King Krule, A.Chal y Cuco. Se trata de la versión uno de Un Viaje Al Sol (A Través de La Vida), un show que Jaime denomina como una “ópera espacial”, en donde ejecuta junto a nueve músicos más una mezcla de temas nuevos y viejos en forma de una obra musical futurista.

Le pedimos al mismo Wet Baes que nos explicara en exclusiva todos los detalles de su ópera espacial, y su punto de vista acerca de la importancia de los actos en vivo. Lee su entrevista a continuación, mientras te preparas mentalmente a hacer un viaje en el tiempo y el espacio el próximo sábado en el Ceremonia.

NOISEY: En tu carrera como Wet Baes has tocado en varios festivales mexicanos de alto perfil. ¿Tiene algún significado especial para ti poder tocar particularmente en Ceremonia?

Wet Baes: Desde que Ceremonia tuvo su primera edición (antes de que comenzara oficialmente a hacer música y a la cual no tuve la oportunidad de ir) cautivó mi atención de muchas maneras: el nombre, la imagen, pero sobre todo el line up. Creo que la curaduría musical siempre la han llevado bajo la línea de poder hacerte sentir como todo un trip, que va de subida desde el momento en el que entras hasta que termina. Digo, todos los festivales en teoría hacen eso, pero la vibra de Ceremonia sabemos que es especial, hasta un poco mística.

Y este año poder ser parte de él y de toda esta gran fiesta de entrada es un gran honor y logro para el proyecto, y es algo que me llena de emoción desde que supe que tocaría, aparte de que será la primera vez que presente un nuevo show y una especie de nuevo «universo» para Wet Baes.

¿En qué consiste la ópera espacial de Wet Baes?

[Son] 10 canciones de mi repertorio que le dan sentido a la historia –8 canciones que ya están lanzadas y 2 nuevas– divididas en dos actos –uno terrenal y otro «espacial»– y un intermedio. Está adaptada a un cuarteto, un coro y una banda (10 personas en total) dentro de un universo sci-fi no tan alejado de una posible realidad futurista que se originó de una larga, larga conexión personal entre el Sol y el cosmos y la música.

En un resumen, la trama se basa en el sistema solar en el 2080 colonizado por el hombre en un 87%, y en un planeta Tierra donde la educación aeroespacial ya es «canasta básica», porque la mayoría de las ocupaciones ya empiezan a ser fuera de la Tierra. Un grupo de jóvenes astronautas con cierta sensibilidad ante la música (nosotros representados en el futuro) en un laboratorio de fusiones solares se dan cuenta que al pasar música u ondas sonoras tocadas a través de un convertidor de ondas –una especie de mixer del futuro, pero para convertir ondas en otro tipo de materia– podían hacer que el Sol cambiase su temperatura al afectarlo con ondas electromagnéticas que cambiaban la polaridad de su calor –el calor ahora es frío. El Sol, a pesar de que el humano en ese punto ya es una civilización semiavanzada, continua siendo el misterio más grande del sistema solar y de la humanidad; desde que el hombre tiene memoria, ha sido el motor de nuestra existencia y la respuesta a muchas preguntas acerca del origen de la vida, por lo menos en la Tierra.

Entonces, este grupo decide llevar a cabo la misión Prometeo (haciendo alusión al mito), que consiste en ir al Sol en una nave adaptada a esta especie de convertidor de ondas y, gracias a este descubierto, poder llegar al núcleo y así entender y estudiar el origen de esta energía que mantiene todo unido en nuestro vecindario cósmico, y así ayudarle a la humanidad a progresar y encontrar nuevas fuentes de energía para trascender.

Cortesía Wet Baes.

¿Cuál fue la motivación para crear esta ópera?

Mi música representa de cierta forma todo un camino/viaje por el cual he aprendido muchas cosas que me han orillado a querer contar de una manera un poco más concisa una idea o «lo que quiero decir» y representar como Wet Baes. Desde antes de sacar Changes –que es un disco que trata justamente de una etapa de mi vida en la que me sigo encontrando– traía en mi cabeza la idea de querer llevar a cabo todo un show en vivo alrededor del disco; un show que fuese non-stop y que te llevase de un punto A a un punto B; no solo música siendo tocada a manera de repertorio, si no música contando una historia más en específico. Sin embargo, en la época en la que saqué Changes estaba aún muy verde como para poder dar ese salto, ya que yo estaba presentando mi live de una manera más simple y como ad hoc a su momento.

Exactamente en agosto, empecé a adquirir nuevas habilidades musicales tanto en producción como en la ejecución de instrumentos y empecé a sentir más confianza para poder diseñar lo que quería llevar acabo musicalmente hablando. Al final del día, llegue a la conclusión de que todo el universo que estaba creando alrededor para poder contar la historia de manera más correcta era una ópera, o una opereta, para ser más exactos –una ópera simple, corta, que cuenta una historia fuera de lo común.

Creo que la ópera es el único formato musical en donde puedes contar algo en escena y es música corrida o piezas entrelazadas que le da la sensación de ser todo un pedazo de música continua.

Cortesía Wet Baes.

¿Por qué decidiste presentarla en Ceremonia?

Decidí presentarla en Ceremonia porque el timing de todo esto al parecer así lo decidió. Desde que me entere que iba a participar, tenía en mente que tenía que ser algo especial y aproximadamente cuatro meses más tarde, que fue cuando la idea la opera ya estaba desarrollada, mi equipo y yo supimos que Ceremonia sería un buen deadline para efectuar el proyecto y un lugar con la vibra adecuada para estrenarlo.

¿Por qué es importante para ti crear este tipo de conceptos para el contexto en vivo?

Creo que los actos en vivo son mucho más que solo ejecutar música y hacerlo bien. Creo que es el momento indicado para ir más allá, para verdaderamente conectar tu mundo y lo que estas queriendo decir o representar con la gente, es el lugar en donde el fin del ser artista musical ocurre. Tú y ellos, nada que se interponga; no hay una grabación que se escucha en audífonos, bocinas. No estás detrás de una pantalla, estas frente a frente con los que te dan vibra para que tu sigas haciendo vibra.

Cortesía de Wet Baes.

Llegué a un punto dentro de mi carrera musical en el que quiero entregármele más aún a la música y a mi arte, y por eso decidí crear todo este «cuento espacial», que no es más que una simple metáfora de cómo veo mi vida hasta ahora. Es una visión de cómo la música puede llevarte a conectar puntos y crear mundos basados en cosas que siempre han estado dentro de ti.

Creo que la vida de cualquier humano es la misma al final del día; todos vamos hacia un viaje parecido a lo que sería un viaje al sol o algo así de loco como eso. Todos hacemos lo que hacemos porque vamos en búsqueda de la famosa «respuesta», pero nunca sabemos realmente cuándo llegara o si algún día llegaremos [a ella]. La música de una u otra forma me ha enseñado que esta vida es tan compleja como sencilla; que te va a poner mil opciones y caminos que te harán pensar que todo esto es un embrollo sin final, pero que también si eliges un camino y sencillamente lo riegas como una planta y le eres fiel a tu sueño, la vida te revela que no es tan difícil «llegar al sol» como uno cree.

Wet Baes se presenta el 7 de abril en el Escenario Ceremonia del Festival Ceremonia 2018.



