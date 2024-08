Detrás de una gran escena, existe una gran mujer: Deeplinkin

Deeplinkin es el proyecto de Pil Bloods, una de las abanderadas de la nueva oleada de DJs y productoras de juke en la CDMX. Una escena relativamente pequeña pero bien consolidada que ha llamado la atención del equipo de Boiler Room en el país, tanto así como para dedicar una fecha completa a este género originado en Chicago, el próximo 19 de Agosto en el Foro Normandie.

Junto con Sonido Berzerk, DJ Chedraui, Ma Fuego y Amazondotcom, Deeplinkin contribuirá a la cátedra de bajas frecuencias que se impartirá en dos fines de semana más.

Detrás de una gran escena, existen grandes mujeres y hoy toca el turno de conocer más a profundidad la propuesta de Deeplinkin. Platicamos con ella para saber más acerca de su inspiración, los proyectos en los que está trabajando ahora y su opinión sobre la inclusión en la escena electrónica actual.

THUMP: ¿En qué momento decidiste que querías dedicar tu vida a la música electrónica?

Deeplinkin: El camino de la música en mi vida se ha unido por múltiples diferentes situaciones, momentos y personas, pero recuerdo uno en especial. Un día en el Centro Cultural España en una presentación de noise trajeron a una eslovaca –no recuerdo su nombre– sus sonidos y frecuencias me llevaron tan lejos de este planeta que al terminar la presentación me sentía en una sintonía completamente diferente; lo único que pude hacer fue agradecer a la artista por ayudarme a entender que la mejor manera de comunicarse con los humanos era a través de la música.

¿De dónde obtienes la inspiración que alimenta tu carrera y pasión musical?

La verdad es que siempre he tenido la música presente en mi vida y creo que ha sido mi más fiel acompañante hasta ahora. Las bajas frecuencias son las que me alimentan.

Me inspira mucho escuchar una rola con la que puedo conectar y simplemente entender el poder de comunicar un sentimiento a través de una vibración. También escuchar a tantos grandes personajes producir cosas majestuosas y ver a tanta gente involucrada en un momento donde el artista comunica su mensaje. Si lo haces bien y con la correcta intención, se llega lejos.

¿En qué proyectos te encuentras involucrada ahora?

Ahorita estoy solo enfocada en mi música, soy parte del consejo de JukeMx y residente de Puro Ghetto, entre otros proyectos y metas personales de vida.

En tu experiencia ¿que crees que debería cambiar en la escena mexicana para hacerla más incluyente?

De entrada que nos la tenemos que creer que es real y si se puede vivir de esto.

Se habla mucho de esta desconfianza entre ellos y a sí mismos como mexicanos de crecer dentro de la industria musical. Creo que si dedicara menos tiempo en los factores incorrectos y más en una mejor visión para todos, podríamos hacer que este mundo paralelo sea aún más real. Por otro lado, más espacios donde más jóvenes puedan aprender sobre estos medios y brindarles más facilidades para ser parte de ello sin que sea un gran reto. El mexicano es muy inteligente.

¿Cuál consideras que es el principal reto que enfrentan las mujeres hoy en día para poder desarrollarse profesionalmente en la industria musical?

Pues la verdad yo creo que hoy en día no debería de ser un reto para ninguna morra hacer lo que sea que quiera hacer. Creo que si hay mucha competitividad y existen situaciones como de machismo, elitismo o demás pero es como todo al final cada quien va a hacer lo que quiera hacer así que pues hazlo y ya.

¿De qué manera cambiaría la escena al haber más mujeres involucradas en su edificación?

Creo que si mas energía femenina participa en más temas y decisiones del involucramiento de la escena musical se podría lograr llegar a más lugares haciendo una buena mancuerna con el régimen masculino que existe hoy en día en la industria. Creo que es una cuestión de confianza entre nosotros y ser conscientes que se está haciendo y trabajando por un mismo bien, proponer más proyectos socio culturales donde se pueda fomentar la evolución de la música electrónica en México y en el mundo.

Detrás de cualquier gran escena, hay grandes mujeres. ¿Podrías mencionar a otra colega femenina de la que admires su trabajo?

Anna Morgan, Ashes57, Jlin, Tayhana, Irma Ruiseñor, Oly, Nina Kraviz, y todas las morras que invierten su tiempo en un mismo sueño.