Detrás de una gran escena, existe una gran mujer: LeFaux

Con una trayectoria de más de 10 años, la tijuanense Karla Ceja, también conocida como LeFaux, se ha ido abriendo paso en la escena electrónica de Baja California, a base de esfuerzo, constancia y mucho coraje para remar contra corriente. Lo mismo se ha presentado en las ciudades más importantes de la península como: Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana, al igual que en San Diego, California. Ha alternado con artistas de la talla de Bostich (Nortec), Moullinex, Xerpent, Mia Lucci, Andre Crom, entre otros.

Platicamos con LeFaux de su carrera, de la escena local y de Girls All Around, plataforma que fundó en 2007 y que tiene como objetivo, difundir el trabajo del talento femenino fronterizo.

THUMP: ¿Cuándo y cómo inició tu carrera como DJ?

Ya tengo unos 10 años, aquí en Tijuana se hacían unas fiestas que se llamaban No Ones Party, las hacían en una mansión. Mis amigos ya tocaban, a mí siempre me gustó la música electrónica y le dije una vez a uno de ellos que me interesaba aprender y que si me podía enseñar. Yo ni siquiera había tocado las tornas, no las conocía, no sabía cómo funcionaban y me dijeron «¡súbete!», ellos estuvieron atrás de mí, y me empezaron a decir cómo hacerle. La gente reaccionó muy bien, en ese entonces tocaba electro house, obviamente estaba demasiado nerviosa, fueron pasando los minutos y fue fluyendo todo muy suave. Tenía 17 años cuando empecé.

Leía en tu biografía de Facebook que una de tus primeras influencias fue Tiesto ¿qué tanto ha cambiado tu estilo al día de hoy?

Ha cambiado demasiado mi manera de tocar, para empezar, del electro me fui al minimal tech, y llegué a lo que estoy tocando ahorita que es tech house y deep house, que es el género que más me gusta de todos, porque es un estilo que es como tropical. Yo no soy muy fan del techno, se me hace como muy básico, tiene la misma línea siempre, no tiene ningún cambio, no tiene voces y a mí me gustan mucho las vocales, siempre trato de que sea música feliz, que te pueda hacer sentir bien y que estés bailando a gusto. Me gustan algunos artistas como Martínez Brothers, Lee Foss, Jamie Jones, Anabel, todo ese trip y todo lo que hacen ellos me gusta mucho. También una persona que siempre me ha influenciado es Luiza, ella es de Mexicali, si quiero algún consejo se lo pido a ella, siempre la he admirado porque es una de las primeras mujeres que empezó a tocar en la Baja, y la verdad tiene un talento increíble.

Eres una DJ que poco a poco ha ido escalando posiciones en la electrónica baja californiana, ¿qué tan complicado ha sido ganarte ese lugar en una escena dominada por hombres?

Demasiado complicado. Voy a tocar en dos festivales próximamente, vamos a tocar por ejemplo en el Glamping Baja Fest y no es fácil que te escojan para que toques ahí, este año nos escogieron a nosotras, la verdad nos emocionamos mucho y a la vez estamos nerviosas porque todavía ahorita hay varios DJs y dueños de bares que no quieren que toquemos porque somos mujeres, cosas así que sí están feas pero tratamos de no tomarlo en cuenta porque también tenemos respaldo de muchas personas. A lo largo del tiempo que tengo tocando ha sido muy difícil porque muchas veces te ponen a abrir cuando no hay nadie, o te dicen «tu tocas diferente y vas a cambiarle el trip a la gente», cosas así que sientes que te bajan la energía o sientes que te bajan el flow que traes, te saca de onda pero después dices «¡no hay pedo!, hay que seguir hasta que se pueda», y ahorita lo que fue el año pasado y lo que ha sido este han sido los mejores, he tocado mucho, me he estado metiendo más a la escena.

¿Qué momento vive la escena de Tijuana?

Va muy bien, de hecho cada vez mejor, últimamente han estado viniendo muchos DJs internacionales que antes no querían venir, que les daba miedo o no confiaban en las personas que hacen los parties, por culpa de algunos que hacen mal una fiesta, pagan todos. Hace un año hice mi primera party grande, traje a Eli & Fur, que son dos chavas de Londres, la fiesta la hice en un lugar llamado Deck 22. Me fue súper bien, metimos más de 200 personas en el lugar. Para mi uno de los chavos que hace mejores parties y que también es DJ es Martyn Rocha, su productora se llama Mindscapes y él es el que ha traído a los mejores y siempre con esa buena vibra, él siempre me ha apoyado.

¿Tiene alguna ventaja ser DJ en la frontera?

Sí porque de hecho dos de las chavas que son de Girls All Around, Rivka y Pily, son de allá de San Diego, ellas tocan allá, tocan acá, agarran fechas allá y nos dicen «¡vénganse!». Ahorita yo soy la única que no puede cruzar porque se me venció la visa, estoy en trámites de sacarla otra vez, porque ya me ofrecieron un tour por San Diego, los Ángeles y las Vegas, entonces sí me interesa sacarla porque es una buena oportunidad.

Hablando de Girls All Around, cuéntanos ¿de qué va?

Girls All Around surgió en 2007. Un día estaba desesperada de que no nos apoyaran ni nos metieran a los line ups, teníamos casi que rogarles para que nos hicieran el paro de darnos una fecha en algún bar, entonces dije «ok, hay que hacer un crew de morras no nada más DJs sino también fotógrafas, diseñadoras», el trip es que entre nosotras nos ayudemos y así crecer. El nombre la verdad no me acuerdo bien cómo surgió, empezamos a ponernos Girls y muchísimos nombres más, entonces dije «Girls All Around», Mujeres en Todos Lados y así fue cómo surgió. Hice mi primer party en un lugar de aquí, en el Callejón de la Sexta, ahí había un bar que se llamaba Índigo, de hecho ahí me dieron muchas oportunidades de tocar, ahí empezamos a tocar yo y Rivka, la gente nos apoyó súper bien, y así fue creciendo, cada fin de semana hacíamos un party de Girls All Around, invitábamos a DJs diferentes, luego, como que de la nada empezaron a darse cuenta de esos parties, y empezaron a salir más morras DJs que nosotras no sabíamos que existían pero por lo mismo que no había el apoyo las morras no salían, no hacían sus perfiles de DJ, o les daba miedo que les dijeran ¡no!. Entonces ya de ahí fue creciendo, y ahorita va creciendo más, y la verdad estoy súper contenta de cómo nos ha ido y de todo lo que viene.

¿Qué tanto ha cambiado la situación de las mujeres que están involucradas en la música electrónica en Tijuana a partir del lanzamiento de Girls All Around?

Muchísimo porque empezamos a tocar en bares chicos, en algunas Tattoo Shops les pedía el favor de que nos dejaran tocar, nos decían que sí y de ahí fue creciendo y nos empezaron a seguir mucho, obviamente mujeres, y cuando hay muchas mujeres en un party, ¿de qué se llena más? de hombres. Hemos estado creciendo de voz en voz, empezamos a tocar en barecitos, y ahorita ya hemos tocado en festivales. Una de las chicas, Pily, tocó en el BPM en Playa del Carmen. Girls All Around nos ha abierto muchas puertas, cuando toco con Paulina Rivas es cuando hacemos un party grande, como en un festival, ella canta y yo toco. Cuando es en bares, la mayor parte del tiempo toco yo sola. Yo digo que esta plataforma sí ha servido demasiado, todas hemos crecido mucho profesionalmente.

Para concluir ¿qué sigue lo que resta del año tanto para LeFaux como para Girls All Around?

Como LeFaux comenzar a producir y empezar a sacar mis rolas, y si se puede comenzar a viajar y a tocar en festivales fuera de aquí, que la gente me reconozca por mi música, y seguir echándole ganas, seguir apoyando a las morras, yo les digo «no tengan miedo a salir, a arriesgarse y tocar, arriésguense a que les digan ¡no!», porque sí te sirve, te da más fuerza para ser mejor y para decir «¿por qué no voy a poder?, ¡puedo ser igual de chingona que cualquier vato!».

Para Girls All Around tengo bastantes planes, tengo pensado a finales de este año volver a hacer otro party grande, todavía no sé bien a que DJ traer, pero obviamente va a ser morra, ahorita estamos buscando quienes están disponibles para ver el presupuesto. Por otro lado estoy por sacar nueva línea de gorras y camisetas con el logo. Quiero hacer unas chamarras y sudaderas para que la gente se vaya grabando más el nombre de Girls All Around.

