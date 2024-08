Detrás de una gran escena, existe una gran mujer: Valentina Moretti

Existen proyectos que están tan bien cimentados y tienen una propuesta tan fuerte detrás que no resulta una sorpresa cuando su despegue es un rápido éxito. Este es el caso de Valentina Moretti, una DJ y productora que reside en la CDMX y quien además es ingeniera en audio, gamer, locutora y cantante. Moretti en el transcurso del año pasado nos ha demostrado lo lejos que se puede llegar cuando se tiene pasión por la música y una habilidad especial para llevar varios proyectos a la vez.

Actualmente se encuentra promocionando su primer EP Loverdose y a su vez produciendo su segundo álbum donde colabora con varios amigos, y por si fuera poco, también está preparándose para su debut como directora de un cortometraje.

Videos by VICE

Como ella misma nos compartió, su decisión por entregar su vida a la música nació de momentos duros en su vida. Pero para esta representante de la comunidad trans en el país, esos tiempos pesados quedaron atrás y ahora cada día se abren nuevas puertas gracias a la música. Hoy, no hay club en la CDMX que no haya bailado a sus ritmos y cada vez son más los dancefloors en el resto del país que se unen a su fiesta.

Platicamos con Val para conocer un poco más de su historia y sus carrera, así como sobre lo necesario para hacer de las pistas de baile en México espacios más incluyentes.

THUMP: ¿En qué momento decidiste que querías dedicar tu vida a la música electrónica?

Valentina Moretti: Es una pregunta complicada porque surgió de la nada. Yo estaba pasando por momentos difíciles y fue algo súper espontáneo. Yo ya llevaba muchos años de estudiar música y ya llevaba un buen rato estudiando un poco de piano, de canto y de batería. Ya había experimentado con la música electrónica y ya me había comprado mis primeros players, pero digamos que no me había dedicado al 100%. Fue una canción de rock alternativo que hice con una antigua banda que tenía. Nos salió muy chida la rola. Al final la banda se deshizo por que cada quien se fue por su lado; a estudiar, otros se casaron y así, pero a mi me dejo la espinita de que yo podía hacer algo que sonara padre. Esa rola estuvo en mi cabeza mucho tiempo hasta que un día pensé en intentar otra vez hacer música a ver que salía… pero ahora no tenía una banda. A falta de una banda tuve que improvisar y use una maquina de ritmo y una maquina de bajo para suplir al bajista y al baterista y termino sonando chido. El sonido lo quise ir modificando y así termine haciendo electrónica y ese fue el día en el que dije: «ok, esto suena chido y me quiero dedicar a esto». Siempre tuve esta pasión por la música, siempre desde pequeña la estudié, así que ¿porqué no dedicarme a esto? Dejar de verlo como una pasión y empezar a verlo como una fuente de ingreso. Y así fue, de ahí hice mi presskit comencé a presentarme en lugares, a conseguir tocadas, conocer gente e ir poco a poco trabajando duro. Todo ha sido muy rápido. Profesionalmente apenas llevo 11 meses, estudie música desde los 9 o 10 años, pero apenas hace un año fue cuando dije «órale, voy a hacerlo».

¿De dónde obtienes la inspiración que alimenta tu carrera y pasión musical?

Pues la verdad es que me inspiran diferentes cosas si tuviera que definir mi fuente de inspiración tendría que decir que es la vida misma; una ida en el metro, una película, ir a ver una obra de teatro, una noche de pasión con alguien, una noche triste, una tarde lluviosa. Todo eso me puede inspirar: una persona que conocí o tal vez observar personas… ir al parque y observar a la gente también, pues te imaginas las historias que hay detrás de cada una y empiezas a dejar volar tu mente. Ahí es donde surge la creatividad y la inspiración. Trato de canalizar las emociones que me da mi día a día y si estoy enojada, si estoy feliz o triste trato de utilizarlo como herramienta para poder hacer música.

¿En qué proyectos te encuentras involucrada ahora?

Actualmente estoy haciendo mi segundo disco, con algunas colaboraciones con algunos DJs amigos que ya están en algunas otras disqueras internacionales. Estoy haciendo eso y tocando los fines de semana. Estoy trabajando en mi primer cortometraje mi debut como directora y me esta apoyando todo un equipo muy bonito.

En tu experiencia ¿que crees que debería cambiar en la escena mexicana para hacerla más incluyente?

Confiar en el talento. Yo creo que México es un país con mucho potencial para muchos aspectos y uno de ellos es la música y yéndonos hacia la música electrónica creo que todavía estamos end desarrollo y todavía no alcanzamos esta escena consolidada como tal pero ya hay muchos proyectos mexicanos poniendo el nombre de México en alto y demostrando que aquí hay mucho talento como en cualquier parte. Creo que la diversidad se esta trabajando poco a poco, aún falta, esa es una realidad, que en el mundo mas del 80 por ciento de los artistas de los line ups son hombres. Casi no hay espacio para las mujeres, pero no solamente es en México. Creo en México lo que se tiene que hacer es confiar en las mujeres y en la diversidad y aprender que cualquier persona sin importar su genero te puede hacer bailar y te puede hacer pasar un buen rato. Y pues dejar estigmas atrás, pensar que no porque sea mujer significa que no tenga talento o no porque sea mujer significa que solo sabe vender cuerpo. O sea, dejar todo eso atrás y en realidad ir a escuchar las propuestas. Yo creo que así es como va a crecer la escena mientras el público consuma de manera consiente música, libros, documentales y se vaya educando un poquito y tenga esta curiosidad de aprender más y genere un juicio propio de lo que está escuchando. A pesar de ser un país machista, creo que va por buen camino. En este tiempo que llevo tocando la verdad es que cada vez se me abren más puertas y en lo personal no he tenido problemas por ser mujer ni en ningún momento me han querido poner un hasta aquí. Al contrario, a la escena también le esta gustando que existamos más mujeres DJs y pues ahora nos toca a nosotras poner el nombre de las mujeres en alto y demostrar que también somos chidas.

¿De qué manera cambiaría la escena al haber más mujeres involucradas en su edificación?

Yo creo que cambiaría positivamente porque el hecho de que en una escena haya visón masculina y femenina le dan más riqueza. Una escena que tiene ambos lados puede ofrecer mucho más. Si solo hombres están haciendo música la escena se puede estancar, pero si hay mujeres en esta competencia sana, le da un matiz diferente con más sabor.

Detrás de cualquier gran escena, hay grandes mujeres. ¿Podrías mencionar a otra colega femenina de la que admires su trabajo?

Una de mis mayores inspiraciones en la vida es Lady Hawk. Yo estuve viviendo en Nueva Zelanda donde tuve la oportunidad de conocerla y tocar con ella. Es una chica increíble que hace synth pop y pop alternativo. Lady Hawk es muy muy chida. Hizo su carrera en Nueva Zelanda y Australia. La música que hace me inspira y su ideología también. Ella también busca impulsar a las mujeres en el ámbito musical ya sea en la escena electrónica o pop o la que sea pero pues que cada vez seamos más.