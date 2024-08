Detrás de una gran escena, existe una gran mujer: Koscoy

Detrás de una gran escena hay una muchas grandes mujeres y para muestra, el día de hoy conoceremos un poco más de Koscoy, DJ emergente del Estado de México cuya selección ácida y oscura la ha posicionado como una fuerte representante de la escena nacional.

Koscoy ha tomado por sorpresa al público especialmente después de su explosiva presentación Boiler Room México a principios de Abril, donde tras una hora de techno puro, ella dejó clara su sólida propuesta y definitivamente a más de uno con los zapatos gastados.

Actualmente es parte del crew de Dance Your Name, iniciándose en la parte de visuales y mapping para más tarde comenzar a participar como DJ. Platicamos con ella para conocer más a profundidad su propuesta; nos habló sobre sus inicios en la electrónica, sus proyectos actuales y hasta su opinión sobre lo que hace bueno a un DJ.

THUMP: ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la música electrónica?

Koscoy: Mi primer acercamiento fue cuando era una niña con la colección de CD’s (y uno que otro vinilo) de mi hermano, casi todo era rock pero entre está colección me encontré algunos discos de «Prodigy» que me llamaron mucho la atención. Después me la pasaba intercambiando discos con mis amigos para escuchar nueva música porque quería ampliar mi biblioteca musical, también fui a algunos raves, conocí personas que me presentaron nuevos artistas y presencie lives que me fueron guiando a más y más cosas nuevas.

¿En qué momento decidiste que querías dedicar tu vida a ella?

Como parte de los aprendizajes que vives día con día, vas descubriendo que es lo realmente quieres. Es como cuando vas a entrar a la universidad y no sabes que quieres estudiar o cuando vas en el coche escuchando el radio en modalidad «scan» hasta que te detienes por que escuchaste algo que te gustó, entonces creo que lo importante es probar, investigar, experimentar un poco de todo, porque puede que haya algo que te encanta pero que aún no conoces, en mi caso funcionó con ese flujo, así que no fue un momento particular si no una decisión que fue aclarándose con el tiempo.



¿De dónde obtienes la inspiración que alimenta tu carrera y pasión musical?

Es simple, la música se siente, si te gusta, te mueve y te motiva. La mejor inspiración es cuando vas a un gig de uno de tus artistas favoritos y rebasa totalmente tus expectativas, esas experiencias son las que te impulsan a seguir desarrollándote como artista.



¿En qué proyectos te encuentras involucrada ahora?

Actualmente soy parte de Dance Your Name, un colectivo de 11 DJ’s y algunos productores, somos una de la grandes ofertas de fiesta de música electrónica en la CDMX, soy parte desde casi los inicios de DYN, al principio estaba involucrada en la parte de visuales y mapping, pero hasta hace un año y medio empecé a integrarme cómo DJ.

Este fin de semana tendremos «Sunny Belly Camp» uno de nuestros eventos más importantes del año, es muy padre este camping por que son más de 24 hrs de música, donde participan DJ’s de otros proyectos como Sunday Sunday, Mancuso, Comunité, Supremo, Por Detroit y No Sleep.



¿Hasta ahora, cuál ha sido el logro del que sientes mayor satisfacción?

Mi participación en Boiler Room ha sido una gran experiencia, me llenó de emoción que me invitaron porque a pesar de que tengo poco tiempo tuve el nivel para ser considerada en un medio tan importante como BR, fue todo un reto y me siento muy satisfecha con el resultado.



¿Cuál es tu meta en la vida, musicalmente hablando?

Me encantaría tocar en festivales, pero por el momento quiero que el siguiente paso sea empezar a producir, hay muchas cosas en mi cabeza que me gustaría poder transmitir.



Detrás de cualquier gran escena, hay grandes mujeres. ¿Podrías mencionar a otra colega femenina de la que admires su trabajo?

Helena Hauff sin duda, es una de las mujeres que he tenido muy presente estos últimos años, tiene un estilo obscuro muy particular con el que me siento identificada, hace un par de años tuve la oportunidad de verla en Dekmantel y de vivir una de las atmósferas envolventes que crea al tocar, sin duda fue de los mejores artistas que escuché en el festival y estoy muy contenta de que pronto vendrá a la ciudad.

En tu opinión, ¿qué hace bueno a un DJ?

Está pregunta es de las más debatidas hoy en día, sinceramente creo que una de la más partes importantes de un mix, es la música, la búsqueda de música es una de las tareas más difíciles, siempre y cuando quieras buena música, sin embargo a pesar de que esto es un factor muy importante, creo que si no se tiene buena técnica y creatividad en las mezclas le baja muchos puntos a la selección musical, pero lo padre es entrar en frecuencia en la sesión y de esto viene aunado la secuencia, que también es importante para mantener un buen flujo en la audiencia. Entonces creo que debe tener buen nivel en cada uno de estos elementos.