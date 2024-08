Detrás del grito y la pirotecnia escénica de Future Islands: una entrevista con William Cashion

¿En qué piensa uno cuando piensa en Future Islands? Probablemente en Samuel T. Herring, el excéntrico vocalista de la banda: en sus bailes y contorsiones en el escenario, en su pasado como rapero, en sus rugidos a mitad de las canciones. En él, en general. Es lo primero que uno piensa y, por ende, lo primero que uno encuentra al hacer una búsqueda rápida en Internet. También es lo primero que los periodistas musicales vamos a querer cubrir sobre una banda (estas cuatro entrevistas, todas del año pasado exclusivamente, lo demuestran), y es entendible.

Pero al igual que con un buen truco de magia, después de ver la hazaña varias veces, la reacción deja de ser de asombro y pasa a ser de reflexión y cuestionamiento: ¿qué hay realmente en la caja, o detrás del telón o —en este caso— detrás de la pirotecnia escénica de Herring? Y la respuesta, como siempre, es simple. Es, sencillamente, música bien hecha.

Esa música bien hecha la hacen Herring (vocalista), Gerrit Welmers (teclista), y William Cashion (bajista). No tienen guitarrista ni baterista y eso no los ha detenido. Tal vez todo lo contrario, los ha propulsado. Llevan poco más de diez años y cinco álbumes de estudio bajo el nombre de Future Islands, pero fue apenas en 2014 que realmente saltaron al estrellato gracias a su primera presentación en televisión en The Late Show with David Letterman, mientras promocionaban su cuarto LP, Singles. La banda se dio a conocer en todo el mundo y artistas de la talla de Bono, de U2, la alabaron. Fueron las contorsiones, los gruñidos de Herring, los sonidos que recuerdan a los ochenta. Fue un truco de magia que requirió de siete años para perfeccionarlo.

Aunque el show y el performance siguen siendo estremecedores, cuatro años después de dicha interpretación nos interesa más la sustancia. Aquello que ha permitido que Future Islands siga siendo una de las bandas de la escena indie más importantes de la música anglo. Para eso, hablamos con William Cashion, bajista de la banda y uno de los responsables del éxito de la agrupación de Baltimore.

Aunque la entrevista empezó con el típico small talk de los diferentes husos horarios y la comida que pueden probar los integrantes al salir de gira —la favorita de Cashion es la griega, hasta ahora—, al poco tiempo entramos al corazón de lo que buscábamos: el tras escena de Future Islands. Cashion nos habló del proceso de composición, de los seteos en vivo y del género que, ellos creen, los define realmente. Llegamos a lo más profundo del terreno nerd de la música, de mezclas y amplificadores.

Esto fue lo que nos dijo Cashion antes de su paso por América Latina.

Noisey: Leí que Future Islands se define a sí mismo como “post-wave”. ¿De qué se trata eso?

William Cashion: ¡Sí! Se nos ocurrió lo del post-wave cuando estábamos en la universidad. Llegamos a la conclusión de que no éramos exactamente post-punk, ni tampoco éramos exactamente new wave. Más bien existimos en un lugar en medio de esos dos, así que por eso decidimos categorizarnos como post-wave. Pero bueno, no es algo que los críticos de música hayan acuñado ni nada. Supongo que en realidad son los periodistas y escritores de música los que se inventan los nombres de los géneros, y no los artistas. Pero aún así nos consideramos post-wave (risas).

También quería preguntar por su proceso de composición. Obviamente ustedes son una banda sin guitarra (que suele ser un instrumento líder en estos géneros). ¿Cómo es eso?

Bueno, pues la mayoría de las veces nos reunimos los tres en un cuarto y ponemos a funcionar un drum machine —Gerrit pone algún ritmo de batería— y empezamos a tocar sobre eso. Simplemente vamos improvisando, ver qué sonidos salen, qué progresiones armónicas podemos sacar. Si encontramos algo que nos gusta, como un riff o una progresión… si hay algo que funciona, intentamos mantenerlo y ver a dónde podemos llevar eso. Muchas de nuestras canciones son escritas así, con los tres. Yo tocando bajo, Gerrit tocando teclados y Sam empieza a escribir mientras nosotros tocamos.

Otras veces Gerrit llega con una idea preparada y cuando nos reunimos la mejoramos y tocamos sobre ella. También hay instancias en las que yo llevo ideas o Sam lleva ideas, pero siempre ocurre con los tres en una habitación tocando. Siempre lo hemos hecho así, desde que tenemos como 18 años. Seguimos componiendo de la misma manera, aunque hace poco empezamos a escribir nuevamente y estamos intentando forzarnos en experimentar más. De cualquier forma que se nos ocurra, simplemente intentar nuevas formas de componer para ver qué sale de eso.

Es algo poco común, ¿no? Es decir, en primer lugar, están componiendo sin guitarra y, en segundo, sin batería… sin baterista. ¿Se esfuerzan mucho en escoger el ritmo de batería para la canción, o más bien ponen simplemente un ritmo genérico y deciden ver qué sale?

Casi siempre es un ritmo de batería muy simple y genérico para empezar. Cuando ya tenemos la estructura de cómo va a ir la canción, ahí ajustamos el sonido de la batería y la mejoramos un poco. Y bueno, tú sabes, Mike Lowry lleva tocando con nosotros desde 2014. Él nos ayuda mucho a pensar en los sonidos de la batería y los diferentes acercamientos a ella porque, claro, él es un increíble baterista. Él nos ha abierto las puertas a un mundo que no conocíamos porque la verdad nosotros no teníamos mucho conocimiento en esa área.

Y sí, Gerrit y yo tocamos guitarra, así que a veces incluimos guitarras y las toca Gerrit o las toco yo o a veces incluso las tocamos los dos. Y cuando tocamos en vivo pues simplemente ponemos la pista de la guitarra en un canal pregrabado para que salga por los parlantes. Pero la guitarra suele ir de segunda o tercera en el proceso de composición. La guitarra suele ser un acento, mientras que el bajo y los teclados son lo que van de primero. Esa ha sido nuestra fórmula desde hace mucho tiempo. Es un acercamiento distinto y, ya sabes, también está Sam. La formación de Sam es en hip-hop, rap y free-styling. Así que cuando componemos a él siempre le ha salido de forma muy natural. Él está metido en el free-style así que en el ensayo canta cualquier cosa y, a medida que las cosas van fluyendo, él saca su cuaderno. Tiene un cuaderno en el que escribe, y a veces coge cosas viejas [para cantar], o a veces —casi siempre— escribe letras completamente nuevas para la música. La música casi siempre va primero y luego la letra llega como una respuesta a eso.

También quería preguntar, ahora que hablabas del sonido en vivo, ¿es difícil para ti hacer que los ingenieros entiendan que el bajo en Future Islands es un instrumento líder y no uno acompañante? ¿Suelen bajarte en las mezclas o algo?

Sí, eso pasa. He tenido muchas conversaciones con nuestros ingenieros sobre lograr que el bajo esté ubicado paralelamente al teclado y no debajo de él. Porque es así, es un instrumento líder y melódico, pero también debe hacer todo el trabajo pesado del bajo, es decir, llevar la parte rítmica y las frecuencias bajas. Así que intentamos siempre lograr la manera en que se puedan hacer las dos cosas. Pero sí, por mucho tiempo escuché grabaciones de nuestros shows y yo siempre sonaba muy abajo. Nunca me habían preguntado eso y es genial porque definitivamente ha sido difícil que la gente entienda. Una de las cosas que hago es mandar mi bajo por un amplificador de guitarra, además de mi amplificador de bajo. Siento que así abarca un espectro de frecuencias mucho más amplio y, ya sabes, puedes subirle un poco más al amplificador de guitarra en la mezcla y darle un poco de ese brillo que hace que destaque un poco más.

Me dijiste hace un rato que están componiendo en este momento, ¿cierto?

Sí, empezamos hace poco. Es muy emocionante porque llevamos mucho tiempo de gira y siempre ha sido difícil para nosotros componer mientras estamos de tour. Así que en el último año decidimos hacer jams después de las pruebas de sonido, antes de los conciertos, y grabamos todos los jams para ver qué podía salir de eso. Así que ahora estamos revisando esos y viendo si algo funciona. Normalmente cuando estamos de gira detenemos por completo la faceta de compositores. Simplemente viajamos y tocamos. Pero ahora estamos muy emocionados. Necesitábamos un mes o dos para relajarnos, pero nos pusimos a componer y no hemos parado.

Espero que podamos tocar algunas de esas nuevas canciones en Suramérica, pero no estamos seguros de que estén listas para tocar en vivo. Pero… tal vez.

¡Esperemos que sí! Y hablando de eso, cuando componen, los músicos suelen pertenecer a uno de dos enfoques: o escuchan mucha música para inspirarse, o no escuchan absolutamente nada para concentrarse en el sonido propio. ¿Ustedes de qué escuela se consideran?

En general escuchamos mucha música. Yo siempre he sido muy curioso. Busco lo que hacen otros artistas para ver cómo tocan ciertas cosas, o como mezclaron algún tema. Es algo como ‘este álbum es increíble’, así que, ¿qué lo hace increíble? ¿Lo mezclaron de alguna determinada manera? ¿Qué es especial sobre él? Ya sabes, cosas como esa. A veces me gusta diseccionar álbumes. Y a medida que crezco como músico me pongo a buscar discos clásicos y pienso en qué los hizo clásicos. Para entender bien qué está detrás de eso. Escuchamos mucha música todo el tiempo y creo que es bueno para mí poder tomar algo de distancia de lo que estoy haciendo todo el tiempo.

¿Y en este momento qué estás escuchando?

En este momento… hay una nueva banda de Baltimore llamada Ed Schrader’s Music Beat, que acaba de sacar un disco asombroso llamado Riddles. He escuchado eso casi exclusivamente durante los últimos meses. Creo que salió a comienzos de marzo. También he escuchado mucho Sonic Youth. Lee Ranaldo sacó un sencillo llamado “Ambient Loop for Vancouver” y he escuchado eso una y otra vez. Salió en 2015 pero hasta ahora lo escucho. También he escuchado mucha música africana. Hay un sello llamado Analog Africa, así que me puse a escuchar diferentes compilaciones de ellos.

Por último, Future Islands obviamente ha sido influenciado por bandas de new wave y por sonidos de los ochenta. ¿Pero cómo hacen para no caer en el hoyo negro de la nostalgia y mantener sus canciones actuales y frescas?

Creo que nos separamos de eso porque nunca hicimos covers de canciones clásicas de new wave. Creo que eso es importante. Pero ya sabes, respetamos inmensamente a estas bandas y nos influenciamos fuertemente por algunas de ellas, como Orchestral Manoeuvres in the Dark, o New Order o, yendo un poco más atrás, Kraftwerk. Pero no sé, creo que nos comparan con esos sonidos por tener una vibra similar; hay una paleta sonora similar a la de los ochenta. Pero creo que nosotros siempre estamos intentando llevar nuestra música al límite. Usamos otros instrumentos e intentamos componer lo que se siente más honesto para nosotros. No pensar en si sonamos como las bandas de los ochenta. Porque no es así.

