Detrás del increíble ‘Visitor’, el nuevo álbum de Michelle Blades

¿Cómo cambias el chip de tu cerebro para que, después de años de tener bandas de punk y hacer música experimental, puedas hacer algo más pop? Esa fue la duda a la que se confrontó Michelle Blades al momento de crear Visitor, su tercer LP, el cual está publicando por fin hoy a través de los sellos Midnight Special Records (en el que trabaja en Francia desde 2012) y Domino Publishing (basado en Londres, compañía hermana de uno los sellos independientes más importantes del mundo, contando entre sus filas a actos como los Arctic Monkeys, Blood Orange y Animal Collective.)

Michelle escribió Visitor un par de años atrás, cuando se encontraba de gira como músico de las bandas Fishbach y de Laure Briard, y lo describe como “un esfuerzo de escribir canciones ‘pop’, pero en mi estilo. No pensé tanto en estructuras y más en un mood ‘pop’… como impresiones de la música pop.” En ese entonces, recuerda que “tocaba la música de otras personas, y creo que de esa frustración saludable saqué muchos sentimientos. Uno observa y piensa mucho cuando pasas horas en un tour bus.”

El álbum fue grabado de manera análoga, según cuenta, en “el sur de Francia, en Carpentras, en un estudio hermoso que se llama Studio Vega, rodeado de un paisaje increíble. Nos quedamos 12 dias allá grabando, cocinando, viviendo juntos. Recuerdo que una mañana desperté, el 19 de septiembre 2017, y vi que había temblado en México. Estuvo muy fuerte estar lejos de tanta gente que amo y a la vez tener que estar 100% concentrada en la grabación.”



Ahora, después de tanto tiempo de espera, ajustes, y a punto de iniciar una gira que la llevará primero por Francia, Alemania, y posteriormente por México, Michelle nos platicó a detalle la historia detrás de cada una de las canciones del álbum, y qué más podemos esperar de ella próximamente.

Politic!

Esta canción me vino enterita cuando la escribí. La entendía toda con arreglos en mi cabeza cuando me llegó la canción. Me encanta cuando eso pasa. Primero imaginé la guitarra y luego me fui al sótano y escribí lo demás. Quería algo con un sentimiento de urgencia pero divertido, nervioso pero surfeando. Habla de la política de la conversación, de cómo desde chamacos aprendemos a manipular el verbo para obtener lo que queremos, algo que obvio vemos en su escala más grande cuando está en el mundo de los políticos.

Behind the Black

Trabajaba en un café mexicano en París de día y en un bar de vinos naturales de noche, algo que alimentó mucho mi música. Veía cómo la gente se portaba de día y luego cómo cambiaban de noche, puro chisme. Esta canción la escribí a partir de mis observaciones durante ese tiempo, viendo cómo la gente se desea y se tiran el pedo y por qué lo hacen: por matar una soledad temporal, para enamorarse, por deporte…

Fue la primera canción que grabamos en el estudio en el sur. Es muy smooth y quería que sonara fresquita y dulce.



Kiss Me On The Mouth

Tocaba el bajo en una banda francesa que se llama Fishbach, y hasta tocar con ellos nunca había tocado el bajo en vivo. Sí, lo grababa en el estudio, pero tocar una gira fue otra onda, y aprendí mucho. Empecé a escribir canciones con el bajo durante la gira; entre pruebas de sonido experimentaba con melodías y ritmos. Esta canción fue el primer fruto de esos momentos robados. Había decidido que quería intentar de escribir una canción “pop” con una estructura más definida que lo que hago normalmente, más accesible. Resultó siendo “Kiss Me”, que en el estudio buscamos aún más la intención pop con cómo grabamos la batería, toda cute y bonita, nunca subiendo de volumen pero sí de intensidad. Un drum machine programado con un Linn Drum en una intervención y la voz lo más “niñita mal portada” posible.

Ring

“Ring” fue una de las primeras canciones que escribí para el álbum. Cuando la escribí no sabía que esta colección de canciones se iban a juntar en formato de álbum, pero era la primera en el estilo que terminó siendo Visitor.

Como con “Literally”, los símbolos de “ser adulto”, o de alejarse de la infancia, inspiraron la canción. Un cuate se quedaba en la casa de Midnight Special Records durante su gira y nos quedamos platicando en el jardín. Me hablo de su boda, chamba, todo eso, y me dio una mini cachetada de… ay cabrón, ya todos están dejando el punk y se están casando y empezando familias y buscando un trabajo estable. O sea, me sentía y me sigo sintiendo tan lejos de eso… Me sentí insegura, sin saber si ese es un mundo que me espera, pero que estoy resistiendo, o que así soy yo, viviendo en las nubes con otras cosas en mi lista de que hacer en esta vida única. Entonces escribí “Ring”.

En el estudio Bertrand (el ingeniero) grabó mi solo de guitarra y me pidió que lo hiciera otra vez. Lo hice, pero no de la misma manera… me pidió que regresara al control room para escuchar y le quitó “mute” a mi primer solo y así quedó, doble solo grabado al ciego.



Dr. Psych

Otra canción escrita durante la gira con Fishbach, en la que me compré unas gafas que puestas parecía un dealer de ácidos. Entré en un personaje que inventé, el Dr Psych, un doctor que te cura de tu depresión, trauma, todo vía la psicodelia. Esta canción me vino como “Politic!”: todos los arreglos a la vez en mi cabeza, toda escrita en un segundo. Es un regalo de la vida cuando eso pasa.

El próximo día tocamos en un lugar que tenía un órgano en el camerino y ahí pude grabar una maqueta de la canción, y por fin la pude sacar de mi cabeza. Grabar esta canción fue un proceso muy divertido. El punto fue no tomarse tan en serio y jugar con el personaje que había creado, el

del Dr Psych, y ponerse locochones en el estudio. Marius, que grabó los sintes, lo tocó parado en su silla jorobado sobre sus sintes, saltando como loco.

Piri Piri

“Piri Piri” se llama así porque las guitarras al principio hacen “piri-piiii piri-piiii” y nunca encontramos otro título. La canción suena ligera y todo, pero en realidad habla de alguien que te roba algo de tu ser desde chiquit@, y cómo pasas tu vida peleándote con el mundo para recuperar esa parte de ti, sólo para darte cuenta que te has equivocado de batalla. Todo esto pasa bajo un trip de champiñones que termina medio pesado, pero igual terminas más iluminado que antes. ¿Qué más puedo decir? Nos divertimos un buen con las voces, las percusiones y pues poner unos franceses a tocar un ritmo cumbiero fue una fiestita en sí, jajaja.

Time & Water

Pensando en las cosas que me separan de mi familia y mis tierras me di cuenta que el tiempo y el agua son las cosas más grandes y fuertes que contribuyen a la distancia. El Atlántico, los meses. Es una canción muy sencilla y muy sincera que cuenta de alguien con varias identidades, y el cargar el peso de siempre extrañar a alguien, de nunca estar en casa, de siempre estar lejos sin importar la costa en que te encuentres.

Aquí dejé que la música contara más que las palabras, dejando una fase instrumental apropiarse de la canción. Dejé que la banda improvisara, pero con dos reglas: que imaginaran que estaban destruyendo la fábrica del tiempo con sus instrumentos, y que luego limpiaran esa destrucción con sonidos acuáticos. Quería transmitir ese sentimiento de impotencia cuando ves el

mundo avanzar contigo y sin ti a la vez, y la belleza de sentir eso cuando dejas de luchar contra la distancia y el tiempo.

Dr Psych Sur La Plage

Escribiendo las canciones del álbum quería que todo se pueda tocar junto, estilo ópera rock. “Dr Psych Sur la Plage” es este esfuerzo –le dije a la banda que íbamos a tocar “Dr Psych” en doom lento, pero con todos los riffs del álbum metidos, como un time warp de lo que había pasado y de lo que nos esperaba. Lo grabamos un demi-tono más bajo que la canción original para manipular la cinta luego luego y adelantarla tantito –¿por qué grabar en cinta si no vas a jugar con ella? Les dejé unos videos en sus teléfonos a cada músico para que tuvieran una dirección visual. Pilou, el baterista, tenía videos de bombas atómicas en slow motion; Victor, el bajista, tenía videos vintage de surf; Alex, el guitarrista un video vintage, em, eróticos; Marius en los sintes un video del espacio; y yo andaba con los surfers. Grabamos esta rola así, improvisando, pero dirigidos por visuales distintos que se casaron bien: naturaleza, destrucción, sexo y el más allá.

Literally

Escribí esta canción como una pequeña confesión de tristeza. Aprendí que un amigo mío se casaba, un amigo que llevaba años sin ver y de quien yo estaba muy, muy enamorada hace muchos años pero nada pasó. Así es la vida. El dolor que sentí no fue tanto porque alguien por quien tenía sentimientos en una época se casaba –de eso estaba contenta. Fue más el dolor de ver cómo el tiempo suprime todo, borra las historias intensas y las cambia por otras historias hasta borrar todo. Fue uno de esos momentos fuertes en los que te das cuenta que estás creciendo y te duelen los huesos. Pensé en la gente siguiendo ese camino y me di cuenta que mientras que muchos buscan su amor ideal yo sigo buscando fechas para tocar mis rolitas, una soledad que nadie puede tocar, jaja.

Grabé la guitarra y voz en la versión demo y lo seguí con un dx7; el sinte lo improvisé en one take para ser lo más sincera con mi tristeza, voz doblada para exprimir una dualidad y así mismo lo grabamos en el estudio.



Acid on the Hillside

Ya que el álbum se estaba formando quería una canción más “ballad”, más tranqui pero igual de intensa. Un día desperté y vi que el hijo de Nick Cave había fallecido cuando se cayó de un acantilado tripeando en ácidos. Me afectó demasiado pensar en la pérdida de un hijo, pero también el hecho que se perdió buscándose en una aventura de joven. Caerse de una altura así me hizo pensar en ángeles. Durante esta época las cosas entre los Estados Unidos y Corea del Norte estaban tensas y las noticias hablaban seguido de bombas nucleares. Tenía la misma pesadilla casi todas la noches de una alerta nuclear que sonaba, y tenía que decidir si moría en París o si tomaba el último avión que me llevaba a mi familia y morir con ellos o en el camino. Junté todo de la muerte, la guerra nuclear y las drogas psicodélicas en esta canción con las cuerdas de Daniel Hart, siendo ese destino amargo pero hermoso flotando en el aire.

Behavior

Escribí esta canción en la misma semana que “Behind the Black”. Era mi cumpleaños y había dejado mi diario en el trabajo. Me di cuenta que lo dejé justo cuando regresé a mi casa después de un día largo de chamba. Muriéndome de miedo de perderlo (ahí escribía todas mis rolas y secretos) regresé volando a recuperarlo, y me tocó las 12 am de mi cumple en ese bar. Me cantaron feliz cumpleaños y de regreso a la casa en el metro escribí esta rola.

Se llamaba “Quick Fuck” antes porque está llena de dirty jokes y juegos de palabra un poco eróticos. Quería ver cuántas cosas así podía meter en la letra mientras que guardaba una inocencia. La canción pasó por varios fines hasta encontrar su fin correcto en el estudio, despidiéndose con un solo / jam / fade out en el mood de “gracias, nos vamos, nos vemos pronto”. Grabar las voces fue muy divertido porque pude buscar varias voces diferentes: unas agudas volando, unas más masculinas y corporales.

Y no es una despedida que durará mucho tiempo. Pronto regreso con más. :)