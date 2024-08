Detrás del melancólico ‘Amanda’ de El Cómodo Silencio De Los Que Hablan Poco

Como salir a caminar bajo la lluvia, con la chaqueta, el pantalón, los zapatos y la capota empapados, titilitando de frío y con los dedos lo suficientemente mojados como para intentar prender un cigarrillo. Así se siente Amanda, el disco recién salido del horno del cuarteto chileno El Cómodo Silencio De Los Que Hablan Poco.

A medio camino entre la nostalgia y el existencialismo, entre el desapego y el desamor, entre la despedida y la introspección, la banda propone un viaje contemplativo que recorre la emocionalidad del ser, desde su naturaleza más débil, hasta sus sentimientos más bruscos. Con un sonido que nace de la influencia del glitch, el ambient y algunas bases del trap en una mano, pero que en la otra aprieta su esencia que viene del emo, el post rock y el hardcore. Un sonido tan adolescente y bien hecho, tan cuidado en los detalles y con una producción tan bella, que no se siente como un pop cualquiera, sino que es más bien el sonido de la melancolía más pura, convertido en canciones que acobijan la soledad.

Lejos de mantener la línea de su antecesor Run-Run del 2016, Amanda devela la exploración y reinvención de la banda que con muchas de las canciones de menos de dos estrofas, intenta generar una empatía entre lo minimalista y lo pasional, con baterías electrónicas desgarradas, samples increíblemente bien trabajados y guitarritas oníricas que generan un sentimiento de frustración y compañía en eso que no nos gusta sentir, pero que a veces nos toca.

Aprovechando el lanzamiento de su segundo disco, buscamos a la banda para diseccionar, cancion por canción, los temas que hacen parte de Amanda.



***

“Zapatillas”

Vado: Esta canción salió en el tarro de lata de Monoazul, y la hice hace dos años en otoño. Son dos canciones unidas que significan cosas distintas para mí. Hice la canción andando en bici y oliendo las plantas, quería imitar esa sensación con la armonìa de la canción. Siempre que canto el coro al final pienso en la misma persona.



“Nuestro tiempo”

Franco: La letra habla de amor, es super simple y directa, es un de mensaje de despedida para alguien, al mismo tiempo que un agradecimiento por el tiempo juntos.



“Enetra”

Vado: “Enetra” es una de las primeras canciones que empezamos a tocar con El Cómodo. La hice como a finales del 2014 pensando en un manga que leí que se llama Solanin, y en una escena Meiko y Taneda, que son los protagonista y son pareja, están mirando el cielo a la orilla de un canal y el cielo se veìa infinito, lleno de posibilidades y futuro. Y luego de cuatro años hay otra escena donde muestran a Meiko mirando el cielo desde un callejón en la ciudad y sólo se veìa una franja del cielo y ella piensa que no va a poder mirar el cielo infinito que miraban los dos.

“Autopoiesis”

Franco: A este tema le puse así por el concepto que crearon Humberto Maturana y Francisco Varela, dos científicos chilenos.

La Autopoiesis la capacidad de los organismos de crearse a sí mismo en relación con el ambiente.

Es bacan la visión más holística y fenomenológica que tiene de la ciencia el Francisco Varela, que es el entrevistado en el audio con el que parte la canción, y aunque no habla de la Autopoiesis en el audio habla de varias cosas interesantes, del concepto occidental individualista de la mente y de cómo el amor puede modificar genéticamente un cuerpo.

También quería contar que los samples en japo que salen después son de Gokú y Jiren de Dragon Ball Super, jajaja.

“Chiripa”

Franco: Esta canción también habla de amor y el plan era hacer algo bien pop, pero mezclado con una rítmica folklórica del norte de Chile, la galopa. Lo otro especial de la canción es que mezcla baterías falsas en el kick y el hihat, con baterías reales en las cajas toms y platos.También tiene varias capas de sintes que lo hacen bien popero.



“Tristefeliz”

Vado: Esta canciòn la hice para una tarea de mi primo Azael, que necesitaba una base hiphop para rapear en el colegio.La letra habla sobre una despedida que nunca fue, pero que yo imagine, con un amigo.Y quiero decirle que lo quiero mucho.El jacarandà es real.

“Tarot”

Franco: Me hice a mi mismo una lectura de cartas del tarot y lo que salió en la lectura lo convertí en la letra de la canción, por eso hay varias cartas mencionadas en la letra, La Muerte, (que en realidad no tiene nombre sólo se llama Arcano XIII pero no podía ponerlo así en la letra, jajaja), El Mundo, La Luna,El Mago y La Fuerza.

También quería decir que el final de la canción, el piano que acompaña a la lluvia es una reversión del Nocturne op. 37 n°2 de Chopin, aunque con varias modificaciones.

“Nota024.m4a”

Vado: Esta canción la hice como media hora después de una discusiòn y es lo que sentía en ese momento. El nombre de la canciòn lleva el nombre del archivo de celular cuando la grabé. La canción habla de cuando estás devastado pero todavía tienes un poco de fuerza.

“ Último lugar”

Mati: Cuando hice esta canción jamás la pensé para El Cómodo, yo estaba explorando haciendo mis propios sonidos además que nunca en mi vida había hecho una canción. Me acuerdo que un día les mostré el tema a los cabrxs, estábamos en mi pieza después de un ensayo, me acuerdo de ver a la Bárbara estirada en mi cama casi durmiendo, teníamos paja y me puse a tocar, sentí que era el momento, nunca antes había tenido esa voluntad de que alguien escuchara algo mío. Me sentí super bien cuando supe que los chiquillxs se conectaron mucho con el sonido del teclado y sobre todo el Vado que comenzó de una a hacer coros cantando la letra, fue un lindo momento. Creo que es lo más importante que me ha pasado en mi vida sacar este disco, tiene la carátula de mi perra Amanda que la amo mucho y esta canción y disco es un tributo a ella y a su espíritu, la amo demasiado.

***

