Detroit Techno Militia: el espíritu genuino de la ciudad motor

Los DJs y productores de Detroit Techno Militia se dedican a preservar el legado de la música electrónica underground de Detroit y su proliferación alrededor del mundo. Se enorgullecen de contribuir a una tradición que ha inspirado profundamente a aficionados a la música electrónica en todo el mundo. Los soldados de la Detroit Techno Militia trabajan para mantener y preservar la importancia del techno en su ciudad natal, Detroit, Michigan, EE.UU.



Bajo esta consigna se presenta Detroit Techno Militia, uno de los colectivos y sellos más representativos de la cuna del techno, también conocida como la ciudad motor. Fundada en el año 2002, esta milicia del techno ha sabido resistir desde las entrañas de Detroit, empujando e incentivando a generaciones enteras ha llevar la bandera de su principal tesoro sónico por todo el mundo sin impedimento ni apocamiento alguno.

Este viernes 1º de marzo, dos representantes de DTM llegarán a CDMX para presentar su portentosa puesta en escena bautizada Detroit Techno Militia 2×4. T.Linder y DJ Seoul serán los encargados de tomar las riendas de la noche, en un evento producido por la respetada promotora Vocoder, y en el que también se podrán escuchar las selecciones de DJs como DJ Roach, Space Drifter, Mannella aka Dahraxt, Polynomial, Jo Ann, H Deep, entre varios más.

Antes de sumergirnos en este agreste vortex de techno y electro, en el que Detroit Techno Militia 2×4 demostrará a 4 tornamesas todo el poderío forjado al mejor estilo de Detroit, charlamos con T.Linder, uno de sus principales militantes.

Hace algunos años, recuerdo muy bien que dijiste esto: “Si alguien va a pagar dinero por escucharme poner a girar discos, voy a hacer que ese dinero valga la pena”. ¿Cuál es tu percepción de la escena de DJs hoy en día? ¿Queda algo de humanismo en este arte?

Mi filosofía personal con respecto al arte no ha cambiado. Todavía toco con vinilos casi que de manera exclusiva, todavía hago algunos trucos y hago transiciones divertidas entre los discos. Muchos DJs están interesados en la tecnología actual, y creo que eso se presta para hacer largas mezclas entre los tracks y lo que considero es un estilo que es mucho más rígido de lo que era tiempo atrás. No hay nada de malo en eso, es simplemente diferente a mi enfoque.

En el mundo del hip hop, es fácil encontrar muchas referencias relacionadas con el término “real”. Para muchas personas, colectivos como Underground Resistance y Detroit Techno Militia ejemplifican lo real dentro del techno y la música electrónica. En tu opinión, ¿cómo puedes ser real en un entorno tan superficial como el de la electrónica?

Los residentes de Detroit realmente le dan una alta prioridad a la autenticidad, ya sea en la escena musical o en la vida cotidiana. Me gusta pensar que DTM realmente ha abrazado ese espíritu del trabajo duro, sin mierdas, sin compromisos. Hay cientos de grandes DJs, productores y artistas aquí en Detroit. Creo que hay muchos grandes artistas haciendo música porque los débiles o los no auténticos quedan relegados y terminan abandonando la carrera por completo.

Hablando de Underground Resistance, los tendremos de nuevo en México para el festival del Carnaval de Bahidorá. ¿Cuál crees que es el legado más importante que Mike y compañía han dejado para el techno y la industria musical / cultural?

A lo largo de los años ochenta y noventa, Detroit tuvo la reputación de ser la “capital mundial de los asesinatos”. Cuando Mike y compañía crearon Submerge, hicieron posible que docenas de sellos y artistas independientes previamente desconocidos obtuvieran distribución y exposición internacional. Este gran esfuerzo expuso a innumerables oyentes a lo que estaba pasando en la música electrónica de Detroit. Esto llevó a generaciones de personas a referirse a Detroit como “la ciudad del techno” en lugar de “la ciudad de los asesinatos”. Cuando puedes cambiar la percepción global de una gran ciudad metropolitana de los Estados Unidos a través de la música, ¡es un logro putamente valioso!

En una conferencia reciente con Red Bull Music Academy, hablando sobre la conexión especial entre Berlín y Detroit, Mike Banks dijo que “la gente en Berlín ya lo logró, es hora de que ustedes regresen a casa y lo hagan allí”. Para todos esos colectivos entusiastas de Latinoamérica, que día a día luchan por enriquecer sus escenas locales, ¿qué tipo de consejo les darías en estos momentos?

Apégate a la música que te gusta y traza tu propio camino, independientemente de lo que esté de moda en el momento. Siempre digo que hay una gran diferencia entre la moda y el estilo. La moda es algo que va y viene con las temporadas, el estilo es algo que uno crea para uno mismo. Cuando arrancamos con DTM, sorprendentemente, no era algo cool que te gustara el Detroit techno en Detroit. La gente “de la multitud” de mi generación no estaba interesada en la música por la que teníamos una pasión tan fuerte. Pero no nos importó una mierda. Sabíamos lo que nos gustaba, íbamos a tocar y hacer esa música sin importar lo que pensara la gente. Dijimos: “Este es el sonido que nos inspira. La música que nos encanta. Si te gusta, es genial. Si no, también es genial. No es música pop. No es para todos”. Creo que si todos adoptan esa perspectiva en su respectivo oficio en su propia escena local, serán imparables.

Ustedes en Detroit también nos han mostrado el camino hacia la mezcla entre la música y el contenido sociopolítico. ¿Crees que esta generación de entusiastas del techno ha perdido el interés por la política? ¿Debería el techno recuperar ese espíritu de empoderamiento que ayudó a tantas personas a hacer valer sus derechos tiempo atrás?

Creo que la música, en particular el techno, puede ser un excelente puente entre personas que tienen creencias dispares, ya sean políticas, religiosas o cualquier otra cosa que tenga opiniones diversas. Cuando te suda el culo al bailar al lado de alguien en una bodega sucia y oscura, no hay realmente una conversación que se deba tener con respecto a la vida diaria. Tal vez pueda sonar como una visión desgastada e idealista del mundo de la música electrónica, pero creo que es una de las formas en que las personas pueden unirse y entenderse independientemente de su conjunto de creencias. Detroit Techno Militia es una tripulación bastante diversa, formada por personas con diferentes orígenes raciales, sociales, religiosos y, lo que es más importante, musicales. Nunca esperaría ni requeriría que ninguno de mis compañeros de sello cambiara sus opiniones o sistemas de creencias. Dejamos las diferencias que podamos tener fuera de nuestra misión compartida: llevar música potente a las personas que quieren perder la cabeza y escapar del mundo normal durante algunas horas.

Sabemos que Detroit siempre ha tenido una fuerte conexión e historia con la comunidad latina. En estos tiempos de Trump, muros y familias fronterizas que pierden a sus hijos, ¿cómo puede el techno ayudar a tomar conciencia de este tipo de problemas?

Como colectivo, DTM se ha alejado deliberadamente de cuestiones políticas y sociales pesadas como las que mencionaste. Personalmente, no creo que se pueda lograr mucho cambio o terreno común a través de conferencias abiertamente a las personas con retórica política. Sin embargo, muchos de mis amigos más cercanos y colegas más respetados probablemente no estén de acuerdo con eso. Me metí en la vida nocturna para alejarme del constante alboroto mediático de la mierda “nosotros contra ellos” que recibimos a diario, todos los días de todos lados. Para ser bien honesto, soy un DJ. Puedo hablarte acerca de cada rutina de beats-malabaristas y trucos dobles que son posibles lograr con el track “Flash” de Fix, pero realmente no estoy calificado para hablar sobre temas sociales así de contundentes. Así que no lo hago.

Personas como Rolando, Esteban Adame, Los Hermanos y Silent Servant han trazado su propio camino en el techno estadounidense. ¿Te gusta o conoces algún acto o proyecto latinoamericano actual en la electrónica?

Me encanta y aprecio lo que hace el colectivo Vocoder en Ciudad de México. Han sido grandes simpatizantes del Detroit Techno al establecer una fuerte alianza con algunos de los artistas underground más originales y trabajadores de Detroit. Han hecho su tarea, y los actos con los que me he presentado son especialmente poderosos, merecedores de cualquier escenario principal en cualquier parte del mundo. Cuando los otros artistas en el line-up son sólidos e implacables, siempre es un gran aliciente.

¿Algún recuerdo especial o anécdota de tus eventos pasados en América Latina? ¿Qué país tiene la mejor comida, por ejemplo?

Afortunadamente, hay una población mexicano-estadounidense bastante significativa en el área de Detroit, aunque estemos muy al norte. Así que he podido disfrutar de una gran y auténtica cocina mexicana a lo largo de mi vida. Pero nunca olvidaré la primera vez que probé el pulque. Eso es algo de lo que nunca había oído o escuchado. Una vez, cuando estaba presentándome en México, estaba en el club y uno de los guardias de seguridad estaba tomando sorbos de una jarra de plástico que anteriormente contenía aceite de motor. En mi español roto, pregunté, “¿qué es eso?”, y me hizo probar un poco de su cerveza casera. No puedo decir que estaba delicioso, pero fue una experiencia que nunca olvidaré.

¿Qué pueden esperar todos los seguidores de Detroit Techno Militia en Ciudad de México de la presentación del 1º de marzo?

El 1º de marzo, estaré tocando junto a mi compañero, DJ Seoul de DTM. Nos presentaremos con cuatro tornamesas y dos mixers simultáneamente, todo con discos de vinilo. Se llama “Detroit Techno Militia 2×4”. Hemos tocado cientos de shows juntos en todo el mundo durante los últimos 13 años. La configuración 2×4 realmente nos obliga a empujar el arte al límite. Es todo improvisado, y no ensayado. Aspiramos a llevar la figura del DJ a un nivel que no se puede lograr de la manera tradicional con un DJ tocando de a dos tracks. Ambos tenemos muchas ganas de mostrarle a la Ciudad de México lo que Detroit Techno Militia 2×4 tiene para ofrecer… y tal vez tomar una taza de pulque.

