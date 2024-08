“Día Internacional de las Muertas por Feminicidio”: una iniciativa para visibilizar este profundo problema

Cuando esta mujer nos dio a conocer la propuesta —así como lo hizo con varias organizaciones dedicadas al tema de violencia contra la mujer— compartí la idea con el grupo de madres y familias que acompaño, algunas desde 2016, para escuchar su opinión al respecto. La voz fue una: es justo.



Por eso, como Voces de la Ausencia —un grupo de familias que desgraciadamente tuvo que pasar por que una mujer de su familia fuera asesinada— nos sumamos a este día y decidimos salir a las calles para que si no todas, algunas familias víctimas sean visibilizadas, ya que han sido olvidadas por los gobiernos y por la sociedad civil. La magnitud de los feminicidios en México exige institucionalizar oficialmente y a nivel internacional un día para recordar a todas sus víctimas. Un día para llamar la atención del mundo en todos los niveles hasta lograr justicia, reparación y verdad para las víctimas: #3NDiadeMuertas.

El punto principal es visualizar el cáncer terrible que adolece este país y que por más quimioterapias que quieren darle, no funciona. No pretendemos que se normalice la violencia o los feminicidios, y muchos menos se incrementen. Tampoco estamos demeritando el termino asesinadas. Las cosas deben ser llamadas por su nombre. Sabemos qué es un feminicidio, y lo hemos gritado una y otra vez. Sabemos que diario son asesinadas en este país mujeres y niñas, que muchos de esos casos ni siquiera se ven (1660 feminicidios y 430 homicidios de mujeres en lo que llevamos de 2018 no son normales).

No pretendemos que se normalice la violencia feminicida. Llevamos dos años redactando cada semana una historia diferente de mujeres y niñas asesinadas; aproximadamente doscientas historias de vida, doscientas familias con las que he hablado. Al solicitar que el 3 de noviembre sea el “Día Internacional de las Muertas por Feminicidio” no queremos que crezca; exigimos que se detenga, que se visualice.

El 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, se conmemora anualmente para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 para conmemorar la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— en República Dominicana. En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999 invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer.

Respetamos ese día para unirnos a la exigencia de detener la violencia. Sin embargo en aquel momento no existía la palabra feminicidio. Hemos sido descalificadas y atacadas por respaldar esta propuesta. Desde aquí reiteramos que no es una campaña publicitaria; es la iniciativa de un grupo de personas que decidió actuar frente a lo innegable, que buscó quién abrazara esta iniciativa para evitar que se confundiera como algo meramente “publicitario” como lo han manejado. Es la decisión de una parte de esta sociedad que está harta, y que ha decidido salir a abrazar a las familias que estoicas decidieron decirles NO a las tradicionales fiestas. Quieren un día para ellas, para que haya justicia. Debemos detenernos, dejar de atacarnos unas a otras, dejar de tratar de criminalizar a quienes pensamos diferentes; ahí es donde empezaremos a cambiar la historia de las mexicanas.

Eres madre, padre, hermana, hermano, hija, hijo. De una mujer víctima de feminicidio, desaparición, o intento de feminicidio búscame, ayúdame a visualizarlas y contar su historia. Voces de la Ausencia.

