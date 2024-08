Este fue el concierto que dio origen al día internacional del rock

El 13 de julio de 1985 el estadio Wembley de Inglaterra y el John F. Kennedy de Filadelfia realizarían el mega concierto Live Aid para recolectar fondos que combatieran la hambruna por la que atravesaba parte del continente africano, sobre todo en Somalia y Etiopía. La idea fue del músico multifacético Bob Geldof, guitarrista de The Boomtown Rats y protagonista de la película The Wall de Pink Floyd, para quien la idea implicaría reunir a artistas como Paul McCartney, Mick Jagger, Led Zeppelin, Queen, Bob Dylan, Joan Baez, Beach Boys, The Who, Neil Young, Madonna, U2 e incluso el mismo David Bowie. El concierto lograría un recaudo de 100 millones de dólares y una transmisión masiva con más de 1.500 millones de espectadores en 72 países. Live Aid se convirtió en una leyenda no solo por las cifras sino por quienes participaron del evento y sobre todo por representar un museo vivo de la historia del rock.

Videos by VICE

De aquel momento de la historia de la música quizás la presentación más recordada, la más desbordante y frenética fue la de Queen en el estadio de Wembley. Freddy Mercury desplegaría toda la majestuosidad de su talento en solo 20 minutos, con la apertura desgarradora de ´Bohemian Rapsody`, la dirección coral del público en el intermedio, la coreografía recreada en ´Radio Ga-Ga` y el agradecido cierre con ‘Crazy Little Thing Called Love’. Queen enloqueció al público en pleno corazón del gesto de solidaridad rockera más recordado del mundo, aunque obviamente las presentaciones de Phil Collins, INXS, Bowie, U2, Tina Turner y un line up de más de 60 artistas que hicieron de este un fiestón apoteósico. Finalmente el día quedaría como la celebración mundial del rock por su impacto y alcance. En palabras de Joan Baez «fue un segundo Woodstock».



Aquí les dejamos el video de la magnífica presentación de Queen y otro par de lo que se vivió simultáneamente en Filadelfia con Mick Jagger, Led Zepellin, Tina Turner y Tom Petty:

¡Feliz día rockeros!