Die Antwoord, Justice y un verdadero ritual de baile en honor a los muertos

Calaveras que celebran el paso de la vida a la muerte, ofrendas que buscan resarcir espíritus perdidos, velas que se convierten en el faro de todos los difuntos que aún deambulan por el ocaso mundanal. Todo esto, sumado a la retorcida magia negra sudafricana de Die Antwoord y la crucifixión neorock de Justice.

¿Les apetece?

Así fue como el HARD Day of the Dead, el ceremonioso festival de Los Ángeles, regresó al ruedo tras seis años de silencio para presentar todo un ritual de baile frenético en honor a las almas ya fallecidas. Tendiendo un puente entre las celebraciones tradicionales de México y la enorme comunidad mexicana establecida a lo largo de California, el HARD Day of the Dead celebró su edición 2018 de la mano de una veintena de actos como Fuego, DJ Playero, Felix Da Housecat, Cashmere Cat, Die Antwoord y Justice.

Si quieres descubrir cómo es un tributo fúnebre masivo de la mano de Ninja y Yo-Landi, mira estas fotos exclusivas de la celebración del HARD Day of the Dead 2018.

* Fotos por Graham John Bell, Iván Meneses, Jamie Rosenberg, Jason Fenmore y Rukes.

