Estas blogueras veganas creen que la menstruación ‘no es natural’

«Si es tan poco saludable que pase una temporada sin tener la regla, ¿por qué me siento tan bien?». En un vídeo de YouTube titulado «How I lost my period on a RAW VEGAN Diet» (Cómo dejé de tener la regla siguiendo una dieta CRUDIVEGANA), la bloguera Freelee the Banana Girl habla a sus 70.000 seguidores sobre algo que ocasionalmente experimentan las mujeres que hacen un gran cambio en sus hábitos alimentarios: la desaparición del período.

Afirma que, al cabo de un mes de haber empezado a llevar una «dieta cien por cien crudivegana», dejó de tener la menstruación y no volvió a tenerla hasta nueve meses después, aunque mucho más ligera esta vez. En lugar de preocuparse, estaba encantada.

«Sigo creyendo que, en general, la menstruación no es sino la expulsión de elementos tóxicos que abandonan el cuerpo», explica en su vídeo, que recibió fuertes críticas por parte de algunos seguidores y de la organización benéfica a favor de la lucha contra los trastornos alimentarios Beat. «Por lo tanto, muchas mujeres tienen períodos muy, muy abundantes y dolorosos porque tienen un cuerpo tóxico o siguen una dieta tóxica».

Por otra parte, Freelee cree que los períodos ligeros ―o «mega ligeros», según sus propias palabras― son los más saludables y que las menstruaciones molestas «no son naturales» y pueden atribuirse a una dieta muy grasa o «tóxica».

«Mi consejo es que si tienes un período muy abundante, si tienes un período muy doloroso, pases a consumir una dieta crudivegana cien por cien rica en carbohidratos tan pronto como puedas». Su vídeo está a punto de llegar a las 400.000 visualizaciones.

Los médicos rara vez consideran que el hecho de no tener la menstruación una vez ―y ya ni hablemos de no tenerla durante nueve meses― sea algo positivo, a menos que estés intentando quedarte embarazada. El estrés, el síndrome de ovario poliquístico, la obesidad y las pérdidas repentinas de peso se encuentran entre la variedad de razones que se citan para que una mujer pueda dejar de experimentar lo que generalmente se considera como un proceso reproductivo normal.

Pero un puñado de blogueras que defienden la dieta vegana, crudívora y «limpia» afirman que emplear la alimentación para conseguir menstruaciones esporádicas y ligeras ―o para dejar de tenerlas completamente― es más sano y más natural.

«Muchas chicas que dejan de tener el período a menudo se preocupan y prueban muchas cosas para que vuelva», escribe Miliany en su blog RawVeganLiving (algo así como «estilo de vida crudivegano»). «Con frecuencia se recomienda que, para recuperar el período, dejes de hacer ejercicio, ingieras más calorías e incorpores más grasas de origen vegetal a tu dieta».

«Pero, ¿qué dirías si te contara que todo lo que has aprendido sobre el ciclo menstrual es una total y absoluta MENTIRA?».

Ambas llegan a la misma conclusión: que la sociedad moderna ha vendido a las mujeres la idea de que la menstruación es saludable

Aunque Freelee y Miliany exponen teorías diferentes, ambas llegan a la misma conclusión: que la sociedad moderna ha vendido a las mujeres la idea de que la menstruación es saludable y que los períodos son mejores, más ligeros o desaparecen por completo si se adoptan dietas crudívoras y veganas.

Me puse en contacto con Miliany y me explicó que «un cuerpo que no menstrúa es síntoma de que ese cuerpo está limpio».

«Si una mujer o una chica joven decidieran que quieren dejar de menstruar o aligerar sus abundantes períodos, les recomendaría que siguieran una dieta de alimentos crudos para conseguirlo», indica. «La industria ha hecho un trabajo fantástico lavando el cerebro de demasiadas mujeres y haciéndoles creer que si no tienen el período todos los meses, eso significa que algo no va bien en su cuerpo y sus hormonas».

Sin embargo, la Dra. Jackie Maybin, catedrática clínica de obstetricia y ginecología en la Universidad de Edimburgo, advierte de los peligros de cambiar la dieta para tratar de alterar el ciclo menstrual.

«No se puede recomendar una dieta vegana estricta a esas mujeres sin investigar cómo están sus niveles de hormonas y su salud endometrial», afirma acerca de blogueras como Freelee y Milliany. «Lo más probable es que la ausencia completa de menstruación ―amenorrea― indique que no se está produciendo la ovulación y podría tener una importante repercusión negativa en la salud reproductiva».

En comentarios recogidos por el Daily Mail, la asociación benéfica a favor de la lucha contra los trastornos alimentarios Beat afirmó acerca del vídeo de Freelee: «Aunque se ha eliminado de la nueva lista de criterios de diagnóstico para la anorexia porque excluye a los hombres, la amenorrea se utilizaba en el pasado para diagnosticar la anorexia nerviosa. Tener un peso bajo y restringir la alimentación durante períodos significativos de tiempo puede provocar otros graves efectos secundarios, como presión arterial baja, osteoporosis, insuficiencia orgánica, esterilidad o limitación del crecimiento, entre otros».

Freelee the Banana Girl en su vídeo sobre cómo perder el período siguiendo una dieta crudivegana. Captura de pantalla vía YouTube

Para otras blogueras, existe una conexión cuasi religiosa entre la menstruación y la alimentación «limpia», el tipo de dieta que ha pasado a ser un estilo de vida y que en ocasiones puede derivar en una forma de trastorno alimentario conocido como ortorexia.

Un blog sobre alimentación crudívora llamado RawforLife (algo así como «crudo como estilo de vida») ejemplifica esta actitud, preguntando: «Si viviéramos naturales [sic] en un ‘Jardín del Edén’ sin compresas, tampones, toallitas (o incluso ropa), ¿iríamos todas por ahí goteando sangre durante varios días todos los meses?».

A pesar de que fue publicado hace ocho años, un post titulado «Menstruación: puede que sea normal pero, ¿es saludable?» continúa siendo a día de hoy uno de los más compartidos y comentados del sitio web.

«El objetivo principal de este artículo ha sido desafiar la idea generalizada de que la menstruación es ‘saludable’», escribe Debbie, una bloguera que defiende la dieta crudívora. Y afirma que la menstruación podría ser un síntoma de no llevar un estilo de vida crudivegano: «Quizá no andaban tan errados cuando calificaron la regla ―el dolor, el flujo sanguíneo, el síndrome premenstrual― como ‘maldición’. Una maldición sobre nosotras por no vivir como deberíamos, tanto física como psicológicamente».

Esta idea surge con asiduidad entre estas blogueras: que hace cientos de años las mujeres ―y las hembras de los animales— tenían períodos más ligeros gracias a una dieta de origen vegetal.

Lo más probable es que la ausencia completa de menstruación ―amenorrea― indique que no se está produciendo la ovulación

No obstante, Maybin afirma que estas afirmaciones carecen de base médica. «Es cierto que las mujeres anteriormente tenían períodos más escasos, unos 40 a lo largo de toda su vida frente a los aproximadamente 400 de las mujeres modernas en los países desarrollados», afirma. «Sin embargo, creo que no es probable que fuera debido a una dieta vegana o basada en productos de origen vegetal, sino a que aquellas mujeres estaban o embarazadas o dando el pecho durante la mayor parte de sus vidas».

Freelee y Debbie rehusaron hacer comentarios (Freelee inauguró el pasado mes de abril un nuevo canal de YouTube sobre el ASMR, también denominado «orgasmo cerebral»). Pero cuando sus seguidores les preguntan directamente, ambas niegan estar animando a las mujeres a dejar de menstruar, aunque independientemente de sus intenciones, su influencia está clara.

Mientras que la sección de comentarios de Debbie está repleta de madres lactantes y mujeres que experimentan la premenopausia reflexionando sobre estas ideas, la de Freelee está dominada por mujeres jóvenes ―algunas de ellas chicas de hasta 13 años― que le agradecen su inspiración para cambiar de dieta.

«La industria médica no nos dice la verdad», escribe una de ellas bajo el video titulado «How I lost my period on a RAW VEGAN Diet» (Cómo perdí el período siguiendo una dieta CRUDIVEGANA). «Confía en tus compañeras, no en la obsoleta tradición, la enfermedad y las corporaciones que difunden mentiras».

Pero Maybin advierte que una dieta muy restrictiva o el exceso de ejercicio también pueden desembocar en una enfermedad llamada hipogonadismo hipotalámico. «En las mujeres que menstrúan, el cerebro envía señales a los ovarios para producir hormonas que regulen el endometrio. Esto desemboca en la ovulación y, si no se produce un embarazo, en la menstruación».

«En el caso del hipogonadismo hipotalámico, el cuerpo asume un estado de estrés y elimina la señal desde el cerebro a los ovarios. Esto revierte el cuerpo hasta un estado similar a la prepubertad, en el que no es posible un embarazo porque los ovarios se cierran temporalmente y no se produce la menstruación.

«Si se mantiene este estado durante mucho tiempo, podemos tener problemas debido al bajo nivel de estrógeno, como pérdida de densidad mineral de los huesos y osteoporosis».

Aunque afirma que no se ha investigado suficiente para saber exactamente qué efectos puede tener la dieta sobre la menstruación, sí tiene sentido que una «dieta sana y equilibrada» ―es decir, una dieta que no restrinja excesivamente determinado grupo de alimentos― es buena para todas las mujeres y sus períodos.

A pesar de los riesgos, estos blogs siguen siendo muy populares, incluyendo un nuevo vídeo publicado por Freelee en septiembre: «Si tus menstruaciones son muy abundantes, eso no es normal», dice en el clip, que ha recibido casi 250.000 visualizaciones. «Eso no es todo lo sana que podrías llegar a estar».