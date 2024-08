Diez fiestas bogotanas por las que vale la pena tener mucho guayabo

Un fin de semana más: una alegría más, un nuevo impulso para sobrellevar el trajín del día a día.

Si está mamado de la rutina y sabe que lo único que lo puede sacar de esa amargura es la fiesta y el licor, mírese toda esa listica para que decida cuál es el plan para este fin de semana.

Videos by VICE

¡Despabílese que Bogotá está que arde en farra!

Jueves 28

Keep it in the family (Disco, House, Afro, Boogie)

Si a usted le hubiera gustado vivir en la época del auge de la música disco, agradezca que todavía hay fiestas que apelan a esa nostalgia. Si quiere moverse a lo Michael Jackson, o por lo menos intentarlo, caiga a esta fiesta.

¿Dónde? Cine Tonalá (Carrera 6 # 35-37)

¿A qué hora? 10:00PM

¿A cuánto? 15.000 pesos.

Meneo artístico

Fiesta ArtTec

Apoye esta linda y necesaria iniciativa yendo a una fiesta parchada por cuenta de Grand Yellow y Sergio Iglesias.

¿Dónde? Aramando Records (Calle 85 # 14-46)

¿A qué hora? 8:00PM

¿A cuánto? 20.000 pesos. Chicas gratis.

Viernes 29

Tremenda psicodelia playera la que se va a apoderar de Boogaloop este viernes. Dos bandas que ya son ampliamente reconocidas en el circuito local, harán que sus lindos cuerpos bailen desaforadamente una vez más.

¿Dónde? Boogaloop (Carrera 13 # 65-42)

¿A qué hora? 9:00PM

¿A cuánto? 25.000 pesos.

¿Electrochoque o miedo?

Mumboma Guateque: Somos o no somos.





Un desmadre antológico a cargo de La Mojarra Eléctrica y Curupira para que lleve al machuque, novio, novia, amigo o amiga con derechos y lo sorprenda con su buen gusto para la farra.

¿Dónde? Latino Power (Calle 58 # 13-88)

¿A qué hora? 9:00PM

¿A cuánto? 20.000 pesos.

Latora era un mejor nombre, pero no importa

Marino Submarino

Si le gusta que la fiesta tenga un balance perfecto entre lo latino, lo afro y la electrónica, nunca dude en caer a la nueva sede de lo que antes conocíamos como Latora 4 Brazos.

¿Dónde? Calle 59 # 13-34)

¿A qué hora? 10:00PM

¿A cuánto? 20.000 pesos.

Necesito asilo musical

¡No New Wave! en Asilo





Asilo es de los mejores lugares que tiene esta ciudad. Siempre hay buena farra, buen ambiente, buen bailoteo y todo a un gran precio. Si quiere perrear a lo oscuro, allá nos vemos.

¿Dónde? Asilo Bar (Avenida Caracas con Diagonal 40a Bis)

¿A qué hora? 9:00PM

¿A cuánto? 10.000 pesos.

Sábado 30

Piña Colada (Agítese Vigorosamente)

La piña colada es una delicia y más en medio de una fiesta con DJs como Mario Galeano, Perro Loko y Monosóniko. Vaya y siéntase en el Caribe por una noche.

¿Dónde? Boogaloop (Carrera 13 # 65 -42)

¿A qué hora? 9:00PM

¿A cuánto? 20.000 pesos.

Por si no lo aceptaron en el Boiler

Son Of A Son / Fidel / Yopo / Yabanko

¿Te rechazaron para el Boiler Room? Tranquilo: hay vida después de esa fiesta. Video Club siempre lo estará recibiendo con las pistas más calientes para que se le olviden todos los problemas de su vida.

¿Dónde? Video Club (Calle 64 # 13-09)

¿A qué hora? 10:00PM

¿A cuánto? 25.000 pesos antes de la 1:00AM. 35.000 pesos después de esa hora.

¿Soy un marica y qué?

† Los Maricas † lanzando su nuevo disco «escupiendo tulipanes»





Los Maricas son una banda que tiene que ver si disfruta del pogo. Sus letras melosas y crudas combinadas con un punk abrasivo le darán más de un motivo para darse en la jeta. Además, van a estar estrenando su disco juntos a The Kitsch y Las Hermanas: farra asegurada.

¿Dónde? Asilo Bar

¿A qué hora? 8:00PM

¿A cuánto? 15.000 pesos o 25.000 con disco.

Amalgama de sabores

Festival Amalgama, Rubik

Este festival tiene un poquito de todo lo que es rico. Bandas emergentes con un futuro promisorio y DJs elegantes de chispún que sin duda lo harán regocijarse de placer.

¿Dónde? Casa Quemada (Carrera 20 # 34 -51)

¿A qué hora? 7:00PM

¿A cuánto? 15.000 pesos con una pola incluida.