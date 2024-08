Diez preguntas a una gran maestra de ajedrez

Artículo publicado originalmente por VICE en italiano.

Mucha gente juega al ajedrez para pasárselo bien con sus amigos o como pasatiempo. Pero el ajedrez es también un deporte serio por el que se han interesado de repente millones de personas, gracias a la serie de Netflix Gambito de dama.

Elena Sedina es una jugadora de ajedrez italiana originaria de Ucrania que tiene un currículum impresionante. Es maestra internacional y gran maestro femenino y en 2019 ganó el Campeonato Nacional Femenino italiano y el Campeonato Nacional Femenino suizo.

Hemos hablado con ella sobre este deporte, algunas curiosidades y su experiencia como mujer.

VICE: ¿Tienes que empezar a jugar al ajedrez desde muy joven para ser muy buena?

Elena: Cuando tenía siete años, empecé a ir a un club de ajedrez en Kiev, de donde soy originalmente, con mi hermana, que tenía cinco años. En aquel momento fue nuestro padre quien nos animó a empezar. Él estaba en la categoría nacional superior.

Durante algunos años, estuve tomando clases junto a otros 40 niños tres veces a la semana y jugando todos los domingos. Cuando cumplí nueve años, empecé a ganar más torneos y un entrenador se interesó y me entrenó para convertirme en profesional.

¿Con qué frecuencia te entrenas?

De pequeña, estudiaba mucho. Tenía días muy largos de trabajo. El ajedrez es un deporte individual y es necesario entrenar mucho por tu cuenta para memorizar tácticas y movimientos.

Hoy día, no tengo tanto tiempo porque también enseño ajedrez, pero sigo en contacto con algunos compañeros con los que estudiaba y competía por internet y en persona. Pero también practico con el equipo nacional italiano.

¿Qué piensas de la representación del ajedrez en las películas o la televisión?

Mucha gente habla muy bien de Gambito de dama, pero yo no he terminado de verla. Mucha gente piensa que aquellos que dedican día y noche al ajedrez son raritos o están locos. Pero los problemas de salud mental y el ajedrez no tienen por qué ir de la mano. En general, los jugadores de ajedrez son gente normal con mucha pasión.

A menudo se escucha hablar de la “psicología del ajedrez”. ¿A qué se refiere exactamente?

Los torneos de ajedrez duran mucho tiempo, entre una semana y diez días, así que hay mucha tensión que debes saber gestionar.

Controlar los nervios no es fácil. En el Mundial de 2008, en la ronda de eliminatorias, perdí las primeras dos partidas contra el mejor jugador del mundo en aquel momento. Estaba en apuros y tenía que remontar, pero al final, salí victoriosa gracias al consejo de mi marido: “Piensa como un luchador de sumo”. En el ajedrez tienes que pensar en cada movimiento, no en lo que sientes.

¿Para qué sirven los dos relojes?

Los relojes sirven para asegurarse de que las partidas no duran días. Actualmente, en los campeonatos oficiales, las Olimpiadas y las competiciones europeas, las partidas suelen durar unas cuatro horas en promedio.

¿Cómo sabes cuándo seguir el manual y cuándo improvisar?

Pensemos en las jugadas de apertura: puedes encontrar toda la información en internet, como bases de datos completas, y con un poco de práctica, puedes memorizarlas. Estas jugadas son siempre buenas, pero muy reconocibles.

Hoy día, en las partidas “normales” (las que duran 15 minutos o más), algunos de los mejores jugadores, quizás incluso más que antes, juegan partidas “improvisadas”. Por ejemplo, en la tercera jugada, mueven el peón a los lados, lo cual es bastante inusual.

En lo que a las piezas se refiere, solo hace falta defender al rey, el resto se pueden sacrificar. Hay sacrificios calculados para crear una situación impredecible, capturando más piezas de tu adversario o coronando a un peón. Hasta la reina, la pieza más fuerte, se puede sacrificar, pero nunca al comienzo del juego.

¿Por qué a los rusos se les da tan bien el ajedrez?

Para empezar, en Rusia, el ajedrez sigue siendo el tercer deporte más popular después del fútbol y el hockey sobre hielo. Yo estudié en un colegio soviético en el que el ajedrez era una parte importante de la cultura y apreciaban mucho a los jugadores de ajedrez.

Recuerdo más o menos cuando Karpov y Kasparov jugaban esas partidas eternas, yo solía escuchar a la gente hablar sobre ello en el transporte público. Luego estaba el aspecto político: nosotros [los soviéticos] teníamos que ser mejores que los estadounidenses.

¿Cuánto ganan los jugadores profesionales de ajedrez?

Hace poco leí que Magnus Carlsen ganaba unos 300.000 euros (y eso sin contar millones en patrocinios), pero ese tipo de dinero solo lo ganan los 15 mejores jugadores. El resto es mucho más bajo y depende del nivel.

En cuanto a los premios de los campeonatos nacionales, depende del país. El año pasado, en Italia, el primer premio era de 5.000 euros, mientras que el campeonato femenino eran 1.500 euros. En comparación, en el campeonato estadounidense que acaba de finalizar, los puestos más bajos ganan lo mismo que el campeón de Italia.

Independientemente de las cantidades, también hay desigualdad de género en Estados Unidos: el campeón gana 33.000 euros, mientras que la campeona gana 20.000.

¿Es sexista el mundo del ajedrez?

Por desgracia, las mujeres son una minoría; menos del diez por ciento de los jugadores. Cuando llegué a Italia, yo estaba entre los primeros cinco jugadores, pero nunca me seleccionaron para el equipo nacional [que es mixto], solo para el equipo nacional femenino. Es difícil dejar de lado los estereotipos.

También tienes un doctorado en métodos de entrenamiento de ajedrez. ¿Qué consejo le darías a los principiantes que quieren dedicarse a ello?

Puedes registrarte en cursos y participar en torneos en internet en sitios como Chess.com o Chess24.com, por ejemplo.