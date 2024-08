Diez preguntas que siempre has querido hacer a un CDR

Escuchamos estas siglas casi a diario en los noticieros, pero algunos aún no saben muy bien lo que son los llamados Comités de Defensa de la República catalana. Según Arrimadas son comandos que actúan con violencia, Ábalos del PSOE asegura que son el germen de la Kale Borroka, Pablo Iglesias dice que lo de los CDR es desobediencia civil, no terrorismo y para los independentistas son auténticos héroes pacíficos que luchan para conseguir una república independiente en Catalunya.

Se hicieron famosos por organizar logísticamente el referéndum del 1-O, por poner lazos amarillos en las calles de distintos municipios para pedir la libertad de los políticos encarcelados, por cortar carreteras y manifestarse a favor de la república catalana. Después de la consulta adoptaron el objetivo de luchar por la llamada República Catalana desde la estrategia de la desobediencia civil y la no violencia.

Varios miembros han sido acusados de desórdenes públicos y desobediencia por la Audiencia Nacional. Jandi Velasco es uno de los catorce encausados por la protesta en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el pasado 23 de febrero. Se encadenó a sus puertas y por ello la fiscalía le pide dos años y medio de cárcel. Hablamos con él para que nos explique qué es exactamente un CDR y por qué está siendo perseguido por la justicia.

VICE: Hola Jandi, explícanos, ¿qué es exactamente un CDR?

Jandi: Son asambleas locales autoorganizadas que a raíz de los hechos del 20 de septiembre se decidieron a llevar a cabo acciones de activismo callejero y de resistencia pacífica, no violenta. Primero fueron llamados Comités de Defensa del Referéndum, pero después del uno de octubre pasaron a llamarse Comités de Defensa de la República.

¿Cómo actúan los distintos grupos? ¿Cómo estáis organizados?

Actuamos de manera asamblearia, el pueblo manda. Cada asamblea está autoorganizada y cada una es independiente de la otra, pero a la vez está conectada en red a través de las redes sociales. En las distintas asambleas se ponen en común temas de actualidad y se organizan actos desde la desobediencia civil.

Pero es cada grupo el que, en asamblea, decide los actos que se llevarán a cabo. La gente se va dando cuenta de que los grandes cambios llegan de la calle, es por eso que el pueblo tiene que decidir lo que quiere desde las mismas bases.

¿Quién puede formar parte?

Son abiertas a todo el mundo. Yo por ejemplo soy originario de Canarias, estoy aprendiendo catalán, no soy independentista pero sí que soy un republicano que cree en la libertad de expresión y en la democracia. Para mí la lucha del pueblo catalán es una lucha digna y no se puede mirar a otro lado.

¿Sois antisistema, como dicen? ¿Hay algún partido político o institución detrás de los CDR?

Ni somos antisistema ni hay ningún partido político detrás. Los CDR son transversales, hay gente con sensibilidades y realidades diferentes que trabajan conjuntamente por defender una causa. Hay gente de ideología distinta que comparte unas ideas comunes de lo que es la democracia. Los CDR que quieren militar en un partido lo hacen por otro lado.

¿Qué pretenden los CDR? ¿Cuál es el principal objetivo?

Reivindicar que se cumpla el mandato de las urnas del 1-O, la liberación de los presos políticos y la absolución de todos los encausados, así como el retorno de los exiliados.

¿De dónde obtienen financiación? ¿Hay algún tipo de cuota?

No, se trata de asambleas autofinanciadas. No hay cuentas, hay miembros que hacen algo y la gente pone la voluntad. El merchandising lo hace cada CDR local, normalmente son cosas manuales.

En el caso que algún día Catalunya obtuviera la independencia, ¿qué pasaría con los CDR?

Estaríamos para asegurar un proceso constituyente que venga desde abajo, que sea social, feminista, ecologista y que proteja a los menos favorecidos.

Echenique afirma que la actividad de los CDR “es violencia y no es la manera de conseguir fines políticos”. ¿Creéis en la violencia como instrumento para conseguir vuestros fines? ¿Por qué y hasta qué punto?

No, no creemos en la violencia. Echenique está en Madrid y desde allí solo se conoce la información que dan en televisión.

¿Por qué crees que estáis perseguidos por el Estado?

Pienso que es para dar una lección pública de escarmiento, para que la población se quede en su casa y no salga a defender los derechos que tenemos.

Habéis anunciado que si fuera necesario organizaríais acciones contra Torra. ¿Con quién estáis los CDR?

Estamos con el pueblo.

Aclaración: Esta es la opinión de un miembro en particular del CDR que ha querido dar la cara y no de todo el colectivo. Hemos contactado con varios individuos y grupos de CDR para poderles hacer la entrevista y nos han contestado que debían poner las respuestas en común con el resto del grupo.

