Diez preguntas que siempre has querido hacer a una persona con depresión

Conocí a Eva porque un día vino a la redacción de VICE y la empecé a seguir en redes. La seguí por lo que se sigue normalmente a la gente, porque me flipó cómo era por fuera. Llevaba la cabeza afeitada y tenía unos ojos muy grandes. Cuando vi sus stories me flipó también cómo era por dentro. Eva tiene 21 años y tiene depresión. Y lo quiere contar.

Propuse entrevistarla el día que descubrí que usaba la red social que normalmente se usa para fardar de lo que mola nuestra vida, Instagram, para visibilizar su enfermedad. Colgó un vídeo en el que aparecía mirando a cámara y contando que mucha gente le decía que no le pasaba nada, que «era solo un mal día», que «no se medicara e hiciera yoga» y animándonos a imaginar qué ocurriría si le dijéramos a un enfermo de cáncer que si hacía el pino puente se le iba a curar.

Videos by VICE

LEE:



Antes de entrevistarla le cuento que una persona a la que quiero mucho tuvo depresión y que, antes de que le diagnosticaran, me dio una definición de la enfermedad que nunca se me va a olvidar. «Sé que me pasa algo porque ni siquiera tengo ganas de hacerme pajas o escuchar música».

Le pido que me de su definición de la enfermedad que le diagnosticaron hace dos años, cuando se dio cuenta de que quizá que llorara tanto no era solo causa de que fuera una persona muy sensible. «Yo diría que tener depresión es como tener un agujero entre el pecho y el estómago que a veces hasta te duele. Y ese agujero se traga todo tipo de ganas que puedas tener, todo tipo de esperanza de que alguien te vaya a ayudar, de que alguien te vaya a comprender. Todo eso está ahí y se lo está tragando, y a ti te está doliendo literalmente. Yo hay veces que he sentido dolor físico», me dice.

Hablé con ella para conocer mejor lo que le ocurre, a ella y cada vez a más jóvenes. O quizá sea solo que, como Eva, cada vez más jóvenes se atreven a luchar contra el estigma que conlleva una enfermedad que, socialmente, no es concebida como tal.

«Antes se me rompía un boli y me tiraba llorando tres horas, ya he aprendido el proceso por el cual me ocurre esto, y a pararlo en el momento»

VICE: Hola, Eva. ¿Cómo reaccionaste cuando te diagnosticaron depresión? ¿Qué pensaste?

Eva: La verdad que cuando me lo diagnosticaron, cuando fui al psiquiatra, ya me había dado tiempo a asumir que estaba enferma porque ya sabemos todos cuáles son los tiempos de la sanidad pública española. Tuve un proceso de negación antes incluso de que el psiquiatra me dijera que estaba enferma, cuando pedí la cita.

Imagen vía Patricia Olmo

Pensaba, «¿cómo voy a estar yo enferma?, si lo único que estoy es triste, lo único que ocurre es que soy una persona muy sensible». Yo ya había ido al psicólogo anteriormente porque esto no me viene de repente, llevo con depresión más de dos años aunque diagnosticada solo lleve dos. Pero lo dejé, algo que ahora pienso que estuvo mal, porque no me decía por qué estaba triste, no encontrábamos el origen de esta tristeza.

¿Cómo es la vida cotidiana de una persona con tu enfermedad?

Para mí depende de si me medico o no. Antes de ir al psiquiatra mi día a día era una mierda. Era llorar constantemente, todo se me hacía un mundo: levantarme de la cama, ir a clase… Me sentía mal por todo o por nada. Sentía que le caía mal a la gente, que no tenía nada con quien hablarlo… El día a día de una persona con depresión es jodido, por lo menos el mío.

Después de medicarme, todo empezó a fluir mejor. Antes se me rompía un boli y me tiraba llorando tres horas, ya he aprendido el proceso por el cual me ocurre esto, y a pararlo en el momento. Aunque me medique me siguen dando bajones, es algo doloroso pero con lo que tengo que aprender a convivir. Curarse la depresión no es como tomarse un jarabe. Me ayuda muchísimo mi gato, Chicken. Parece una locura, pero el hecho de no estar tanto rato sola ayuda mucho.

Y, por ejemplo, ¿te vas de fiesta o de viaje, que son dos de las cosas que más hace la gente de tu edad?

De fiesta no. No salgo porque no me gusta y porque realmente me provoca bastante ansiedad social, estar ahí con mucha gente. De viaje sí que voy, me gusta muchísimo viajar, pero tengo que hacerlo con personas muy cercanas a mí, que entiendan lo que me pasa y sepan qué hacer si estoy mal. Eso es lo único distinto que tengo que hacer respecto al resto de gente cuando me voy de viaje. Que tengo que hacerlo con personas cercanas y afines y que entiendan mi movida. Si no, puede ser bastante horrible estar una semana en otro país con personas que no saben qué coño te pasa o son ofensivas cuando te ocurre algo así.

¿Afecta de alguna manera la depresión a tus relaciones sociales? A cómo te relacionas con tus colegas y con tu familia.

Para mí decir que soy una persona depresiva constituye un filtro para deshacerme de gente gilipollas tremendo y maravilloso.

Cuando digo «tengo depresión», si me dicen algo al respecto que me hiera digo ya está, veto a esa persona. Entonces, en ese sentido bien, pero porque realmente yo decido relacionarme con personas que entiendan lo que me pasa. Quiero personas en mi vida que sumen, que me ayuden, con las que poder crear una red de cuidados, que es muy importante. Entonces, si no sumas, adiós. Y con mi familia, bien. Al principio fue un poco duro porque no entendían que yo necesitara medicarme para estar bien, pero con el tiempo lo han entendido.

¿Y tener pareja?

Pues tener pareja cuando tienes depresión es muy jodido para ambos. Es jodido para tu pareja, pero es más jodido para ti que estás enfermo porque te sientes culpable de tener tu enfermedad, sientes que estás molestando a la otra persona… Te sientes realmente difícil de querer en todo tipo de relaciones, con amigos y, por supuesto, en pareja.

«Están los que te dicen que ‘lo que te pasa es que tienes un mal día’. Que es como vale tío, pero llevo teniendo un mal día 17 años»

¿Puede estar contenta la gente con depresión?

Pues en mi caso, sí. Antes de medicarme podía y también puedo estar contenta, pero de una manera un poco extraña. A lo mejor estoy súper feliz por algo y pasa la más mínima tontería y se acabó. Entonces es el fin del mundo, vamos, es el abismo.

¿Qué es lo que te pregunta la gente cuando les hablas de tu enfermedad?

Básicamente la gente no dice nada porque yo creo que se quedan un poco cortados. No saben qué decir, o les da palo decir algo. Lo que sí que me ha pasado es que he empezado a hablar de la depresión y ha habido gente que me ha dicho «a mí me pasa lo mismo». Luego están los que te dicen que «lo que te pasa es que tienes un mal día» y que «malos días los tenemos todos». Que es como vale tío, pero llevo teniendo un mal día 17 años.

¿Tienes que lidiar con muchos comentarios como estos, con muchos clichés?

Sí. También están los del «no te mediques, si esto se pasa haciendo yoga». A ver, si no me funciona un neurotransmisor, ¿de verdad tú crees que se me va a curar haciendo el pino puente? La gente que no padece depresión se cree con un derecho tremendo a opinar sobre lo que tienes que hacer con tu enfermedad y lo que no.

¿Qué te parece la manera en la que se representa la depresión en las ficciones, en el cine o las series?

Insultante. Me parece que se romantiza la depresión de una manera muy seria. Se representa como si fuera algo glamouroso, «estoy triste un día pero viene mi novio y se me pasa y somos superfelices», y no. Eso no es una representación de la depresión.

La depresión es que no te apetezca salir de la cama, la depresión es que no te quieras duchar, es que no quieras comer. Es todo mal, y realmente las películas te lo ponen como si esto fuera monísimo, como si fuera Crepúsculo. Podría decir que la única serie en la que he visto que representa levemente, muy levemente la depresión es Skins, pero a lo mejor me estoy metiendo en un jardín.

¿Se cura la depresión, vivirás algún día sin ella?

No soy médico para saber eso. Sé que hay gente que se cura y sé que hay gente que lleva toda la vida enferma.