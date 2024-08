Diez preguntas que siempre has querido hacer a alguien que se llama y apellida igual

Ramón tiene 26 años, es de Ciutadilla (un pequeño pueblo cerca de Lleida), ha estudiado Comunicación Audiovisual y está a la espera de sus prácticas. Es un chico cinéfilo al que le encanta viajar, los conciertos y el mar. Ramón pasaría totalmente desapercibido si no fuera porque sus padres decidieron llamarle por el mismo nombre que su apellido, es decir Ramón. Hablamos con Ramón Ramón para que nos cuente qué tal es tener el mismo nombre que apellido.

VICE: ¿Qué crees que se les pasó a tus padres por la cabeza en el momento de elegir tu nombre?

Ramón: Lo eligió mi padre por varios motivos: Mi abuelo se llamaba igual que yo, Ramón Ramón, y a mi padre, Jordi, siempre le llamaban como a mi abuelo. En el pueblo en el que vivo hay gente que se llamaba así, es una cosa bastante normalizada y digamos que también tradicional. Mi padre decidió ponerme Ramón para que la gente del pueblo no se equivocara con mi nombre. Lo más curioso es que muchos allí me llaman Jordi… real.

¿Cómo reacciona la gente al saber que tu nombre de pila es también tu apellido?

Hay varios tipos de persona. Algunos no dicen nada, a otros les parece muy curioso, les gusta y me miran con cara de fascinación. Luego tenemos a los que te empiezan a preguntar el motivo, cómo lo llevo o incluso si mis padres me quieren. Hay gente que va de graciosa y me dice: ¡Eh mira, si es el Ramón Ramón Ramón Ramón Ramón…!. O el típico comentario de “jamás sabrás si te llamo por el apellido o por el nombre”. Incluso me han llegado a llamar Ramón al cuadrado. Este tipo de comentarios no me molestan pero a larga aborrece, la gente puede llegar a ser muy cansina.

“En el pueblo en el que vivo hay gente que se llamaba así, es una cosa bastante normalizada y digamos que también tradicional”

¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza invertir tus apellidos para al menos distanciar los dos Ramón? ¿O directamente cambiar tu nombre?

La verdad es que sí. Aunque en mi pueblo y alrededores esté normalizado, un poco más allá ya se ve raro y eso me generaba sentido del ridículo. Además no me gusta la repetición, me parece poco original aunque haya gente que piense lo contrario. Me gustaría tener un nombre completo más moderno y con más personalidad, como Iván.

¿Qué problemas has tenido por el hecho de llamarte así?

A veces me han llamado para corroborar si el nombre era correcto y no se trataba de ningún error, pero me ha pasado en contadas ocasiones. He tenido también algún lío cuando me preguntan el nombre, luego el apellido y al ver que les digo lo mismo me dicen: vale sí, pero ahora le pregunto el apellido. Cuando les vuelvo a decir Ramón insisten: el apellido, no el nombre, el apellido.

¿Qué es lo último que te ha pasado por llamarte así?

El otro día en un centro de atención médica la mujer de recepción me pidió el nombre completo. Al decírselo vi que se aguantaba la risa y le hice la broma de que mis padres no tenían imaginación. Entonces se partió el culo y no podía parar de reír. Me hizo gracia su reacción pero a la vez me pareció muy poco profesional.

¿Qué ventajas y inconvenientes le encuentras?

Desventajas varias. Durante un tiempo no me gustó nada llamarme así y hoy en día sigo sin verlo un nombre serio. Lo peor son las bromitas, son repetitivas y da mucha pereza tener que escucharlas tantas veces. La ventaja es que resulta fácil en según qué contexto sacar conversación sobre mi nombre. Incluso me permite reírme de mí mismo y inventarme historias.

¿El objetivo de la familia sería lograr encontrar a una persona que pudiera aportar un segundo apellido también igual al primer apellido y al nombre? ¿Sería ese el repóker perfecto?

Eso sería genial para los que hacen la típica broma. Realmente esto ocurrió: un hombre del pueblo se llamaba así, Ramón por partida triple. Sé que mis padres hubieran sido capaces de hacerlo si mi madre se hubiese llamado Ramón de apellido, pero eso sí que no lo hubiese permitido, demasiada locura. Me lo habría cambiado.

“Con lo que más disfruto es haciéndome el tonto cuando me preguntan mi nombre y después el apellido”

¿Hay una entonación especial para distinguir entre si estáis diciendo el nombre o el apellido? ¿ Cuando tus padres te llamaban para poner la mesa para comer, por ejemplo, ¿te llamaban por tu nombre o por tu apellido? ¿Notabas la diferencia?

No, la entonación es la misma y la gente como yo vivimos constantemente en esa incerteza. Cuando me llamaban para poner la mesa daba lo mismo si me llamaban por el nombre o por el apellido porque era yo sí o sí. No había manera de escaquearse. Tampoco notaba la diferencia entonces, curiosamente Ramón se escribe y pronuncia igual que Ramón. El primero que te he dicho es el nombre y el segundo el apellido.

Si algún día tienes un hijo ¿por qué nunca le llamarías así?

A mi hijo jamás le llamaría así por muchos motivos, el primero es que hay infinidades de nombres que me gustan más que este, el segundo es que seguramente tendría que pasarse la vida escuchando bromitas de poco ingenio, el tercero es que seguramente me daría la lata sobre porque lo nombramos así, otro motivo porque sería poco práctico. Si alguien nos llamara estando juntos, ¿cómo saber a quién de los dos estarían llamando?.

Dinos lo más gracioso que has hecho por tener el nombre y apellido que tienes.

Al hacerme el correo electrónico me puse “ramon2”. Quería elevarlo al cuadrado, pero no me lo permitía. Otra vez me hice un logo personal con los dos nombres superpuestos pero separados, quedó curioso. A veces troleo a la gente y me invento los motivos sobre por qué me llamo así. Pero con lo que más disfruto es haciéndome el tonto cuando me preguntan mi nombre y después el apellido. Cuando veo que la persona se está liando me río por dentro e intento alargar la situación hasta que se aclara el asunto.