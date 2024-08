Diez preguntas que siempre quisiste hacerle a un nudista

Este artículo se publicó originalmente en VICE Netherlands.

Estar desnudo podrá ser lo más natural del mundo, pero también es de lo más incómodo. Para la mayoría de los seres humanos se necesita de una fuerza interior, de mucha confianza y tener una actitud muy positiva para estar completamente cómodos sin ropa alrededor de otras personas.

Videos by VICE

Existe un grupo de personas que cuenta con todas esas características y se llaman naturistas, o nudistas. Ambos términos (a pesar de que el «nudismo» se refiere más al acto de estar desnudo y el «naturismo» más al estilo de vida) se reducen a la misma cosa –son un grupo de personas con el trasero desnudo que se conectan con otros cuyos traseros también están desnudos.

Danny, de 34 años, de Amsterdam ha ido a las playas y campings naturistas desde que empezó a caminar, y por lo tanto, está muy familiarizado con la sensación del sol y la brisa recorriendo los rincones más oscuros de su cuerpo. También se siente muy cómodo con desnudarse frente a otras personas. Me puse en contacto con él para entender cómo es ese estilo de vida.

Relacionados: Preguntas que siempre quisiste hacerle a un dealer

VICE: ¿Por qué eres nudista?

Danny: Lo he sido desde que tengo memoria. Mis padres me llevaron a un camping naturista por primera vez, cuando tenía unos tres años. Era su primera vez también. Les encantó tanto que decidieron pasar cada verano en campings naturistas en el sur de Francia. Para mi es muy normal. Me siento totalmente cómodo desnudo en la playa, en el mar o en un camping.

¿Qué tiene de bueno caminar desnudo?

En el momento en que estás desnudo, no hay restricciones, no hay reglas. En la vida cotidiana es normal usar ropa, pero en realidad es una regla muy rara y todos hemos acordado seguirla. No sólo yo –a todos los que he llevado a una playa naturista o a algún camping parecían disfrutar realmente de la sensación de libertad que tiene romper esa regla. Simplemente, el hecho de caminar desnudo es un placer natural y esencial.

Cuando estás rodeado de otras personas desnudas, ¿no quieres ver hacia otro lado? Al igual que con las personas mayores, por ejemplo?

No, en absoluto. Creo que las personas desnudas son hermosas. Especialmente las personas mayores, por ejemplo, una señora de 80 años en la playa, para mí, parece mucho más natural y hermosa cuando camina desnuda que cuando intenta encajar en un bikini.

¿Cómo debo prepararme mentalmente si pienso ir a una playa naturista por primera vez?

Como para mi es muy normal, me cuesta trabajo decirle a la gente para qué se tiene que preparar. La experiencia de ver gente desnuda todo el día es algo que no puedo explicar. Si es tu primera vez, creo que el mejor consejo que te puedo dar es tomarlo con calma. Quizás llevar una toalla.

¿Cuál es el inconveniente de estar desnudo todo el día? ¿Existe un riesgo mayor de que los bichos lleguen a tus partes privadas?

No. Creo que el mayor riesgo cuando estás desnuda al sol todo el día es que te quemes el trasero. Tienes que asegurarte de ponerte suficiente protector solar en todas partes, especialmente allí abajo. Tu culo nunca se ha expuesto tanto al sol, entonces el primer día está muy blanco y al otro día estará muy rojo. Cuídate del sol. Confía en mí, es muy doloroso.

¿Estar desnudo todo el día te hace querer coger más que cuando estás vestido?

Irónicamente, cuando todo el mundo está desnudo, no queda mucha tensión sexual. Por ejemplo, creo que hay menos energía sexual en un camping nudista que en un antro por la noche. Eso no quiere decir que no te puedas sentir atraído por alguien que conozcas allí, pero eso también ocurre en la vida normal con ropa. Es un poco más difícil para los hombres, porque realmente no se puede esconder una erección. Si se te para, te lo tienes que cubrir –caminar por ahí con una erección está mal visto. Por supuesto, un hombre puede tener una erección mientras se queda dormido en la playa; es desafortunado, pero no hay mucho que se pueda hacer al respecto.

Cuando te sientas en una silla en un sitio nudista, ¿no es un poco desagradable darte cuenta de que cientos de senos y escrotos desnudos han estado en la misma silla antes que tú?

La regla de oro aquí es que siempre tienes que poner tu toalla antes de sentarte en cualquier lado. En un restaurante nudista o en las sillas de camping de tus amigos, llevas tu propia toalla, de esa forma tus partes nunca tocan las sillas. Es muy importante, y si no lo haces la gente te va a juzgar.

¿Hay alguna otra regla de oro?

Claro, muchas. Por ejemplo, no es socialmente aceptable tomar fotos o videos en un sitio nudista. Si lo haces, es posible que alguien que no conoces aparezca en el fondo, desnudo. Otra es que se te permite llevar ropa si quieres, si hace frío o está lloviendo. Excepto en las playas nudistas –no puedes usar traje de baño.

¿Alguna vez te has sentido inseguro en un sitio nudista?

No. Es muy seguro, es tan seguro que puedes mandar a tus hijos a jugar y no verlos hasta la noche. Por supuesto, hay una cerca alrededor de los campings nudistas, eso ayuda.

Relacionados: Diez preguntas que siempre quisiste hacerle a un mago

¿Le dices a la gente que eres nudista?

No es necesariamente la primera cosa que le cuento a alguien sobre mí. Pero si surge, soy abierto al respecto. Para ser honesto, es una buena forma para iniciar una conversación. La mayoría de los chicos a los que les digo que soy nudista, dicen: «Yo voltearía a ver a las chavas todo el tiempo».

Sé que a mi hermanita le costaba mucho trabajo ser abierta sobre la manera en que mi familia pasaba los veranos. En la escuela, le preocupaba que cuando se bañara con sus compañeros después de la clase de educación física, se dieran cuenta de que no tenía marcas de bronceado y le empezaran a hacer preguntas. Una amiga mía que también ha sido nudista toda su vida me dijo que solía preocuparse por lo mismo. Tenía miedo de que sus compañeros le preguntaran por qué su trasero y sus tetas estaban igual de quemadas que el resto de su cuerpo.