Diez preguntas que siempre quisiste hacerle a un roadie

En un concierto, cuando todo sale bien y se escucha perfecto, los aplausos van para el artista, pero también para el crew de logística detrás de ellos. Sin embargo, cuando las cosas no salen bien, la culpa es de esos hombres grandes, vestidos de negro y armados de cintas, cables y micrófonos quienes sienten en los abucheos de la gente, el rigor de su labor.



El roadie es ese personaje que no atrae las miradas del público, ni se lleva el mismo reconocimiento, ni lo detienen en la calle para tomarse una foto. Además de dedicarse a ser, en todo el sentido de la palabra, el personal de apoyo o técnico de una banda o un artista determinado, los roadies son tal vez quienes más intiman con los mismos.

Ser un roadie está lejos de ser un trabajo común. No todos trabajamos de la mano de nuestros artistas favoritos ni nos vamos de viaje con ellos. Tampoco los vemos borrachos, parchando, o simplemente siendo ellos mismos, haciendo las cosas que generalmente hacen. Pero los roadies sí las ven. Y las ven todo el tiempo. Sin embargo, aunque los roadies son quizás los más cercanos a esa intimidad de los artistas, el mandato es claro “lo que pasa en las giras y conciertos, se queda en las giras y conciertos”. Aparte de ser su personal de apoyo, en muchos casos terminan siendo sus confidentes. Por esta misma razón es que muchos de los grandes secretos de esta industria, se conocen hasta treinta o cincuenta años después de que ocurren, porque es un medio hermético y al cual es difícil acceder.

Aprovechando el papayazo del venidero Festival Estéreo Picnic, hablamos con Andrés Díaz* un roadie experimentado quien prefirió no revelar su identidad y ciertos detalles de su gremio. Díaz, quien ha trabajado con todo tipo de bandas y artistas, que van desde el rock hasta reggaetón, comenzó su oficio como roadie casualmente hace diez años cuando un amigo lo llamó para ser técnico de guitarra de un artista y al final del show, le propusieron irse de gira en treinta y cinco fechas diferentes. La cosa se extendió hasta el sol de hoy.

Noisey: Sabemos que los artistas se llevan todos los aplausos y el reconocimiento a pesar de que hay mucha gente trabajando para ellos, ¿qué se siente no gozar de la misma fama?

Andrés Díaz: No existen sentimientos negativos. Para nosotros, el aplauso que un artista recibe es un reconocimiento a todo un trabajo en equipo. Si como roadie lo que buscas es gozar de fama, estas en el trabajo equivocado.





¿Los roadies gozan de algo parecido al glamour y la fama de los artistas?

Si gozar de glamour significa estar vestido de negro 24/7, con Pelicans Cases llenas de Gaffer y herramientas, entonces si gozamos de glamour. Gozar de algo parecido a la fama de el artista? No.





¿Cuál es el artista o grupo más pretencioso y complicado con el que ha trabajado? ¿Por qué?

¿El más complicado? ¡Todos son complicados! Pero si tengo que darle corona a alguien, tiene que ser Charlie Garcia. ¡Sus exigencias no tienen límites!





¿Y el más chévere y amigable?

Es difícil responder esta pregunta porque todos los artistas tienen su viaje. Pero creo que según mi experiencia, serían Stephen Marley, el cual tuve el placer de conocer en el Jamming Festival 2018 y Snoop Dogg que estuvo en el Estéreo Picnic hace 2 años. ¡EASY SKANKING! ¡Son personas muy relajadas!

¿Qué es lo más denso que le han puesto a hacer?

Dirán que no es densa la palabra, pero bajar a un artista de la tarima creo que es lo más ‘denso’ que me ha tocado hacer. Decirle a un artista que se baje porque ya se le cumplió el tiempo es bien complicado. Te conviertes en la persona más odiada del planeta.





¿Influye el hecho de ser roadie en tener más sexo?

Los roadies de vaina alcanzamos a dormir. Yo estoy casado, así que para mi no influye en nada, pero hay roadies que fijo les ha servido este trabajo para conseguir más sexo. El hecho de estar con un artista reconocido siempre da pie para que cosas así puedan pasar.

¿Le gusta trabarse con los artistas? ¿Cuál ha sido el viaje pesado que ha tenido? ¿Por qué?

¡Lo que sucede en las giras y en los conciertos, se queda en las giras y los conciertos!

¿Cuál ha sido la peor cagada que ha cometido en un show?

El problema no es cagarla, el problema es no saber solucionar la cagada. Yo la he cagado muchas veces, pero he sabido solucionarlo al instante. Es muy común pasar una guitarra desafinada o equivocarse de set list. Este es un trabajo que la mayoría de veces no da espacios para analizar las cosas, el tiempo es contado. Muchas veces se llega de una al show sin prueba de sonido, entonces hay que estar muy pendientes y activos.





¿Cuál ha sido la peor cagada que ha cometido algún artista en un show?

La peor cagada que puede cometer un artista es no conectar con el público. Creo que esa es la cagada mas grande que le puede pasar a un artista. Me reservo los nombres de los artistas, pero he visto muchos que hasta se desesperan porque no conectan con el público.





¿Existe algo así como un baúl de los recuerdos con objetos que le hayan dejado los artistas?

Si claro, aparte de escarapelas y patches de todos los artistas, conciertos y festivales de los que he participado, tengo guitarras firmadas por Green Day, parches de bateria firmados por Kasabian, picks de Zakk Wylde, Rancid y Slipknot, una vez System of a Down me regaló una camiseta y tengo, fotos con artistas y aunque no lo crean, muchas veces tenemos el privilegio de seguir contactados con los artistas y su equipo de trabajo. En este trabajo, relacionarse es fundamental, uno no sabe cuando un Rolling Stones o Foo Fighters va decirle a uno: ¡Empaca que nos vamos de gira!

El nombre del entrevistado fue modificado por motivos de protección personal.