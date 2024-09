Diez razones por las que la final del Mundial de Rugby será bestial

VICE Sports se ha unido con Beats by Dr. Dre para traerte una perspectiva única de la Copa Mundial de Rugby de este año. Desde héroes inesperados, hasta lo mejor en equipo y tecnología, nos adentramos en las historias detrás de las estadísticas en la cima del rugby global.



1. Los All Blacks y los Wallabies de Australia ponen las batallas más feroces y provocativas, en parte por la rivalidad Trans-Tasman. Conrad Smith lo plantea de mejor forma: «Los sudafricanos obviamente quieren verte perder a cualquier costo, per aún te respetan. SI es un buen partido de rugby, te respetarán. Los australianos quieren que pierdas, pero es todo lo que quieren. Recuerdo tiempo difíciles en Sídney. Los australianos saben como hacerte enojar.»

2. Los All Blacks han matenido un extraoirdnario récord de victorias de casi el 90% desde que Graham Henry tomó el cargo en 2004. Su antiguo asistente Steve Hansen ha entrenado al equipo desde que Richie McCaw alzó la Copa en Auckland, y solo han perdido tres veces. Pero una de ellas, tan solo hace dos meses y medio, fue ante los Wallabies de Michael Cheikha. Cheikha es un grandioso entrenador. Australia no siempre ha sido la nación inclusiva de nuestros días. Cheikha —libanés-australiano— no siempre la tuvo fácil en su camino hacia la cima, y ha moldeado a su equipo con una actitud dura y de resistencia.

McCaw, el skipper de los All Blacks y el australiano David Pocock se vieron cara a cara a principios de este año. PA Images

3. Los All Blacks han fortalecido su acercamiento de la Copa Mundial. La noche antes de su aplastante victoria en cuartos de final ante Les Bleus, el silencio atípico en el Millennium Stadium fue algo perturbador. Richie McCaw y sus delanteros formaron solemnemente un círculo, abrazándose el uno al otro, mientras les hablaba en tono silencioso. Los All Blacks no podían tomarse más enserio este Mundial. Son un equipo disciplinado y enfocado.

4. Cheikha heredó un «scrum de bombón», pero ha hecho que esta parte de los Wallabies sea competitiva. Echaron de menos a Sio contra Argentina, mientras que los Pumas hicieron ver mal a James Slipper antes de que Cheikha los sacara. Mientras tanto, al scrum de los All Blacks le hace falta Tony Woodcock, quien está fuera por lesión.

5. El soldado Willie Apiata, condecorado con la Victoria Cross por su valentía en Afganistán, ha motivado a los All Blacks de cara a la final. Owen Franks, el más minimalista de los All Blacks, estuvo inusualmente expresivo cuando le pregunté sobre la inspiración de Apiata: «Es el más rudo de los rudos», comentó Frank. «Nos da mucha energía.»

McCaw lidera a sus compañeros en el haka previo al partido. PA Images

6. Los Wallabies también han desarrollado sus líneas traseras bajo Cheikha. El triplete de Adam Ashley-Cooper frente a los Pumas mostró que hay mucha vida en el viejo lobo de mar, mientras que su compañero Drew Mitchell ha mejorado notablemente su estado físico, y casi anota uno de los tries del torneo. El fullback Israel Folau aún le falta alcanzar su potencial en este torneo, y Beale ha estado espectacular en contra de Inglaterra y Argentina.

7. Por más peligrosos que los tres jugadores Wallabies sean, los All Blacks pueden contenerlos. ¿Quién pensaría que probablemente no habría lugar dentro de los 23 para un increíble ala como Waisake Naholo? La actuación de Julian Savea tiene mucha atención. Las habilidades de Milner son igual de capaces de ganar juegos de campeonato. Después de la actuación de Ben Smith frente a los Springboks, el incomparable fullback me dijo: «El movimiento de pies de Nehe es maravilloso. Hace que las defensas tengan que adivinar.»

8. El encuentro más físico y crucial será entre los todo poderosos tríos de delanteros. Michael Hooper, David Pocock, y Scott Fardy versus Richie McCaw, Jerome Kaino y Kieran Read pasarán a la historia. Pocock es todo un dingo con sus 14 robos y dinamismo. Del otro lado, está el skipper McCaw jugando para ser el jugador más grande de la era profesional. A mitad de la desafiante temporada de 2009, después de que los Springboks vencieron a los All Blacks tres veces seguidas, McCaw puso la famosa playera frente a sus compañeros como signo de sacrificio. «Ha habido grandes jugadores que han sudado sangre por esta camiseta…La rudeza, la crueldad, el poder, el ritmo. El querer lograrlo.» McCaw liderará a sus hombres por última vez con el compromiso de siempre.

9. Los All Blacks también tiene la ventaja de su banca ante los australianos, en particular cuando el juego entre en el exhaustivo cuarto final. No solo pueden reemplazar a Ma’a Nonu (o posiblemente a Conrad Smith) por Sonny Bill Williams, sino que también cuentan con Beauden Barrett, Victor Vito, y Charlie Faumuina.

10. La victoria en la semifinal ante Sudáfrica mostró la habilidad de los All Blacks para cambiar su plan de juego. Desde un despliegue explosivo ante los franceses hasta a un ataque más conservador y apretado ante los Springboks. Australia también ha ejecutado una variedad de formas modificadas para Inglaterra Gales y Argentina. Cual sea el plan de juego que escojan el sábado, ambos los All Blacks y Wallabies no tendrán piedad. «Todo se decidirá por pulgadas», me dice Conrad Smith, evocando el discurso de Al Pacino para sus vecinos de las Antípodas en la semifinal de 2011. Esta vez, ambos equipos están al filo de la inmortalidad: podrán ser el primer país en ganar una Copa del Mundo por tercera vez y, en el caso de Nueva Zelanda, el primer equipo en ser campeón consecutivamente fuera de casa.

Inmediatamente concluido el juego de la semifinal, el serio capitán de los Springboks, Fourie Du Preez me dijo que él cree que los All Blacks ganarán este sábado. «Ha sido el mejor equipo del mundo por cinco años, y juegan como los campeones que son», dice Du Preez. Opino lo mismo.

