Diez versiones oscuras de la Liga de la Justicia

Tras años de espera, la Liga de la Justicia llegó a los cines. Batman, Wonder Woman, Cyborg, The Flash y Aquaman —a la espera de Superman— unen fuerzas para salvar el planeta de la destrucción que ansían Steppenwolf y sus secuaces. Sí, una poderosa fuerza extraterrestre amenaza el planeta pero sirve, al menos, para que el grupo de superhéroes más famoso de DC Comics se reúna por fin en un proyecto de acción real.

Sin embargo, antes del nuevo universo cinematográfico que han construido Warner Bros y DC, las versiones animadas, y sobre todo las que vimos en los cómics durante años y años, que retratan a este equipo de superhéroes han sido variopintas y ampliamente comentadas.

En CulturaOcio, y de la mano de CBR, repasamos algunas de las más sorprendentes o aterradoras. Entre ellas destacan versiones veteranas y que no han perdido fuerza con el paso del tiempo como los ‘Superenemigos’ incluidos en la serie Superamigos. Existen otras más recientes como Joker League (2000), e incluso que provienen de videojuegos como Injustice (2013). Versiones más o menos conocidas que muestran el lado más perverso de quienes suelen, y solo suelen, hacer el bien.

SUPERENEMIGOS (1979)

SuperAmigos fue una serie sobre los superhéroes de DC Comics emitida en los años setenta. A finales de 1979, durante su cuarta temporada, incluyó un capítulo titulado ‘Universe of Evil’, en el que Superman era transportado a un universo paralelo en el que el Salón de la Justicia había sido reemplazado por el Salón del Mal. En efecto, todos los miembros de la Liga de la Justicia eran malvados, lo que dio como resultado una perturbadora versión.

LIGA DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL (1989)

Keith Giffen y J.M. DeMatteis crearon la Liga de de la Justicia en los años ochenta. En el número 23, publicado en 1989, convirtieron este universo en La Liga de la Injusticia. Tirando más hacia el género de la comedia, este cómic narraba las aventuras de un equipo de supervillanos que querían ser realmente malos pero no lo conseguían. Los miembros de la Liga de la Injusticia eran Cluemaster, Major Disaster, Clock King, Big Sir, Multi-Man y Mighty Bruce.

JOKER LEAGUE (2000)

Año 2000. J.M. DeMatteis y Mike S. Miller dan forma al título ‘Superman: Emperor Joker’. Mister Mxyzptlk ofrece una parte de su poder al Joker, lo que le da la oportunidad de remodelar la realidad. Metrópolis se convierte entonces en un retorcido escenario en que Superman es un criminal recluido en Arkham Asylum, Batman es asesinado cada noche y resucitado, mientras que Aquaman no puede ni entrar en el agua. La Liga de la Justicia se convierte en la Joker League of Anarchy, compuesta de criminales como Bizarro en lugar de héroes.

SINDICATO DE LA INJUSTICIA (2000)

El Sindicato de la Injusticia fue el resultado de unir la Liga de la Injusticia y el Sindicato del Crimen. Estos hechos se narraron en 2009 en ‘Batman: The Brave and the Bold’. En ‘Deep Cover For Batman’ (dirigido por Michael Chang y escrito por Joseph Kuhr), el Sindicato de la Injusticia era una versión malvada del La Liga de la Justicia. Batman se hizo pasar Owlman para atrapar a los malos y erigirse, una vez más, como el salvador del planeta.

AMOS DE LA JUSTICIA (2003)

De regreso a las ficciones animadas cabe destacar a los Amos de la Justicia, que aparecieron por primera vez en la serie Liga de la Justicia en 2003, en el episodio ‘Un mundo mejor’. En esta realidad alternativa, Lex Luthor ejecutó a The Flash, lo que hizo que Superman se enfadara de tal manera que llegó a matar al supervillano. Superman y la Liga de la Justicia se establecieron como los nuevos gobernantes del mundo y se convirtieron en los Amos de la Justicia.

INJUSTICE (2013)

Otra versión malvada de la Liga de la Justicia encuentra su origen en los videojuegos. Se trata de ‘Injustice: Dioses entre nosotros’, juego que salió a la venta en el año 2013 y que muestra una realidad alternativa en la que el Joker ha engañado a Superman para que matara a Lois Lane y destruyera Metrópolis. En pos de la venganza, el kryptoniano rompe su regla de no matar. Superman y el resto de la Liga de la Justicia establecen un nuevo gobierno global como tiranos. Para detenerlos, Batman llevó a los miembros de la Liga de la Justicia al Universo de la Injusticia.

SOCIEDAD DEL CRIMEN DE AMÉRICA (2006)

Como continuación de lo que ocurrido en ‘Crisis infinita’, videojuego que salió a la luz en 2006, el universo alternativo con una Liga de la Justicia malvada regresó y así nació la Sociedad del Crimen de América. En el primer número de ‘Countdown Presents The Search for Ray Palmer: Crime Society’, escrito por Sean McKeever e ilustrado por Jamal Igle, se presenta la historia de Jokester, un héroe con cara de payaso que lucha contra los cinco miembros del Sindicato del Crimen original.

KINGDOM COME (1996)

Esta mini-serie creada por Alex Ross y Mark Waid está ambientada en un futuro cercano donde los héroes tradicionales, como un Superman y un Linterna Verde ya entrados en años, unen fuerzas para detener a los nuevos y brutales superhéroes. Para ellos se establece una prisión, pero allí se desata un motín que lo cambia todo. Es entonces cuando incluso Batman se pone del lado de Lex Luthor para «liberar» a la humanidad de la Liga de la Justicia.

THE CRIME SYNDICATE OF AMERIKA (2000)

‘JLA: Earth 2’, publicado en el año 2000 por Grant Morrison y Frank Quietly, trajo de vuelta al Sindicato del Crimen Crime Syndicate con una ortografía un poco diferente: The Crime Syndicate of Amerika. En Tierra 1, Alexander Luthor es un héroe que viaja al principal universo de DC para pedir ayuda y detener al Sindicato, que es más malvado que nunca. Como muestra: Ultraman incinera gente solo por criticarlo, Owlman es un asesino brutal y Johnny Quick es un adicto a las drogas.

LIGA DE LA JUSTICIA OSCURA (2017)

¿Cómo pueden combatir Superman y Wonder Woman a legiones de muertos vivientes y hechiceros inmortales? Pues formando un equipo de héroes aún más fantasmal: la Liga de la Justicia Oscura. Creada por Peter Milligan y Mikel Janin en 2011, la serie presentó a personajes místicos del universo DC como John Constantine, Madame Xanadu, Deadman, Shade the Changing Man y Zatanna. Juntos trabajaron para derrotar a monstruos y seres de otro mundo. Sin duda, se trata de un equipo de muertos vivientes, magos y monstruos a la altura de sus enemigos.