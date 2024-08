“Digo que soy lesbiana; el acoso está cabrón”: ¿Cuál es la mentira que más dices?

VICE: ¿Cuál es la mentira que más dices?

Artículo publicado por VICE México.



Mentir es una condición para existir. No existe un ser humano que haya pisado la tierra y que, intencional o involuntariamente, siempre haya dicho la verdad. ¿Por qué? Simplemente porque nadie sabe cuál es “la verdad” en todo momento. Es imposible. Mentimos para salirnos con la nuestra, para evitar conflictos innecesarios, para solucionar conflictos inevitables y, más que nada, para sobrevivir todas las situaciones que se nos presentan al interactuar con el mundo “real”.

Videos by VICE

Todos mentimos, pero no todos mentimos de la misma manera; hay gente que se enorgullece de su habilidad de tergiversar los hechos para construir una nueva verdad, argumentando que no es mentira; hay personas que se torturan por decir la más mínima y piadosa mentira. La realidad, al fin y al cabo, es que la mentira no es más una cuestión moral que una instintiva, por eso salí a las calles de la Ciudad de México a preguntar ¿cuál es la mentira que más dices?

Michelle, 30 años.

Michelle, 30 años: No soy de ninguna parte

VICE: ¿Cuál es la mentira que más dices?

Michelle: Que no soy de ninguna parte. Llegué a la CDMX hace un año y medio y muy seguido la gente se da cuenta de que mi acento, aunque siento que es muy normal, no es de aquí. Por lo que me preguntan de dónde soy o cuánto tiempo llevo aquí. Según yo es evidente que soy de California, pero muchos no se dan cuenta y, aún más, no me identifico con ser mexicana o californiana. Siento que mi identidad siempre ha estado entre los dos lugares, así que no sé si cuenta como una mentira, pero no siento que soy de ninguna parte.

¿Y la mentira que más te cuesta aceptar?

Que California es el mejor estado de EU. Digo sí me encanta y lo extraño, es genial, pero no sé, no todo es bueno.

Hombre de unos 50 años

VICE: ¿Cuál es la mentira que más dices?

Sujeto: Sí, que tengo una junta del trabajo.

¿Me quiere platicar?

No puedo, tengo una junta del trabajo.

Ayeri (frente) 18 años.

Ayeri, 18 años: Le miento a mi mamá para no estar con ella

VICE: ¿Cuál es la mentira que más dices?

Ayeri: La verdad me la paso diciéndole mentiras a mi mamá. En especial que voy a comer con mi mejor amiga para no tener que hacer cosas con ella. La realidad es que si no me voy a beber con mis amigos voy a ver a mi novia y ella no sabe mucho sobre esas cosas, ¿sabes? Otra mentira que también he dicho es que alguien es sólo una amiga cuando en realidad le había estado poniendo el cuerno a mi novia con esa morra.

Pamela, 29 años.

Pamela, 29 años: digo que estoy trabajando cuando me quedo dormida

VICE: ¿Cuál es la mentira que más dices?

Pamela: Lo que más digo es que estoy trabajando cuando en realidad me quedé dormida. A mis maestros, más que nada. Yo ahorita estudio dirección de escena y cuando no llego a algo por irresponsable siempre digo que, según “me van a pagar” y no puedo estar ahí. Por ejemplo, si me dicen que tengo que llegar a las 11AM porque hay un ensayo de luces en el teatro y me quedé dormida, entonces digo “no puedo caray justo tengo una entrevista y apenas llegué a ese rollo”. También me gusta decir que soy lesbiana.

¿Por qué?

El acoso está muy culero. Les digo “ya güey, entiéndeme”, luego los tipos son muy intensos y cuando les digo eso como que se les apaga un switch y me dejan en paz.

Kaleb, 23 años.

Kaleb, 23 años: que estoy en el tráfico

VICE: ¿Cuál es la mentira que más dices?

Kaleb: El tráfico. Vivo en Lomas Verdes, Satélite, y normalmente hago una hora de mi casa a cualquier lado, mínimo. Pero siempre digo que tengo que hacer 2 para tener tiempo para fumar, tomarme mi tiempo, pensar un rato, bañarme, comer y la verdad es una mentira que uso con todos todo el tiempo. Con mi novia, para la escuela en cualquier ocasión es buena idea, todo por estar en mi casa más tiempo de lo necesario.

¿Y una mentira que te apene?

Pues durante toda mi vida, especialmente cuando era chico y estaba en la escuela aplicaba la del abuelito muerto. Hasta la vendía de una manera que a veces me puse a llorar tal cual. Una vez en exámenes finales le dije al profesor que acababa de fallecer mi abuelo y me dieron un plazo de una semana extra para hacer el examen cuando, la neta, lo dije porque no había estudiado.

Diego, 22 años.

Diego, 22 años: digo que no fumo

VICE: ¿Cuál es la mentira que más dices?

Diego: Que no fumo. Pero la mentira que más me cuesta trabajo aceptar es decir que estoy bien cuando en realidad me la estoy pasando muy mal, también cuando me he equivocado y miento para cubrir mis errores. Un ejemplo, mi roomie tenía un jabón super pro especial para la cara y le súper había jurado que ni lo tomé, ni mucho menos usé. Le dije que yo no lo tenía cuando hice ambas cosas, lo usé y luego lo tiré.

Giovanna, 36 años.

Giovanna: me miento a mí misma

VICE: ¿Cuál es la mentira que más dices?

Giovanna: Normalmente es la de “sí lo voy a lograr”, es una mentira que me digo a mí misma y también a colegas en el trabajo. Pero también luego te sorprendes y, quién sabe cómo, termina haciéndose realidad y rompiendo la mentira. Es extraño porque cuando lo piensas o dices es una mentira, pero si de pronto se cumple por azar ya no lo es.

¿Y una mentira que te podría afectar mucho?

A lo mejor es cuando le digo a gente que voy ya estoy ocupada para ver a alguien más o cosas por el estilo. Mi novio es algo celoso así que luego le digo que voy con un grupito de amigos, cuando sólo voy a ir a platicar con uno de ellos.

Sigue a Sergio en Instagram.