Dinamarca, un licuado que sabe a sexo y elegancia

Alguna vez dijo un joven barbudo que los viajes en el tiempo suceden a través del lenguaje, y de alguna manera también se hacen recorridos espaciales y temporales mediante la electricidad. Es así como Cristian Dinamarca ha hecho reinterpretaciones con el sonido de corrientes culturales, como trance de los noventa o principios del milenio y establecido conversaciones entre artistas de Europa y Latinoamérica.

Aunque haya nacido en Chile, su familia decidió irse del país cuando Cristian tenía dos años para escapar la situación que vivían con la dictadura de Augusto Pinochet. Fue en Estocolmo donde surgió Dinamarca, ahí estableció su hogar y base de operación. A pesar de que sea bastante diminuta la escena de Estocolmo, Dinamarca fundó junto con Ghazal el colectivo y sello discográfico Staycore, plataforma que tiene como finalidad lanzar música de artistas, la música que les gusta sin estar presionados a firmar un contrato o ingresar a un modelo formal de negocios.

La mentalidad de Staycore es básicamente ser sincero contigo y hacer lo que te gusta sin darle importancia a la opinión y crítica de los demás, bajo este manifiesto Dinamarca se rige por la vida como músico.

A mediados de abril vino Dinamarca a la Ciudad de México para tocar en una fiesta de Perreo Millenial y aprovechamos su visita para comer unas enchiladas y platicar con él sobre su primera sesión en el grupo de apoyo para músicos anónimos y el retrofuturismo.

Ya que estamos en lugar especializado en enchiladas por favor describe lo que sentiste y cuál fue tu experiencia después de comer este platillo.

Primero que nada, me llamó la atención que era roja la tortilla; pensé que era porque era picante pero no fue el caso. Creo que esta es la segunda enchilada que he comido (risas), entonces no creo poder tener un buen punto de comparación.

Eso sí, debo aclarar que está rica.

Nota: estaba MUY elaborada la enchilada, eligió su tortilla, la salsa, y los quesos…

Vamos a pretender que hay una asociación de músicos anónimos, un grupo de terapia y apoyo para personas que pasan demasiado tiempo en el estudio e inmersos en el sonido. Llegas a tu primera sesión y debes presentarte sin revelar tu alias, decir qué haces, tus intereses, principios y cuál sería la razón por la que dejarías de hacer música.

(Risas) Está muy grande esta pregunta…(pausa reflexiva).

Empezaría con un “Hola, me llamo Cristian”, diría que hago música y que soy DJ. Mis intereses se resumen en hacer música, es lo que más hago; toma todo mi tiempo.

Uno de los principios que tengo es nunca copiar a nadie, y no preocuparme en lo que vaya a pensar otra persona, siempre decido enfocarme en si a mi me gusta o no.

La razón por la que dejaría de hacer música es si llegara a ganar muy poco, si por alguna razón llegara a necesitar mucho dinero; me concentraría en trabajar mucho y después conseguir un trabajo “normal” (risas).

¿Cómo es la dinámica de la vida nocturna en Estocolmo?

Pues, Estocolmo es muy chico, son como un millón y medio de habitantes; es muy pequeño (risas). Lo que me gusta a mi son las fiestas más under, pero generalmente siguen tocando house y techno, no han diversificado el sonido. En las fiestas latinas son las que usualmente hay más variedad, desde reggaetón hasta merengue; y ahí luego también hay peleas (risas). También hay rangos de todas las edades, no hay cosa como una fiesta latina sólo para jóvenes.

Creo que eso también falta un poco, todo Suecia y especialmente Estocolmo es demasiado “limpio”; desde las calles hasta la apariencia de las personas. Parece como si todo el tiempo tuviera una onda “fresa” sin que necesariamente lo sea, es algo raro Estocolmo (risas).

En una entrevista para The Fader decías que no te gusta colaborar en línea, prefieres que sea presencial, ¿Sigues teniendo esta postura?

Sí, he tratado pero aún no puedo. Me gusta hablar con la persona de manera presencial, ocupar el mismo espacio, estar trabajando juntos en la misma pieza. Eso de que una persona haga un pedazo y luego se lo mande al otro para ir juntando o agregando más elementos, a mi ni me gusta ni me funciona.

Durante mi estancia en México me gustaría relajarme pero también quisiera colaborar con gente, sobre todo música con vocales.

Conozco un poco de gente en México, personas con las que ya tenía ganas de trabajar. Tiene que sentirse bien para que salga, me gusta la comunicación y el intercambio en persona.

Siento que tu música abarca influencias del trance y tal vez un poco eurodance, ¿Estarías de acuerdo con que hay un cierto toque de retrofuturismo en tu música?

¡Sí! Por ejemplo, el último disco que hice, lo realicé a base de samples a temas de trance que me gustaban cuando yo tenía doce o trece años, que fue cuando empecé a pinchar. Hice versiones actualizadas de eso con ritmos electrónicos latinos, es un tipo de mezcla de mis dos mundos, vivir en Suecia pero tener el ritmo latino.

Las melodías que trato de hacer casi siempre son trance de los noventa, no sé por qué, creo que va muy de la mano con lo que dices.

Si tu pudieras ubicar tu música en cualquier espacio, ecosistema o lugar, ¿en cuál sería y por qué?

(Pausa reflexiva) Yo creo que sería en el espacio, ahora en mi cabeza imagino un planeta donde todos los seres vivos bailan (risas) y que tiene muchas lunas (risas)… Ahora sólo puedo ver planetas (risas)

Tal vez es porque las melodías suenan algo extrañas, pero el ritmo es para bailar.

Siempre trato de hacer música que se pueda bailar, es lo que me gusta.

Siento que por razones prácticas, aunque a veces comerciales, la música se suele catalogar como “latina” o “tropical”, ¿Crees que en algunas ocasiones sea categorizada con este tipo de etiquetas para exhibirlo como algo exótico?

Sí, creo que estoy de acuerdo con eso, especialmente cuando toco en Europa siento que sucede eso. Por ejemplo, cuando yo hacía fiestas, no me gustaba avisar sobre la música que iba a sonar porque quizás reduce un poco la expectativa. Me he dado cuenta que a algunas personas les gusta, tal vez se necesita categorizar. Aunque debo aclarar que nunca me he sentido un exotismo hacia mi trabajo, puede ser que se deba a que toco una mezcla de distintas cosas; además es más inclinado a música experimental para el club. A veces puede sonar como reggaetón pero en otras ocasiones no.

También trato de no pensar tanto en lo que la gente escriba, siempre se va a malinterpretar lo que hago en algún lado y lo único que puedo hacer es ejecutarlo bien y que pase lo que tenga que suceder.

A veces me gusta como estuvo la fiesta y otras no, pero sé que si toco mi set como debo, me irá bien.

Justo este año tocas en la edición que celebra los 25 años de Sónar. A mi me parece que es un gran paso, aunque tardío, su decisión por diversificar más sus propuestas para romper con su eurocentrismo ¿Para ti es importante que haya más gente de Latinoamérica?

Claro, me remite a cuando empecé a hacer música; sin querer estaba metiendo la música latina a la escena club de Europa.

Si yo hubiera tenido 15 años y hubiera escuchado la música que hago, me hubiera parecido algo bacán que fuera música electrónica con influencias latinas; no existía tanto eso.

Me alegra cuando me entero que hay más latinos en un cartel, especialmente si tienen una historia similar de haber sido criados en otro país pero tienen sus raíces presentes y tratan de estar conectándose con ellas.

En Staycore solíamos sacar compilados y siempre tratamos de presentar gente de Latinoamérica junto con personas de Europa para sacarlos juntos y así mostrar que no hay ninguna diferencia, todos son igual de buenos en su trabajo.

Para cerrar quisiera que nos des la receta del licuado que sería Dinamarca

A ver, podría ser un smoothie…(pausa reflexiva). Le mostré lo que he estado haciendo durante los últimos dos meses a una amiga, y ella me dijo que sonaba como “sexo elegante”. Me gustaría sintetizar eso en un smoothie, tal vez un poco de mora azul y fresa con menta para lo elegante; el sexo sería plátano con leche (risas)

