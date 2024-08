¿Cómo ahorrar sin guardar solo el dinero que te sobra?

Presentado por Bancolombia

Tal vez no haya un día en que el ser humano no se antoje de algo. Pasa con lo que vemos en internet, en las redes sociales de los demás, en las revistas, en la calle. Y no solo son antojos de corto plazo, está ese proyecto de ahorrar para el futuro, de comprarnos una casa, irnos a estudiar al exterior, de tener unas finanzas sanas y una vida estable. Y puede que decirlo resulte fácil, pero al ir a la práctica se convierta en una batalla entre ser un adulto “responsable” o un niño grande rebelde que no quiere dejar de lado sus caprichos y gustos de última hora.

Y es que es puede ser evidente, lo escuchamos todos los días, vemos el ejemplo de los demás y nos lo han enseñado hasta en la escuela: para lograr las metas financieras el primer paso es ahorrar. Pero no te preocupes, ahorrar no es volverse tan tacaño como Tío Rico Mc Pato y dejar de comprar esas cosas que nos dan felicidad, es cuestión de organizarse y tener prioridades. No importa que creas que el presupuesto no alcanza, siempre habrá de dónde ahorrar.

Plan de ahorro

De acuerdo con Natalia Mora, experta en finanzas e inversión, la clave para cumplir los objetivos financieros es aprender a tener el control del dinero, gastar con prudencia y ahorrar, y para esto, nada mejor que hacer un plan de ahorro.

“La gente se asusta cuando les hablan de ahorro, creen que es imposible porque tienen muchos gastos, porque no quiere dejar los caprichos a los que ya está muy acostumbrado. Pocos planean para el futuro y viven en el ahora, y en cuestión de dinero es totalmente errado hacerlo. Qué pasa si se queda sin empleo, si tiene un accidente o qué tiene planeado para la vejez, son preguntas y situaciones que vemos muy lejanas”, señala Mora.

Otro aspecto que resalta la experta es que la gente “ahorra” lo que le sobra. “El ahorro no es visto como una prioridad, ahorrar no es guardar lo que sobra a fin de mes, es establecer un monto fijo, que sea como una obligación más, es decir, si mi arriendo cuesta $1 millón y es un gasto fijo, mi ahorro debe ser también un monto fijo que debo incluir dentro de mi presupuesto”.

Pasos para crear un plan de ahorro

Para hacer un plan de ahorro, y como en todo proyecto se debe seguir pasos. Aquí los más importantes:

La razón por la que quiero ahorrar: Es esa meta que me impulsa a planear y saber que debo controlar mi bolsillo si quiero lograrla. Identificarla dará motivación.

Es esa meta que me impulsa a planear y saber que debo controlar mi bolsillo si quiero lograrla. Identificarla dará motivación. El tiempo en que quiero lograrlo: Es importante porque de esto dependerá cuánto debe ahorrar día a día para lograrlo.

Es importante porque de esto dependerá cuánto debe ahorrar día a día para lograrlo. Conocer el valor de lo que deseo adquirir.

Según el tiempo en el que quiera lograr la meta, se debe definir cuánto se debe ahorrar mensual. Se debe dividir el costo en el plazo que nos hayamos puesto para lograrlo.

Cuando identifiques cuál es el valor de la meta que quieres lograr, compáralo con tu presupuesto, así sabrás si necesitas más tiempo para cumplirlo.

Esta meta debe tener un grado de importancia. Definir que lo que se va ahorrar para cumplirla no se debe destinar para otras cosas, pues se arruinaría el plan.

Tips para cumplir tu plan de ahorro

No basta con decir que los ingresos no son suficientes para ahorrar. Se deben cambiar algunos hábitos que ayudarán a gastar menos.

Apenas recibas tu salario, separa la parte que vas ahorrar.

Evita las compras impulsivas.

Evita endeudarte más.

Averigua en qué puedes ahorrar, siempre habrá algo. (Servicios públicos, transporte, comida)

Testimonios de millennials que ahorran

Carolina, una abogada de 34 años cree que ya es hora de comprar casa propia.

Paso 1: Su meta es la cuota inicial del apartamento.

Paso 2: Es una meta que quiere cumplir en 2021.

Paso 3: Después de mirar en revistas de finca raíz, en páginas web y hacer un recorrido por su barrio, identificó algunos apartamentos que se acomodan a su presupuesto y necesidades. Por lo que necesitará $60 millones para la cuota inicial.

Paso 4: Para cumplir con ese objetivo debe ahorrar aproximadamente $3 millones mensuales (Costo del apartamento ($60 millones) / Tiempo para cumplir la meta (20 meses).

Paso 5: Para esto Carolina hace un presupuesto de sus gastos mensuales (ingresos y gastos) y ve que de su salario puede ahorrar cerca de $ $1,5 millones. Adicional le queda un extra de $300 mil que está gastando en antojos, pero su apartamento se vuelve su prioridad por lo que decidió apretarse el bolsillo. Ya no toma taxi, sino bus, y decidió llevar el almuerzo en ‘coca’ y así ahorrar más en comida.

También redujo las salidas cada ochos días a sitios nocturnos y restaurantes caros, prefiere quedarse en la casa viendo películas uno que otro fin de semana. Con esto logrará ahorrar mensual casi el millón de pesos faltante para lograr su meta.

Paso 6: En el presupuesto mensual, Carolina tenía destinado que parte de sus ahorros fueran para un viaje, pero le dará más importancia a su apartamento. Y dejará la prima o la plata de las vacaciones para un viaje sencillo.

Fernando, recién egresado de diseño gráfico, sabe que un computador es la herramienta principal de su trabajo.

Paso 1: Su meta es comprar un computador.

Paso 2: Lo debe comprar rápido para poder dedicarse a sus trabajos freelance, un ingreso adicional al de su salario en una agencia.

Paso 3: Fernando recorrió varias tiendas de tecnología y decidió que según sus necesidades como diseñador el computador que comprará vale $4 millones.

Paso 4: Para cumplir con esta meta debe ahorrar aproximadamente $650 mil mensuales (precio del computador ($4’000.000) / Tiempo para cumplir la meta (6 meses).

Paso 5: Al ver su presupuesto mensual, Fernando se da cuenta que si reduce sus gastos puede ahorrar hasta $300 mil, dejando de desayunar todos los días en la calle (Ahorro diario de $8.000) y yendo al trabajo en bicicleta (horro diario de $5000). El resto lo sacará de su presupuesto de ahorro y lo complementará con su trabajo como freelance.

Paso 6: Fernando también sueña con ir al concierto de su banda favorita que es en tres meses, pero entiende que el computador es su prioridad. Tiene ahorrado el 50% de la boleta, pero decidió que si no logra la meta de ahorro para su computador destinará parte de la boleta para completar el total.

Viviana es periodista, quiere darse el viaje de su vida por Europa.

Paso 1: Su meta es comprar un paquete que la lleve a diferentes destinos europeos.

Paso 2: Tiene como meta ahorrar el dinero en un año.

Paso 3: Revisando plataformas de viajes y preguntando en agencias, el viaje le sale aproximadamente en $8 millones.

Paso 4: Para cumplir con esta meta debe ahorrar aproximadamente $670 mil mensuales (Costo del viaje ($8 millones) / Tiempo para cumplir la meta (12 meses).

Paso 5: Al hacer cuentas, Viviana se da cuenta que puede destinar $500 mil de su salario a un plan de ahorro programado, para esto, debe sacrificar algunos gustos como su plan personalizado de gimnasio ($350.000), se restringirá en la compra de accesorios y dejará de comer tanto en la calle.

Paso 6: Viviana no tiene deudas, pero lo que la prioridad en este momento es ahorrar para su viaje.

