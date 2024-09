Un Dios barbudo y manchado de sangre: así es la portada de Charlie Hebdo un año después

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

El semanario satírico Charlie Hebdo publicó ayer un número especial de su revista con motivo del primer aniversario de la brutal matanza del año pasado en la que murió gran parte de su equipo editorial.

Los quioscos franceses se dispusieron ayer a vender el número especial, que tendrá una tirada de 1 millón de copias.

«Ya he vendido cinco», comenta Simon, que hace solo 10 minutos ha abierto su quiosco situado en la legendaria Place de la République, una plaza histórica del centro de París, donde la multitud se agolpó de manera espontánea tras el atentado del año pasado, y donde lo haría de nuevo en noviembre, tras la masacre yihadista. Simon tiene 55 años y vende revistas, postales y souvenirs turísticos en la plaza desde el 5 de enero de 2015 — solo dos días antes de que los hermanos Kouachi irrumpieran en el consejo de redacción de la revista armados hasta los dientes.

Simon explica que no para de vender banderillas francesas desde los atentados terroristas perpetrados por Estado Islámico (EI) el pasado 13 de noviembre. Sin embargo, esta mañana los clientes más tempraneros de Simon solo quieren una cosa: hacerse con su ejemplar del número que conmemora el primer aniversario de la matanza.

Este año no se han formado colas, como sucedió el año pasado, tras la publicación del llamado número de los «supervivientes», una semana después de la tragedia. Aquel 14 de enero de 2015, la revista Charlie Hebdo, huérfana y noqueada, salió a la calle con una ilustración del profeta Mahoma en portada. El titular rezaba «Está todo perdonado» y en él se veía el rostro del líder religioso arrasado por las lágrimas.

Pese a la ausencia de colas, Simon advierte que el especial de aniversario se está vendiendo mucho más deprisa que ninguna otra edición. En la portada se ve a un Dios barbudo con las manos empapadas de sangre, cuya espalda ha sido encañonada por un Kalashnikov. En esta ocasión el titular aparece maquetado por encima de la ilustración— dibujada por el director editorial Laurent Sourisseau, más conocido como Riss — y reza: «Un año después: el asesino sigue suelto».

Un cliente abandona un quiosco con un copia del número especial. (Todas las imágenes por Etienne Rouillon/VICE News)

Simon confía en que habrá vendido todos sus ejemplares hacia el final del día, lo que explica que haya pedido 150 copias, en lugar de las 20 o 25 que pide normalmente. El responsable de otro de los quioscos de la plaza — que esta mañana, a las 7, ya cuenta con varios policías entre su clientela, algo insólito — confirma que hoy está vendiendo los ejemplares de Charlie Hebdo a mayor velocidad.

Simon dice que nadie le ha llamado para que le guarde un ejemplar, pero que sabe de varios compañeros de profesión a los que sí le ha sucedido. El 14 de enero de 2015 Simon vendió 1.000 ejemplares del número de los «supervivientes».

Las ventas del semanario han sido estables desde la tragedia de hace un año — cada número vende alrededor de 100.000 copias, una cifra considerablemente superior a las 30.000 que se vendían antes del atentado — y Charlie Hebdo cuenta actualmente con casi 183.000 suscriptores.

Baptiste da vueltas al mostrador de las postales. Es comercial, tiene 28 años y asegura que pese a que no se compra la provocadora revista cada semana, sí que lo hace regularmente desde el atentado.

Según Baptiste la revista «cambió» tras la mascare. Ahora se puede percibir en sus página cierto «desaliento», opina. «Eso es exactamente lo que me cuentan los lectores», corrobora Simon, quien reconoce que nunca ha sido seguidor de Charlie Hebdo.

Hay otros muchos que consideran que la revista perdió su voz después del brutal atentado — y no solo porque algunos de los ilustradores más emblemáticos de la publicación fuesen asesinados aquel 7 de enero. Según consideran algunos, las discusiones internas sobre la política editorial y financiera del semanario, también habrían afectado a la cabecera.

Baptiste, de 28 años, se hace con su ejemplar del aniversario.

Sin embargo, cuando uno hojea las páginas del especial dedicado al aniversario, la revista no parece haber perdido un ápice de mordiente ni de su espíritu provocador.

Como es habitual, la revista está plagada de referencias satíricas a todas las religiones, de desafíos inmaduros a varios tabúes, y de sus proverbiales e inmisericordes repasos a varios políticos de actualidad. En una de las ilustraciones se ve a un personaje que recuerda bastante a Mahoma sentado frente a un caballete, mientras ejecuta un autorretrato. «He empezado a trabajar el autorretrato», proclama el personaje. Y acto seguido se lee la leyenda: «Un año después, las mentes han cambiado!».

Otras intervenciones se mofan del flamante estatus de Charlie Hebdo como uno de los nuevos faros internacionales de la libertad de expresión — un asunto que ya abordó Luz, nombre artístico del ilustrador que sobrevivió, en una entrevista exclusiva concedida a VICE News. Luz abandonó la revista poco después

The back of the magazine— which usually features a controversial compilation of «the covers you narrowly missed» — shows Islamic State militants renewing their subscription to Charlie Hebdo. The cartoon is captioned, «A noble deed from IS, even as it struggles financially.»

But alongside its trademark irreverence, the magazine is also packed with real messages of support by various public figures, including French Minister of Culture Fleur Pellerin, who writes, «Charlie is insolence elevated as a virtue, and bad taste as a cornerstone of elegance.»

Un fajo de copias del número especial de aniversario de Charlie Hebdo, descansa en un quiosco del centro de París.

El número arranca con una desgarradora editorial del atentado redactada por los supervivientes. La pieza está ilustrada por un dibujo inspirada en La última cena de Leonardo. En este, el antiguo redactor jefe, Stéphane Charbonnier, más conocido como Charb — y una de las víctimas del atentado del año pasado — les dice a sus colegas: «en serio, os lo estoy diciendo: nos vamos a divertir un montón juntos».

Algo más escalofriante resulta observar el infográfico en el que se detalla el paradero de cada miembro de la redacción durante el atentado. El nuevo redactor jefe de la revista, Riss, se ha encargado de firmar el editorial — un furibundo alegato por el secularismo — ilustrada por la imagen de un tanque de Charlie Hebdo aplastando a un terrorista.

La edición especial cuenta también con dibujos hechos por niños, y con artículos dedicados a la radicalización y a la ineficacia de la clase política — que «lo sabe todo, pero no entiende nada» — tras la matanza. El semanario también aborda el tema de la sátira religiosa y traza un vaticinio pesimista del futuro de la misma, puesto que considera que han faltado reacciones inteligentes a los atentados de enero y noviembre.

En las páginas centrales del especial se incorpora un desplegable con dibujos elaborados por los ilustradores asesinados. En uno de ellos, firmado por Wolinski, se ve a una mujer que luce una camiseta de tirantes dedicada a la «ley 1905» — la ordenanza legal francesa que proclama la separación de la iglesia y del estado —, y que lleva tatuada por encima de sus nalgas la leyenda: «ni Dios, ni maestro».

Los periodistas empiezan a desplegarse por los quioscos de la plaza de République, un escenario donde, según Simon, se le ve muy a menudo, especialmente después de que la plaza se convirtiera en el lugar de encuentro de los franceses tras los atentados. Este domingo se celebrará un homenaje en la misma para recordar a las víctimas de la mascare de hace un año.

